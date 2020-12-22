Всем дрожать 10 минут: США ввели санкции против, против... Министерства обороны РФ!

В Министерстве торговли США назвали 103 российские и китайские организации, которые якобы сотрудничают с вооружёнными силами двух стран. Ссылка, размещённая ниже, отправит дотошных и любопытных прямо к полному списку, таящих скрытые угрозы компаний и госслужб, опубликованный на сайте уважаемого торгового ведомства Америки.
Среди прочих, из отечественных организаций под санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, а также корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация. Также впервые с 2014 года в списке оказались предприятия «Росатома».
Отмечается, что в списке Минторга США числятся 41 российская и 58 китайских организаций. Обращает на себя внимание, наверно чтобы уже наверняка от санкций не отвертелись, корпорация «Иркут» упоминается там трижды, а Объединённая авиастроительная корпорация и Казанский вертолётный завод — дважды, уточняет РИА Новости.
О том, что Министерство торговли США ввело новые санкции против России,стало известно 18 декабря. Новые ограничения ввели против тех, кто... Как любил говорить ныне покойный Михаил Задорнов, добрая ему память: "Так, задержали дыхание - готовы? - Тогда слушайте". Тех, кто якобы причастен к деятельности, «которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».
Услышали? А теперь вдумайтесь в эту фразу - Минобороны РФ мешает США, в произвольном порядке по всему миру извлекать свои интересы, которые почти всегда противоречат интересам местного населения. Я прямо как маракуйя в рекламе "Фруктового сада" - даже не знаю, что сказать.
Что происходит с чиновниками от торговли США? Может, на фоне усталости от затянувшихся выборов президента и предстоящей, первой в истории американской демократии, двойной инаугурации глав государства в их сознании двоятся и множатся угрозы, так что, как несчастному Джеймсу Фо́ррестолу,
им везде мерещатся русские, а теперь ещё и китайцы в нагрузку?
А по ночам снятся такие сны:
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Ну или такие:
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Ну а если шутки, в стиле "чего они там курят?" , отложить в сторону, то ситуация на текущий момент вырисовывается совсем несмешная. 21.12.2020 РИА Новости сообщило, что Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что за недавними кибератаками на американские ведомства и фирмы стоит Россия.
И это уже можно расценивать, как официальное заявление, что даёт правительству США право, применить против Российской Федерации Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Закон о противодействии противникам США). Что чревато дальнейшему расширению санационной политики и осложнению межгосударственных отношений.
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"Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", - написал Рогозин в фейсбуке.(с)
https://www.interfax.ru/russia/742399https://www.interfax.ru/russia/742399
Напомнило как у Высоцкого: "С уваженьем, дата,подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото" )))
В решающий период гражданской войны в США совместные англо-французские войска, поддерживающие Юг, готовили экспедиционный корпус для прямой интервенции. Понимая важность позиции, занимаемой Россией, Франция и Британия в октябре 1862 г. предложили Петербургу начать совместные военные действия против США, но министр Горчаков по указанию императора ответил отказом. Напротив, в 1863 г. из Балтийского моря в Атлантический океан была послана эскадра под командованием контр-адмирала С. С. Лесовского. В это же время во Владивостоке была сформирована и направлена к берегам Америки тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала А. А. Попова. Кроме угрозы морским сообщениям Англии и Франции в случае войны, в задачу эскадр входила демонстрация солидарности с северными штатами Америки в ходе гражданской войны против рабовладельческого Юга, поддерживаемого Англией и Францией, а также защита портов северян.
Таким образом, именно русский флот явился тем решающим фактором, который склонил чашу весов в сторону победы северян и сохранения суверенитета и независимости США. Появление русских эскадр у берегов Америки произвело сильное впечатление на деловые круги Англии и Франции, которые быстро подсчитали возможные убытки от блокады американского побережья и нарушения торговли со своими обширными колониями. В адрес своих правительств были направлены многочисленные петиции. В результате опасность конфронтации миновала. В июле 1864 г., когда войска северян в Америке перешли в наступление по всему фронту, обозначилась их победа над конфедератами и отпала угроза военных действий со стороны Англии и Франции, эскадры были отозваны на родину.