Илистый прыгун: Наглядный пример эволюции. Рыба приспособилась жить на суше и даже залезает на деревья!

Хотите настоящего хардкора? Родитесь рыбкой в мангровых джунглях. Кислорода там не хватает, кругом гниль, конкуренция примерно такая же, как толкучка в магазинах во время чёрной пятницы. От такого некоторые рыбы на деревья лезут! В буквальном смысле. Илистые прыгуны решили, что они лучше на сушу свалят, чем будут дальше страдать в этой трясине!
Только вот их никто не предупредил, что на суше ни разу не проще, ведь для рыб поверхность — как для нас открытый космос. Воздух здесь практически непригоден для дыхания, температура скачет как сумасшедшая, а бессердечная гравитация вдавливает в землю.
У 12 сантиметровых рыбок не было никаких шансов изобрести скафандры, так что пришлось приспосабливать своё собственное тело. Правда, в процессе они стали походить на плод любви жабы и селёдки, но выживание требует жертв.
Чтобы не склеить ласты от недостатка кислорода, прыгуны разработали сразу три независимые системы дыхания! Их тонкая и влажная кожа легко пропускает воздух, позволяя наслаждаться О2 и в воде, и на суше.
Большая ротовая полость всегда хранит в себе запас водички, предназначенный для омовения жабр. А в кишечнике есть особые участки, впитывающие кислород из проглоченного воздуха, когда две другие системы не справляются со своими задачами.
В мире илистых прыгунов раскрытая пасть означает крайнюю степень агрессии и готовность прогнать обидчика со своей территории.
Но для конкуренции с наземными тварями одного дыхания недостаточно — нужно ещё и активно передвигаться по поверхности. Наземной рыбе пришлось провести в качалке сотни часов, но результат того стоил. Их мускулистые и оборудованные присосками плавники позволяют залезать даже на деревья! А мощный хвост придаёт ускорение — на нём прыгун может упрыгать аж на полметра вперёд и вверх за один раз.
Как итог: вне водоёмов рыба проводит до 90% своего времени! Даже норы, в которых они живут, оборудованы специальными воздушными карманами. Прыгуны настолько приспособились к нашей среде, что уже не могут без неё обходиться!
Илистые прыгуны не имеют век, зато обладают специальными полостями в которых можно увлажнить свои глаза.
Но всё вышеперечисленное абсолютно бесполезно, если ты так и не научишься размножаться. К счастью, илистые прыгуны справились и с этой проблемой. Когда наступает пора любви, все самцы в едином порыве скачут изо всех своих сил! Награда самому высоко прыгающему — внимание самочек со всей округи. Получается, самки стимулируют усиление сухопутного образа жизни, выбирая самых приспособленных к суше самцов!!!
Самцы илистых прыгунов очень территориальны и устраивают разборки в любой непонятной ситуации. Девушки — отличный повод для драк.
Оплодотворение у них внутреннее, как и у настоящих наземных животных. После того как самец сделал своё дело, самочка откладывает оплодотворённую икру к нему в нору и удаляется восвояси, переложив весь груз родительских обязанностей на отца.
Уютная норка с запасом кислорода — надёжное укрытие для юных прыгунов, не способных за себя постоять.
На редкость крутое создание, которое не только освоило чужую среду, но ещё и конкурирует с приспособленными к жизни на суше рептилиями и млекопитающими! Эта рыбка однозначно заслуживает всеобщего уважения!
Источник:
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