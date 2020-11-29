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Всё, что вам нужно знать о пандемии

Всё, что вам нужно знать о пандемии (2 фото)

Автор:
29 ноября 2020 22:03
Метки: жизнь   развод   юмор   
2037
2
Статистика зараженных, летальных исходов и ... тестов за сутки

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Метки: жизнь   развод   юмор   
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Всё, что вам нужно знать о пандемии
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3k
rutt 50 минут назад
Автор, пирожки скажи чтоб с творогом не пекли, они быстро портятся. Ну и в целом с рецептуркой ознакомься. Тебп все равно, а людям кушать. И вот от пирожков, не только от них конечно, зависит как много хорошего о тебе скажут. Поминки дело серьезное. Хочешь чтоб все было хорошо, организуй все сам, пока не отъехал.
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2k
Allmaster Час назад
Смерти есть.
Но, у меня такое чувство, что задействовано чистилище.
У кого надо вакцина есть, сидят на попе ровно, а вот остальных немного так прореживают.
Именно тех, кому государство не хочет платить...
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9k
кира Час назад
Статистика странная. Взять к примеру такую ситуацию: Человек заболел, тест подтвердил корону. Он лечится, сдает ряд повторных тестов. Тест сдают и родственники, живущие вместе с больным. У родственников симптомов нет. На протяжение болезни тесты повторяют неоднократно. Эти тесты то показывают наличие вируса, то его отсутствие. Больной выздоравливает, тест отрицательный. Положительный тест выявляется у одного из родственников. Симптомов нет. Повторный тест отрицательный. В какую статистику попадает такой родственник? (Ситуация реальная)
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16k
babuby кира Час назад
А если человек болеет, в семье болеют, выходить запрещают, а тесты медики не делают. Говорят-"Ну если так уж хотите подтверждения - делайте платный тест в областном центре."(тоже ситуация реальная)
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9k
кира babuby 58 минут назад
Дурдом! Одни правила противоречат другим.
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3k
AlekseiTFS кира Полчаса назад
Вчера только со старым дружбаном из Питера разговаривал. Говорит на работе сына протестили - тест положительный = сиди дома. Тот поехал и аж в двух местах за деньги сдал = в обоих отрицательный. Но говорит ,что сына на работу всё равно не пускают = высиживай две недели. Хренотень полная
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74k
dpazuzu 2 часа назад
"Все, кто пил воду умерли" (с)

Очередной плоскоземельщик-антипрививочник-антимасочник?
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1k
Коровьев Фагот 2 часа назад
Аффтар несет х.у.й.н.ю, и не стесняется. Тесты проводят и впервые заболевшим, и повторно болеющим, и повторно выздоровевшим, и просто для справки ( много куда надо), и контактным лицам. При чем тут какие-то глупые ассоциации ? Малолетний дебил, короче.
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20k
Седой Бегемот 2 часа назад
Когда получаете результат теста из Helix, там четко написана вероятность правильности теста -80%. Умные люди говорят,что цифра эта очень завышена. Ну то есть кидание монетки "орел-решка" дает тоже неплохие результаты.
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Всё верно.
Россия официально заявила,что на второй волне проводит в 6,5-7 раз больше тестов. При этом выявленных ,по сравнению с первой волной больше в 2-2,5 раза .
Но СМИ упорно акцентирует внимание на оконечной цифре = выявлено 25 тысяч (на первой волне 13 тысяч). Но соотношение протестированных к выявленным говорит о том,что заболевших в 2 -2.5 раза меньше. Но любители страшилок упорно цепляются за выданный СМИ результат.
Ссылка www.youtube.com
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−5
hasek39 2 часа назад
Клоун пытаешься доказать, что болезни нет
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782
Sergey Pankratov 2 часа назад
Число зараженных пропорционально числу тестов, говорите?
А может, число тестов пропорционально числу заражённых?
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994
☣️Месть печенегов☣️ Sergey Pankratov 2 часа назад
Нет. Жена месяц с пневмонией от врача к врачу. Тест и кт никто в поликлинике не делает, только за свой счёт.

У начальница родственники болеют. Одной бабке поставили диагноз ковид, её родным с теми же симптомами не ставят, тесты не делают
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7k
Агент Безопасной Национальности ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Сейчас, насколько знаю, любой врач на вызов с прибором для сатурации выезжает (оценка насыщения крови кислородом).
Это "прищепка" на палец с датчиками, места занимает мало, можно в кармане уместить.
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994
☣️Месть печенегов☣️ Агент Безопасной Национальности Час назад
Не знаю. Детям вызывал врача месяц - полтора назад. Взяли тесты, так как был ковидный в классе, но потеряли. Нас с женой сначала напугали сидеть на изоляции, но потом на все забили, никто не проверял, в поликлинике сказали - гуляйте. А потом у жены что-то с лёгкими, месяц на больничном. Мы в поликлинике каждый раз вдвоём в 6 утра очереди занимаем, пока она в один, я в другой держу. Каждый раз новый врач, новые антибиотики, сделали флюорографию, говорят - ну чем можем.
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47k
alertol 2 часа назад
Для кого-то это новость ?
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3k
schmubu 2 часа назад
теперь ещё наложи график "кол-во смертей", посмотрим, что получится.
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26k
Ozonx Ozonx Автор поста schmubu 2 часа назад
Он там есть. Внизу черным
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74k
dpazuzu schmubu 2 часа назад
У этого автора получится, что все умерли от тестов
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3k
schmubu Ozonx Ozonx Час назад
да, приношу извинения, есть, не посмотрел.
ну так по твоей логике - число смертей не должно расти. а оно росло.
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26k
Игорь schmubu Полчаса назад
Так автор почти вообще ничего не утверждает. Только доказывает, что из-за увеличения количества тестов пропорционально увеличивается количество выявленных. Всё.
Вечно комментаторы начинают спорить не успев заголовка прочитать.
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3k
schmubu Игорь 16 минут назад
спешу тебя огорчить, что-то ты неправильно понял.
автор утверждает, что прирост кол-ва заражённых - это всего лишь результат увеличения кол-ва тестов, т.е. распространения гриппа как такового нет, есть только выявление "старых" больных.
а рост кол-ва смертных случаев это опровергает.
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