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Сегодня я узнал #8

Сегодня я узнал #8 (8 фото)

Автор:
29 ноября 2020 15:59
Метки: Reddit   Сегодня я узнал   длиннопост   жизнь   интересное   перевод   подборка   
1673
8
На Реддите есть раздел под названием TIL (Today I Learned — Сегодня Я Узнал), где люди в кратком виде делятся различными интересными историями и новостями, о которых многие не слышали или не знали и подкрепляют их ссылкой на пруф. А мы отбираем самые крутые TIL и переводим их. Поехали:
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Метки: Reddit   Сегодня я узнал   длиннопост   жизнь   интересное   перевод   подборка   
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Booharik 2 часа назад
По п.6. Точно поняли смысл слова "альтернатива", как в анекдоте: "Утки, сынок, утки."
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Афраний 51 минуту назад
Сегодня я узнал,что на Фишках безобидные шутки и юмор,большинство не понимает,и жёстко минусует.
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Antique computer Афраний Полчаса назад
Что, не оценили твое петросянство? Ну, бывает, бывает..
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Афраний Antique computer 8 минут назад
Та мне на звёзды по..й. Просто,высказываю свою точку зрения.И заметьте,вы за больше года,с даты моей регистрации,в тройке призёров,кому я грубо ответил.
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Antique computer Афраний 6 минут назад
Сходи почитай, как правильно пользоваться запятыми.

А мнение твое и грубость вертел я сам знаешь где.
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Афраний Antique computer Минуту назад
Я не лингвист.Запятые,моя фишка
Чем больше,тем лучше.
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20k
turyst 57 минут назад
"Большинство фермеров в Бангладеш перешли на выращивание уток вместо кур, потому что в отличие от последних, утки могут оставаться на плаву во время частых в тех краях наводнений."


"Большинство фермеров в Бангладеш перешли на выращивание уток вместо кур, потому что в отличие от последних, утки могут оставаться на плаву во время частых в тех краях наводнений."
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47k
alertol Час назад
2. Само по себе миф, а точнее пиар ход. Да, с их познаниями химии и особенной той части что касается взрывчатки, для них не проблема изготовить тот же например динамит из подручных средств, но никаких "уничтожили" или "поклялись" не было.
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