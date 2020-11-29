Всё, что вам нужно знать о пандемии

Статистика зараженных, летальных исходов и ... тестов за сутки
Если завтра резко проведут 100 миллионов тестов за сутки, то будет выявлено 5 млн новых зараженных.
Я о том, что статистикой манипулируют в угоду сиюминутных интересов элиты.
Авторский пост
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Но, у меня такое чувство, что задействовано чистилище.
У кого надо вакцина есть, сидят на попе ровно, а вот остальных немного так прореживают.
Именно тех, кому государство не хочет платить...
Очередной плоскоземельщик-антипрививочник-антимасочник?
Россия официально заявила,что на второй волне проводит в 6,5-7 раз больше тестов. При этом выявленных ,по сравнению с первой волной больше в 2-2,5 раза .
Но СМИ упорно акцентирует внимание на оконечной цифре = выявлено 25 тысяч (на первой волне 13 тысяч). Но соотношение протестированных к выявленным говорит о том,что заболевших в 2 -2.5 раза меньше. Но любители страшилок упорно цепляются за выданный СМИ результат.
А может, число тестов пропорционально числу заражённых?
У начальница родственники болеют. Одной бабке поставили диагноз ковид, её родным с теми же симптомами не ставят, тесты не делают
Это "прищепка" на палец с датчиками, места занимает мало, можно в кармане уместить.
ну так по твоей логике - число смертей не должно расти. а оно росло.
Вечно комментаторы начинают спорить не успев заголовка прочитать.
автор утверждает, что прирост кол-ва заражённых - это всего лишь результат увеличения кол-ва тестов, т.е. распространения гриппа как такового нет, есть только выявление "старых" больных.
а рост кол-ва смертных случаев это опровергает.