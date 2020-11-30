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В Москве курьер набросился на охранника из-за палки колбасы

В Москве курьер набросился на охранника из-за палки колбасы (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 14:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Курьер   диливери клаб   интересное   колбаса   москва   ограбление   фото   
2193
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Прямо в центре Москвы молодой человек в форме курьера одной из популярных служб доставки еды зашёл в супермаркет и попытался украсть палку колбасы. Охранник, заметивший это, преградил ему путь и ввязался в драку.

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Метки: Курьер   диливери клаб   интересное   колбаса   москва   ограбление   фото   
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45k
Похабыч Час назад
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924
Р Х 2 минуты назад
Простите, а с какого мужского детородного органа посетители должны были вмешиваться?
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429
Hypnosis 7 минут назад
Сначала всяких приматов на работу набирают, а потом удивляются
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20k
turyst 11 минут назад
Скоро вообще Новый Год.

Ссылка youtu.be
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87k
сапер Водичка 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Ivan 20 минут назад
Ну а чего вмешиваться? Охраник за это деньги получает, таджики колбасу. А в чем смысл посетителей вмешиваться-участвовать? Если в маске и перчатках, конечно, можно что-то вынести, пока охраник занят...
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4k
Vadim Полчаса назад
"Никто из посетителей даже не пытался остановить хулиганов" - и правильно сделали.
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1k
Brataxe Полчаса назад
Угадайте национальность по поведению.
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861
Леший 48 минут назад
в нашей стране поможешь охраннику, потом вор упадёт на пол и башку раскроит...как думаете, кто сядет? вот именно
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9k
Великий Кормчий Час назад
Может просто нужно нормальных охранников нанимать, и платить им нормальные деньги? А не пенсионеров?
Что это за охрана, если не владеет рукопашкой?
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319
Алксандр Шевченко Час назад
Нахер, гореть будут, и кружки воды не выпью, потому как наценки там просто жуть.
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856
max Час назад
Голодный волк, схватил ягненка, пастух попытался защитить мясо метлой , но его загрыз волчара. Волк то не за водкой пришел а за мясом, у голодного человека, просыпаются первобытные инстинкты.
Либо охранников надо ставить настоящих , либо не ставить их вообще, а то , те что стоят сегодня, могут только чморить школьников, которые воруют на спор.
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7k
Сергей max Час назад
Вовремя отчморить школьника, ворующего на с пор - порой спасти его будущее.
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56k
Опиум для народа max 49 минут назад
Голодные,ага. Просто ох"евшие. И статью надо давать "грабёж группой лиц по предварительному сговору" по полной. Несмотря на цену колбасы. Если поймают конечно...
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856
max Опиум для народа 6 минут назад
Да, но я не о правоте грабителя , а о беспомощности охранника
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56k
Опиум для народа max 3 минуты назад
Ближайший пример-некоторые водятлы на моей работе,которые не знают элементарного о ремонте ввереной им машины. Такой же и охранник. Вроде есть-а как коснись-пустое место.
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4k
Sanar Час назад
Непонятно у кого была бита, у охранника или у напавших?
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856
max Sanar 2 минуты назад
Бита была у того, кто может ей пользоваться,похоже что охранник берёг биту для гостей .
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856
max Sanar 2 минуты назад
Бита была у того, кто может ей пользоваться,похоже что охранник берёг биту для гостей .
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8k
Kucher Час назад
"Никто из посетителей даже не пытался остановить хулиганов." Простите. А с какой стати? За имущество совершенно чужого дяди, бесплатно, рисковать огрести битой по лбу? Или, что ещё лучше, повредишь ручку-ножку дебилу малолетнему, а потом за это в тюрьму сядешь.
Не та ситуация, когда стоит вмешиваться в чужие разборки.
Нападавшие, конечно моральные уроды. Но и охранники (не в данном случае, а вообще, особенно "Пятёрочка" этим знаменита) порой такие встречаются, что похлеще этих отморозков.
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14k
ВОВЧЕГ Kucher Час назад
Вообще никогда не стоит вмешиваться в чужие разборки у меня кореш вмешался в ссору бабы и мужика в итоге уехал на пять с половиной.
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856
max ВОВЧЕГ 22 секунды назад
А баба с мужиком помирилась, живут счастливо, тратя компенсацию друга на ремонт ванны .
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10k
Денис Час назад
>>Никто из посетителей даже не пытался остановить хулиганов.
И абсолютно правильно делали. Своё здоровье дороже, чем палка колбасы в магазине :)
По-любому, либо тебе прилетит от хулиганов, либо потом будешь доказывать, что отпинал их не зря.
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Тяжелые времена для курьеров,скоро охраннику будет его колбасу отрезать
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