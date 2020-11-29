Сегодня я узнал #8

На Реддите есть раздел под названием TIL (Today I Learned — Сегодня Я Узнал), где люди в кратком виде делятся различными интересными историями и новостями, о которых многие не слышали или не знали и подкрепляют их ссылкой на пруф. А мы отбираем самые крутые TIL и переводим их. Поехали:

0 Источник: 1. «Синдром К» – несуществующая болезнь, которую выдумали итальянские врачи, чтобы спасти евреев, бежавших в больницу в поисках защиты от нацистов. Пациенты с «синдромом К» помещались в карантинную зону, а нацистам говорили, что эта болезнь крайне заразна и опасна. Таким образом было спасено не менее 20 жизней.

0 2. Ведущие шоу «Разрушители легенд» смогли получить чрезвычайно мощное взрывчатое вещество из обычных подручных материалов. Они уничтожили все записи и поклялись не разглашать информацию по изготовлению. Позже они связались с DARPA и предупредили их, что у любого желающего есть возможность изготовить такую бомбу.

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0 3. В 1998 году SONY могла выкупить права почти на каждого персонажа Marvel всего за $25 млн, но руководство заявило: «Всем наплевать на других персонажей Marvel» и купила права только на «Человека-паука» за $7 млн. В 2009 году Disney купила Marvel за $4 млрд

0 4. В США фермеры «взламывают» свои тракторы John Deere с помощью украинской прошивки, что кажется единственным способом по-настоящему «владеть» тракторами, а не арендовать их всю жизнь у компании John Deere

0 5. 11 сентября 2001 года собака-поводырь по кличке Розель, сквозь пыль и дым, провела группу людей, включая её слепого хозяина, вниз с 78 этажа к безопасному месту, прежде чем обрушилась северная башня ВТЦ. Она остановилась только раз и лишь для того, чтобы облизать лицо женщины, у которой случился приступ паники.

0 6. Большинство фермеров в Бангладеш перешли на выращивание уток вместо кур, потому что в отличие от последних, утки могут оставаться на плаву во время частых в тех краях наводнений.

0 7. Причина, по которой мы считаем неандертальцев сгорбленными и сутулыми, заключается в том, что первый обнаруженный скелет неандертальца оказался с артритом.