В Москве курьер набросился на охранника из-за палки колбасы

Прямо в центре Москвы молодой человек в форме курьера одной из популярных служб доставки еды зашёл в супермаркет и попытался украсть палку колбасы. Охранник, заметивший это, преградил ему путь и ввязался в драку.
В центре Москвы курьер Delivery Club зашёл в супермаркет и попытался вынести оттуда палку колбасы. Охранник, заметивший сора, преградил ему путь, между мужчинами завязалась драка. К курьеру присоединились его друзья. Нападавшие выхватили его биту и принялись силой удерживать охранника. В это время злоумышленники разгромили магазин, а после скрылись. Никто из посетителей даже не пытался остановить хулиганов.
Несмотря на то, что напавший на охранника мужчина был в форме Delivery Club, в компании заявили, что не уверены в том, что он их сотрудник.
"На текущий момент у нас нет подтверждения, что человек на видео имеет отношение к сервису. Доставку продуктов из данной сети магазинов мы пока не выполняем. Запросов от правоохранительных органов мы также не получали", - сказали в сервисе новостному порталу Life.
Источник:
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Что это за охрана, если не владеет рукопашкой?
Либо охранников надо ставить настоящих , либо не ставить их вообще, а то , те что стоят сегодня, могут только чморить школьников, которые воруют на спор.
Не та ситуация, когда стоит вмешиваться в чужие разборки.
Нападавшие, конечно моральные уроды. Но и охранники (не в данном случае, а вообще, особенно "Пятёрочка" этим знаменита) порой такие встречаются, что похлеще этих отморозков.
И абсолютно правильно делали. Своё здоровье дороже, чем палка колбасы в магазине :)
По-любому, либо тебе прилетит от хулиганов, либо потом будешь доказывать, что отпинал их не зря.