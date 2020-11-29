Илистый прыгун: Наглядный пример эволюции. Рыба приспособилась жить на суше и даже залезает на деревья!

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал 20 загадочных исторических снимков, которые не&nbsp;поймешь без&nbsp;объяснения 20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь... Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою жену актёр называл «гестапо на дому» Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою... Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века Россия в девяностые Россия в девяностые Узбекский плов Узбекский плов "Мишкина каша": когда доверила мужу сварить гречку "Мишкина каша": когда доверила мужу сварить гречку Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат Гадалка избежала иска на миллион рублей благодаря фаллоимитатору Гадалка избежала иска на миллион рублей благодаря фаллоимитатору Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Нина Гребешкова - "обманутая" Гайдаем? Нина Гребешкова - "обманутая" Гайдаем? Фотоподборка Фотоподборка Чему нас научила пандемия COVID-19 Чему нас научила пандемия COVID-19 Хохотальня Хохотальня На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в...
Илистый прыгун: Наглядный пример эволюции. Рыба приспособилась жить на суше и даже залезает на деревья!

Илистый прыгун: Наглядный пример эволюции. Рыба приспособилась жить на суше и даже залезает на деревья! (7 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
29 ноября 2020 18:47
Метки: интересно   рыы   факты   
724
8
1

Хотите настоящего хардкора? Родитесь рыбкой в мангровых джунглях. Кислорода там не хватает, кругом гниль, конкуренция примерно такая же, как толкучка в магазинах во время чёрной пятницы. От такого некоторые рыбы на деревья лезут! В буквальном смысле. Илистые прыгуны решили, что они лучше на сушу свалят, чем будут дальше страдать в этой трясине!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   рыы   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Никита 2 часа назад
Напомнило-Учитель:Дети,запишите предложение:"Рыба сидела на дереве..."
-Ученик:А разве рыбы сидят на деревьях?
-Учитель:Ну...Это была сумасшедшая рыба."Понедельник начинается в субботу" Стругацкие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
359k
Алексей 2 часа назад
по 600-700 рублей в зоомагазинах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Александр Невский — биография Александр Невский — биография 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах Древнейший инструмент, пришедший от скифов Древнейший инструмент, пришедший от скифов Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок Фрида Кало Фрида Кало
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3011010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Почему у всех висит Путин, а у вас...?
3
450
Почему у всех висит Путин, а у вас...?
Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке
6
157
Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке
﻿
Набирающие популярность
Льготная ипотека с господдержкой под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года
1
7
Льготная ипотека с господдержкой под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года
Суп из плавников акулы
0
12
Суп из плавников акулы
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#еда#подборка#дети#пандемия#настроение#прикольные#вов#звезды
#юмор#факты#животные#рецепт#картинки#интересное#позитив#коронавирус#девушка#знаменитости
#история#интересно#готовка#россия#кино#красота#смешно#актер#забавно#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться