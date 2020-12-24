Далеко не всегда причиной появления мешков под глазами является именно недосыпание. Достаточно часто такое проявление может быть симптомом возникновения серьезного заболевания. Обратите внимание, если вы более-менее высыпаетесь каждый день, а у вас под глазами темные пятна, делающие вас похожим на зомби, то не следует списывать все на простую усталость.

Возможно, в вашем организме произошел какой-то сбой, поэтому постарайтесь проследить за своим состоянием. Как правило, любое заболевание имеет более чем один симптом. Лучше обратитесь за помощью к врачу.

Если доктор не выявил никаких патологий, то вы можете быть спокойны за свое здоровье. Но как же тогда бороться с бесконечно уставшим видом? В общем-то, мешки под глазами не являются какой-то катастрофой, ведь с ними можно справиться даже в домашних условиях. Следует разобраться в том, как быстро можно убрать мешки под глазами.

Мешки под глазами — что это?

Глазное яблоко, находясь в глазнице, защищается исключительно жировой тканью, которая поддерживается кожей век. Еще какое-то время назад врачи считали, что мешки под глазами могли появляться из-за того, что с возрастом веко теряло свою эластичность, в связи с чем оно больше не могло удерживать жировую ткань. Именно поэтому человек и просыпается с отечностью под глазами.

Но, спустя время, ученые выяснили, что причиной возникновения мешков под глазами является разрастание жировой ткани. То есть, с течением времени она увеличивается в размерах. Не помещаясь в глазнице, она выпячивается наружу, создавая припухлость под глазами.

За ночь в нашем организме скопляется жидкость, создавая отеки по всему телу. Пробуждаясь, человек наблюдает отеки на лице, которые уже спустя небольшой промежуток времени исчезают.

Следует сделать вывод, что при отсутствии каких-либо патологий, мешки под глазами могут быть по утрам, но уже ко второй половине дня они полностью рассасываются. А вот если мешки держатся постоянно, то это может говорить о каких-то нарушениях в работе организма.

Причины появления

Как правило, у такой проблемы всегда существует конкретная причина возникновения. Но если отеки имеют врожденный характер, то борьба с ними будет особенно длительной и сложной.

Припухлость в области век может быть следствием слишком частого употребления соленой пищи, а соль, как известно, задерживает жидкость в организме.

Кроме всего прочего, отечность под глазами может иметь и другие причины возникновения:

— использование некачественной косметики;

— постоянное чувство усталости;

— чрезмерное употребление жидкости на протяжении дня;

— ежедневное недосыпание;

— слезы;

— длительное пребывание за компьютером или перед телевизором;

— чрезмерное употребление алкогольных напитков;

— курение;

— механическое повреждение глаза;

— беременность;

— гормональный сбой, в результате которого был нарушен водно-солевой баланс;

— заболевания почек, следствием которых и является несвоевременное выведение жидкости из организма;

— сбой в работе пищеварительной системы;

— болезни щитовидной железы;

— гайморит;

— нарушения в работе сердца;

— сезонная аллергия.

Как быстро можно убрать мешки под глазами используя народные средства

Если по утрам вы замечаете, что у вас под глазами образовались темные круги, а веки выглядят припухшими, то эту проблему необходимо срочно решать. Прежде всего, вам следует пройти медицинский осмотр, после которого вам потребуется консультация врача.

То есть, вполне возможно, что такое простое проявление может оказаться симптомом достаточно серьезного заболевания, которое нужно срочно лечить.

Если же во время обследования никаких патологий не было обнаружено, то, наверняка, проблема кроется в неправильном образе жизни. Возможно, вам следует отказаться от вредных привычек, вовремя ложиться спать и начать следить за своим питанием.

Постарайтесь как можно больше гулять на свежем воздухе, отказавшись от времяпровождения за компьютером. Такой образ жизни не самым лучшим образом влияет на наше здоровье. Поэтому, если вы чувствуете, что проблема заключается именно в этом, то подобные изменения помогут избавиться от темных мешков под глазами.

Поверьте, уже через несколько дней после того, как вы начали менять свой образ жизни, вы сразу же увидите изменения и в своем внешнем виде. Вы будете выглядеть отдохнувшим, а мешки под глазами, как по волшебству, исчезнут.

Но если причина возникновения такого проявления носит совершенно другой характер, то, в таком случае, вам следует обратиться за помощью к народной медицине.

Народные средства

Если подобные отеки имеют травматический характер, то справиться с ними вам помогут примочки на основе отвара, приготовленного на лекарственных травах. Отвар обязательно должен быть комнатной температуры, так как слишком высокая или низкая температуры могут только усугубить течение воспалительного процесса.

Но, помимо травяного отвара активно используются и другие народные средства.

