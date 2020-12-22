Всем дрожать 10 минут: США ввели санкции против, против... Министерства обороны РФ!

Среди прочих, из отечественных организаций под санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, а также корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация. Также впервые с 2014 года в списке оказались предприятия «Росатома».

Отмечается, что в списке Минторга США числятся 41 российская и 58 китайских организаций. Обращает на себя внимание, наверно чтобы уже наверняка от санкций не отвертелись, корпорация «Иркут» упоминается там трижды, а Объединённая авиастроительная корпорация и Казанский вертолётный завод — дважды, уточняет РИА Новости.

О том, что Министерство торговли США ввело новые санкции против России,стало известно 18 декабря. Новые ограничения ввели против тех, кто... Как любил говорить ныне покойный Михаил Задорнов, добрая ему память: "Так, задержали дыхание - готовы? - Тогда слушайте". Тех, кто якобы причастен к деятельности, «которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».

Услышали? А теперь вдумайтесь в эту фразу - Минобороны РФ мешает США, в произвольном порядке по всему миру извлекать свои интересы, которые почти всегда противоречат интересам местного населения. Я прямо как маракуйя в рекламе "Фруктового сада" - даже не знаю, что сказать.

Что происходит с чиновниками от торговли США? Может, на фоне усталости от затянувшихся выборов президента и предстоящей, первой в истории американской демократии, двойной инаугурации глав государства в их сознании двоятся и множатся угрозы, так что, как несчастному Джеймсу Фо́ррестолу,

им везде мерещатся русские, а теперь ещё и китайцы в нагрузку?

А по ночам снятся такие сны: