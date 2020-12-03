Ничего не меняется: 20 режущих правду-матку карикатур об отношениях отцов и детей

Помните такой советский журнал "Крокодил", печатающий карикатуры на разные злободневные темы - про войны, безалаберность, воровство, хамство и прочее-прочее? И среди всех этих бед выделяется одна, на мой взгляд, самая важная - отношения отцов и детей. Ведь все остальные вышеописанные беды это лишь следствие воспитания. Все из детства...
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Иногда далеко отодвигая границы эти сил, выбиваясь до посинения, лишь бы ребеночек ни в чем не нуждался и получал все, что он хочет
Потакаем любым капризам, умиляясь тому, что ребеночек-то уже практически вырос, вон смотри как он на родителей цыкает по-взрослому
А потом ребенок учится нами манипулировать, а мы, чтобы не обидеть деточку, потакаем всем его капризам
Выкладываемся по полной, лишь бы деточка еще отдохнула, ведь ей предстоит долгая жизнь, наработается еще
Или если все детство за него все делали, то он вдруг станет работящим и примерным гражданином?
Считаете, что если всегда потакали его капризам, то взрослея, он перестанет брать от жизни все, не спрашивая разрешения?
Авторский пост
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У нас с женой бизнес. Нам задержали один перевод, мы поторопились, что-то оплатили, что то еще, налоги заплатили, и денег на счету фирмы-0. Ничего критичного, но не вовремя. Ну, как принято у нас в России, выясняем, кто виноват, что денег нет, когда зп платить надо. Ребенок это слышит, и приносит свои деньги. Мол, у меня ПС4 есть, мне достаточно, а вам работать надо. Берите.
Пришлось взять, так как про то, чем отличается нал и безнал он слышать не хотел. Маме и папе тяжело, денег нет, не важно где, по этому берите! :) Потом вернул чуть больше, объяснил на этом примере, что такое инвестиции и кто такие инвесторы.