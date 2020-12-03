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Ничего не меняется: 20 режущих правду-матку карикатур об отношениях отцов и детей

Ничего не меняется: 20 режущих правду-матку карикатур об отношениях отцов и детей (20 фото)

Автор:
03 декабря 2020 07:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: вопрос   воспитание   дети   журнал   исторические факты   карикатуры   крокодил   отцы   
5937
20

Помните такой советский журнал "Крокодил", печатающий карикатуры на разные злободневные темы - про войны, безалаберность, воровство, хамство и прочее-прочее? И среди всех этих бед выделяется одна, на мой взгляд, самая важная - отношения отцов и детей. Ведь все остальные вышеописанные беды это лишь следствие воспитания. Все из детства...

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Метки: вопрос   воспитание   дети   журнал   исторические факты   карикатуры   крокодил   отцы   
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7  комментариев
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33k
AGM Час назад
Как классно всё таки тогда рисовали. Шукаев, Горяев. Карикатура вроде а как образы, характеры, позы переданы. Говноёлкин даже рядом не валялся со своими каракулями.
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40k
6opbka 7 минут назад
так было только с первым,точнее с первой,а второй уже проще
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2k
Ivan 36 минут назад
Я пока доволен воспитанием сына. Пацану 10 лет. Была заначка на пс5. Путинские 20к, бабушки надарили, призовые с соревнований.
У нас с женой бизнес. Нам задержали один перевод, мы поторопились, что-то оплатили, что то еще, налоги заплатили, и денег на счету фирмы-0. Ничего критичного, но не вовремя. Ну, как принято у нас в России, выясняем, кто виноват, что денег нет, когда зп платить надо. Ребенок это слышит, и приносит свои деньги. Мол, у меня ПС4 есть, мне достаточно, а вам работать надо. Берите.
Пришлось взять, так как про то, чем отличается нал и безнал он слышать не хотел. Маме и папе тяжело, денег нет, не важно где, по этому берите! :) Потом вернул чуть больше, объяснил на этом примере, что такое инвестиции и кто такие инвесторы.
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12k
Игорь Ivan 5 минут назад
У меня дочке 14 лет. Мы иногда у нее берем взаймы до ЗП :)))) Ну бывает, что либо налички нет, либо что-то нужно прямо сейчас, а взять негде :))) А ей тоже дарят на всякие праздники (типа НГ или ДР) а она откладывает на что-нибудь. Так что - тоже помощница )))
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