Сваровски во все угловски: тяга к блестящей жизни по нищебродски

Любите когда вокруг вас все, абсолютно все, блестит и сияет? Я нет, а ведь кто-то обожает. И потому лепит кристаллы везде, где можно додумать и там, куда фантазия обычного человека даже не подумает их приклеить...
Авторский пост
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