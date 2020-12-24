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Как быстро можно убрать мешки под глазами

Как быстро можно убрать мешки под глазами (1 фото)

Автор:
24 декабря 2020 09:53
Сообщество : Народная медицина
Метки: внешность   как убрать мешки под глазами   мешки под глазами   народная медицина   совет   факты   фото   
877
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Мы привыкли считать, что мешки под глазами являются главным признаком того, что человек попросту не выспался. В общем-то, многие люди не высыпаются, так как каждое утро им приходится рано вставать на работу. Но, почему-то, кто-то просыпается с темными мешками под глазами, проспав восемь часов, а кому-то достаточно и пяти часов сна для того, чтобы выспаться и выглядеть отдохнувшим.

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Метки: внешность   как убрать мешки под глазами   мешки под глазами   народная медицина   совет   факты   фото   
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3  комментария
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9k
Bill 23 минуты назад
Заголовок: "Как быстро можно убрать мешки под глазами"
Читаем: "Постарайтесь как можно больше гулять на свежем воздухе, отказавшись от времяпровождения за компьютером."
Не знаю, не знаю. Целых минут 15 не сидел за компьютером - не помогло.
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5k
ГГалка 14 минут назад
так пост про тёмные круги под глазами или мешки под ними же? или про фингал на главном фото?
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18k
SerGProS 3 часа назад
У-е, у-е, у-е
Я не спал пять лет и у меня под глазами мешки
Я сам не видел (Но мне так сказали) ©
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