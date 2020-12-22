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Всем дрожать 10 минут: США ввели санкции против, против... Министерства обороны РФ!

Всем дрожать 10 минут: США ввели санкции против, против... Министерства обороны РФ! (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 декабря 2020 10:09
Сообщество : Политика
Метки: МО РФ   Минторг   интересы   кибератаки   китай   россия   санкции   сша   
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В Министерстве торговли США назвали 103 российские и китайские организации, которые якобы сотрудничают с вооружёнными силами двух стран. Ссылка, размещённая ниже, отправит дотошных и любопытных прямо к полному списку, таящих скрытые угрозы компаний и госслужб, опубликованный на сайте уважаемого торгового ведомства Америки.

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Метки: МО РФ   Минторг   интересы   кибератаки   китай   россия   санкции   сша   
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41  комментарий
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8k
Kostick 2 часа назад
оборонка, зависящая от импорта - это конгениально!
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11k
Graf_Dracula 4 минуты назад
Каждый день что то новое, причем абсолютно бессмысленное. 2020 уже порядком задолбал.
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18k
BillyBonzz Полчаса назад
Зато Рогозин реально о.б.о.с.р.а.л.с.я и потребовал от США немедленно отмены санкций против предприятий Роскосмоса)))
"Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", - написал Рогозин в фейсбуке.(с)
https://www.interfax.ru/russia/742399https://www.interfax.ru/russia/742399
Напомнило как у Высоцкого: "С уваженьем, дата,подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото" )))
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18k
BillyBonzz Атомный Крот 16 минут назад
а что он сделал по Вашему? Топнул ножкой и пиндосы обосрались, сразу же отменили все санкции и приехали еще в добавок отсосали у него в качестве извинений, типа" ты извини, борода, хня тут вышла" ???
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402
Атомный Крот BillyBonzz 15 минут назад
Вопрос был не о том, что он сделал, а о том, что он должен был сделать?
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18k
BillyBonzz 11 минут назад
Чтобы что то требовать, надо взамен иметь свои серьезные ультиматумы, а не просто требовать.
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18k
BillyBonzz Атомный Крот 7 минут назад
надо было просто х.у.й забить и работать как работал доказывая им что эти санкции им глубоко пох и влияния никакого на него не оказали, а не верещать как потерпевшая шлюха, которой сказали что платить будут ей теперь только картошкой.
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18k
BillyBonzz Атомный Крот 6 минут назад
по твоему Шойгу должен вообще был пойти и застрелиться, после того как его ведомству тоже объявили санкции?
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119
taxcop Полчаса назад
Нет уже того США, что были при СССР. Расслабились после развала нашей страны. А теперь сдулись, гавкают там что-то из-за океана. Педерастия, либерастия, лизание жоп негров. Дешёвки одним словом.
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9k
кира Полчаса назад
Собственно, разумных решений от американцев теперь можно не ждать, когда во главу государства встает его Величество Альцгеймер.
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9k
котегRUS Полчаса назад
Всем дрожать 10 минут: США ввели санкции против, против... Министерства обороны РФ!
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7k
Alex Полчаса назад
Во ё! Роскосмос, Роснано, Ростех уже накрылись, теперь и предприятия МО крякнутся без импортных поставок. Импортозамещение зато в разгаре.
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2k
Запускайте Берлагу! 40 минут назад
А не выслать ли им обратно сверхзвуковой скоростью всю комплектуху в составе готовой продукции
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5k
Дмитрий 53 минуты назад
Мультяхи конечно прикольные. Но не более чем влажные мечты местных дизайнеров))) Про Китай так вообще похож больше на гос заказ властей на создание мотивационного ролика для китайских вооруженных сил))) А с первым если поменять атакующих с защитниками то смысл ролика не изменится вообще))
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3
Дядя Витя Час назад
Ссуки без памяти и совести! Россия одна из первых (если не первая признала их независимость).
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1
Юрьевич Дядя Витя 50 минут назад
Более того, Россия помогла США обрести независимость.
В решающий период гражданской войны в США совместные англо-французские войска, поддерживающие Юг, готовили экспедиционный корпус для прямой интервенции. Понимая важность позиции, занимаемой Россией, Франция и Британия в октябре 1862 г. предложили Петербургу начать совместные военные действия против США, но министр Горчаков по указанию императора ответил отказом. Напротив, в 1863 г. из Балтийского моря в Атлантический океан была послана эскадра под командованием контр-адмирала С. С. Лесовского. В это же время во Владивостоке была сформирована и направлена к берегам Америки тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала А. А. Попова. Кроме угрозы морским сообщениям Англии и Франции в случае войны, в задачу эскадр входила демонстрация солидарности с северными штатами Америки в ходе гражданской войны против рабовладельческого Юга, поддерживаемого Англией и Францией, а также защита портов северян.
Таким образом, именно русский флот явился тем решающим фактором, который склонил чашу весов в сторону победы северян и сохранения суверенитета и независимости США. Появление русских эскадр у берегов Америки произвело сильное впечатление на деловые круги Англии и Франции, которые быстро подсчитали возможные убытки от блокады американского побережья и нарушения торговли со своими обширными колониями. В адрес своих правительств были направлены многочисленные петиции. В результате опасность конфронтации миновала. В июле 1864 г., когда войска северян в Америке перешли в наступление по всему фронту, обозначилась их победа над конфедератами и отпала угроза военных действий со стороны Англии и Франции, эскадры были отозваны на родину.
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3
Дядя Витя Юрьевич 44 минуты назад
Спасибо за развёрнтый ответ.
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1k
lafonten Юрьевич Полчаса назад
Именно в том походе молодой морской офицер Римский-Корсаков написал знаменитый "Полёт шмеля"...
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185
Maximka Юрьевич Полчаса назад
явно погорячились.....но там больше против Англии и Франции, чем за США.
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9k
Типа граф Час назад
Кто к нам с мечом придёт - тому СЮРПРИИИИИЗ !!!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−4
231
Миша 2 часа назад
Осталось им потребовать свободный доступ в Кремль, решающий голос в принятии законов, и вызов в любое время президента с отчётом о проделанной работе и состоянии гос-бюджета. У кого то там совсем мозг отказал.
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2k
V2.Smirnov Миша Час назад
Это у них уже есть. Наша страна пользуется услугами их консалтинговых агенств.
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32k
Антон 2 часа назад
Забить посольство сшп досками.
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4k
Иван 2 часа назад
Да х*йня в общем то. Повысят налоги, поднимут пенсионный возраст. Так победим.
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2k
Kungs Иван Полчаса назад
Вместо полезного взноса в пользу общества и с вашим то припозорнейшим нытьём и собачьим воем? Я так полагаю, что таких как вы россиянам следовало бы использовать в качестве рабов. Работать лопатами и ломом на урановых рудниках. Никакой пенсии, до конца жизни в клетке и под присмотром. Так и только так.
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205
СергейБернатович 2 часа назад
как дети [мат]. дебильные дети
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−68
бульба 2 часа назад
терешкова - дура поехавшая
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302
Дмитрий бульба 2 часа назад
А она то каким боком к введению санкций в отношении МО РФ? В космос слетала?
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