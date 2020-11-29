Илистый прыгун: Наглядный пример эволюции. Рыба приспособилась жить на суше и даже залезает на деревья!

Большая ротовая полость всегда хранит в себе запас водички, предназначенный для омовения жабр. А в кишечнике есть особые участки, впитывающие кислород из проглоченного воздуха, когда две другие системы не справляются со своими задачами.

В мире илистых прыгунов раскрытая пасть означает крайнюю степень агрессии и готовность прогнать обидчика со своей территории.