1. Огурец

В его составе содержатся ферменты, помогающие избавиться от отечности. Следует отметить, что таким средством пользуются многие женщины, так как оно действительно приносит видимый результат.

Итак, следует нарезать овощ небольшими ломтиками, после чего — отправить в холодильник примерно на двадцать минут. Прикладываем ломтики огурца к проблемной зоне на несколько минут.

2. Сырой картофель

Такое средство помогает забыть об отеках под глазами за считанные минуты. Потребуется один клубень картофеля, который нам нужно тщательно вымыть, нарезать и приложить к векам. Уже спустя четверть часа отеки исчезнут.

3. Компресс из чая

Процедура подразумевает использование исключительно черного чая, в котором нам и нужно будет смочить ватный диск. Но, если вы не хотите сильно заморачиваться, то можно просто взять два использованных пакетика чая и приложить их к векам.

4. Алоэ

Вам потребуется небольшая часть растения, с помощью которой вы будете протирать область под глазами. Протирая проблемную область таким средством на протяжении дня, уже к вечеру вы сможете забыть об этой проблеме.

5. Солевой раствор

Для его приготовления нам понадобится чайная ложка соли, которую необходимо развести в стакане горячей воды. Смачиваем ватные диски в приготовленной жидкости и прикладываем их к веку.

6. Примочки на основе отвара из шалфея

Такое средство не только поможет справиться с утренними отеками, оно еще и достаточно благотворно влияет на рост ресниц.

7. Вареная тыква

Небольшие ломтики такого овоща необходимо приложить к проблемной зоне примерно на пятнадцать минут.

8. Лед

Как известно, такое простое средство помогает справиться с любой отечностью. Поэтому, в данном случае нам может помочь всего два кубика льда, которыми следует несколько раз провести по коже век.

Косметические средства

Для того, чтобы проблема мешков под глазами не возникала так часто, вам необходимо постараться ухаживать за кожей этой области. Существует достаточно большое разнообразие различных средств, которые помогут поддерживать здоровое состояние кожи.

Выбирая средство, обратите внимание на то, чтобы в его составе преобладала гиалуроновая кислота. Если в его составе также будет присутствовать эластин и коллаген, то это средство будет считаться идеальным для решения такой проблемы.

Такое средство будет не только увлажнять кожу, но еще и придавать ей упругости, что является немаловажным для женщин среднего возраста.

Обратите внимание на то, что бороться с проблемой темных мешков необходимо комплексно, а значит, вам следует совмещать использование народных средств с косметическими препаратами.

Вернуть красоту вашей кожи помогут следующие средства:

Neolid

Такое средство подходит как молодым девушкам, так и женщинам среднего возраста. Препарат впитывается достаточно быстро, поэтому результат его действия будет заметен уже спустя небольшой промежуток времени.

На начальных стадиях средство используется дважды в день, а в запущенных случаях рекомендуется его применять до пяти раз в день.

Крем «Черника и подорожник»

Главный его плюс в том, что в его составе преобладают растительные экстракты. Такой крем достаточно быстро поможет забыть о темных кругах вокруг глаз.

Лекарственные препараты

Если все предыдущие средства не оказывают никакого положительного действия на вашу кожу, то в таком случае помочь вам могут только аптечные средства. Они действуют изнутри, выводя из организма излишки жидкости. Кроме того, они помогают укрепить кожу, а также — вернуть ей упругость и эластичность.

Обратите внимание на то, что только длительное использование подобных средств поможет вам надолго забыть об этой проблеме. Одноразовое же использование дает эффект всего на несколько часов.

Выбор способа лечения будет зависеть от причины возникновения припухлости. Если это — аллергическая реакция, то действие препарата будет направлено на решение этой проблемы. Справиться же с воспалением поможет соответствующее средство. Поэтому перед использованием какого-либо препарата необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с доктором.

1. Троксевазин, как правило, назначается при варикозном расширении вен. Но его также используют и с целью избавления от отечности на лице.

2. Зиртек является антигистаминным препаратом, а значит, назначается исключительно в случае возникновения аллергической реакции.

3. Блефарогель применяется при таких симптомах, как зуд, покраснение, а также — отеки. Как правило, его назначают в качестве профилактики.

4. Диоптигель приводит в норму состояние кожи, делая ее гладкой и эластичной. При длительном использовании помогает укрепить тонкую кожу век.

Мешки под глазами для нас являются признаком того, что человек попросту не выспался. Но, достаточно часто такое простое проявление превращается в симптом, который может свидетельствовать о развитии довольно серьезного заболевания.

Поэтому не стоит игнорировать мешки под глазами, маскируя их тональным кремом, а лучше сразу обратиться за помощью к доктору.