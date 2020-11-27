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Несыгранные роли известных актёров. Фотопробы

Несыгранные роли известных актёров. Фотопробы (21 фото)

Автор:
27 ноября 2020 18:37
Метки: актеры   кино   фотопробы   
1562
21

Как выглядит Шурочка Азарова в "Гусарской балладе"? Или стюардесса Тамара в "Экипаже"? Для большинства ответ на эти вопросы не вызывает затруднения - в памяти сразу всплывают образы, сыгранные известными и любимыми актёрами. А ведь если бы во время кастинга худсовет утвердил других артистов на эти роли, мы бы, скорее всего, представляли их совсем по другому. И удивлялись бы неужели на эту роль можно было бы взять другого актёра.

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Метки: актеры   кино   фотопробы   
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13k
homerchik 3 часа назад
Евстигнеев то гораздо больше на Распутина похож. Хотя я вообще сначала подумал, что это Ефремов ))
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7k
Star Link 42 минуты назад
1. У Удовиченко сиськи получше, чем у Яковлевой. Жалко, что она не сыграла.
2. Почему Бендера выбирали из двух евреев?
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49
Алексей Горошко Star Link 14 минут назад
по книге Бендер вроде и был евреем
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3k
Владимир 55 минут назад
Евстигнеев , Теличкина, Удовиченко, Ширвиндт вполне бы не плохо сыграли, может даже и лучше оригинала.
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5k
zurapod Час назад
ну в основном режиссеры были правы в выборе .
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7k
Караганда 3 часа назад
думаю Ширвиндт тож осилил -это его роль.
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55
Катерина 3 часа назад
Удовиченко Тамару вполне бы потянула. Интересно, чем не понравилась?..
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9k
alexis Катерина 56 минут назад
Может...
Может...
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19k
Davy Jones 3 часа назад
Все таки сыгравшие роли гораздо убедительнее чем те, кто был на кастинге, рука мастера.
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50k
Андрей Davy Jones 3 часа назад
Они теперь - привычнее.
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