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СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц

СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц (25 фото)

Автор:
07 декабря 2020 10:57
Сообщество : СССР
Метки: СССР   история   факты   фото   
11648
25
Интересные старые познавательные фото из СССР 60-х.
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Метки: СССР   история   факты   фото   
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21  комментарий
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1k
Nikolay 6 часов назад
Современный среднестатистический гаишник пока будет забираться в эту будку, все пузо себе об лестницу расцарапает.
Современный среднестатистический гаишник пока будет забираться в эту будку, все пузо себе об лестницу расцарапает.
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434
Александр Туманов Час назад
Я помню что Люди были более добрее и сердечней чем сейчас.
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18
Виолетта Час назад
Сколько было зелени!!! У нас в городе (Симферополе) скоро вообще деревьев не останется
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Комментарий к фото
Кошмарный сон эколога.
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33k
figny 2 часа назад
Улицы Бориса Галушкина и Касаткина, примерно 70-72 г. Сейчас на этом месте общежития МЧС.

Улицы Бориса Галушкина и Касаткина, примерно 70-72 г. Сейчас на этом месте общежития МЧС.
Улицы Бориса Галушкина и Касаткина, примерно 70-72 г. Сейчас на этом месте общежития МЧС.
Улицы Бориса Галушкина и Касаткина, примерно 70-72 г. Сейчас на этом месте общежития МЧС.
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42k
Михалыч 4 часа назад
Интересно, почему в Союзе на самокатах катались только дети, а теперь и взрослые?
Интересно, почему в Союзе на самокатах катались только дети, а теперь и взрослые?
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3k
Едондер пуп Михалыч 2 часа назад
Те дети выросли и стали свободнее от предрассудков, чем те взрослые.
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36
Chaim Kushnir Едондер пуп 59 минут назад
от каких предрассудков?
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3k
Едондер пуп Chaim Kushnir 56 минут назад
Что взрослым несолидно кататься на самокатах - люди осудят))
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20k
turyst 7 часов назад
Напомнило, как около Канаково, на пароме плавал. ;)
Напомнило, как около Канаково, на пароме плавал. ;)
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609
Андрей 7 часов назад
"Бочка квасом" это что? )))
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18k
BiZ Андрей Час назад
как бочка кругом или бочка квадратом, только квасом.
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609
ProFanas 7 часов назад
Комментарий к фото
Больше на ЗиС-ы смахивают ..
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25k
Snork Snorkoff 8 часов назад
без политики и известных лиц
Встреча с первым космонавтом Гагариным на Красной площади
))
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6k
AIRON_FIRST Snork Snorkoff 8 часов назад
но лица-то не видно))
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58k
Доктор Джонс Snork Snorkoff 8 часов назад
Чисто технически, Гагарина на фотоснимке нет...
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50k
Андрей Доктор Джонс 8 часов назад
Есть, но плохо видно: он перед ребёнком на корточках сидит.
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