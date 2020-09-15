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Сваровски во все угловски: тяга к блестящей жизни по нищебродски

Сваровски во все угловски: тяга к блестящей жизни по нищебродски (22 фото)

Автор:
15 сентября 2020 10:10
Сообщество : Юмор
Метки: блестящее   дизайн   жизнь   кристаллы   сваровски   ужас   юмор   
1257
22

Любите когда вокруг вас все, абсолютно все, блестит и сияет? Я нет, а ведь кто-то обожает. И потому лепит кристаллы везде, где можно додумать и там, куда фантазия обычного человека даже не подумает их приклеить...

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Метки: блестящее   дизайн   жизнь   кристаллы   сваровски   ужас   юмор   
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Максим Т. 2 часа назад
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