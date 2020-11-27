Но всё равно интересно иногда заглянуть за ширму - как мог выглядеть любимый персонаж, если бы по другому сложились звёзды.

Вот, например, на роль Григория Распутина в фильме Элема Климова "Агония" пробовался блистательный Евгений Евстигнеев