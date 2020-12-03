Ничего не меняется: 20 режущих правду-матку карикатур об отношениях отцов и детей

Помните такой советский журнал "Крокодил", печатающий карикатуры на разные злободневные темы - про войны, безалаберность, воровство, хамство и прочее-прочее? И среди всех этих бед выделяется одна, на мой взгляд, самая важная - отношения отцов и детей. Ведь все остальные вышеописанные беды это лишь следствие воспитания. Все из детства...