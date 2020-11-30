В Москве курьер набросился на охранника из-за палки колбасы

Несмотря на то, что напавший на охранника мужчина был в форме Delivery Club, в компании заявили, что не уверены в том, что он их сотрудник.

"На текущий момент у нас нет подтверждения, что человек на видео имеет отношение к сервису. Доставку продуктов из данной сети магазинов мы пока не выполняем. Запросов от правоохранительных органов мы также не получали", - сказали в сервисе новостному порталу Life.

