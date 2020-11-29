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Суп гороховый. Не быстро. Не сложно. Но вкусно!

Суп гороховый. Не быстро. Не сложно. Но вкусно! (12 фото)

Автор:
29 ноября 2020 12:47
Сообщество : Еда
Метки: еда   рецепт   рулька свиная   суп   суп гороховый   
952
12
Суп, значит гороховый. Зима пришла и хочется чего-то такого - основательного, густого. Согревающего и сытного.
На мой взгляд, этот рецепт наиболее простой, но от этого результат не становится хуже. Получилось очень вкусно!
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Метки: еда   рецепт   рулька свиная   суп   суп гороховый   
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10  комментариев
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Александр Ломовицкий 4 часа назад
вот только что супец гороховый сварганил и пообедал . автор подглядываешь ? правда я на копченных ребрышках томил
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Ligov 4 часа назад
Гороховый суп без гренок, что пиво без водки...)
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Андрей 4 часа назад
Вчера объелся тушёной фасоли...Ё-моё, а говорят что своё .... не пахнет. Брехня, ещё как пахнет.)))
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13k
Ivan Автор поста Андрей 3 часа назад
Тушеная фасоль - она, да ... это еда особого рода.
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