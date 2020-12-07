СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц

Интересные старые познавательные фото из СССР 60-х.
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Погрузка продукции ЛиАЗа на железнодорожный транспорт, 1962.
На станции много вагонов старой, до военной постройки.
На станции много вагонов старой, до военной постройки.
Торговля керосином на розлив. Московская область, Долгопрудный. 1963
P.S. Я так покупал керосин в 1974.
P.S. Я так покупал керосин в 1974.
Электропоезд ЭР1 прибывает на Белорусский вокзал, Москва. 1964.
ЭР1 - впервые в советских электропоездах появились автоматические двери.
ЭР1 - впервые в советских электропоездах появились автоматические двери.
Автомобили FIAT–124, «Sedan» и «Familiare», на Красной площади в Москве. 1967
До 1970 они выглядели как иностранная диковинка.
До 1970 они выглядели как иностранная диковинка.
День музея в Переславле–Залесском, 2 мая 1967
Фото из архивов Музея г. Переславль–Залесский, Ярославской обл.
Фото из архивов Музея г. Переславль–Залесский, Ярославской обл.
Авторский пост
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