Как выглядит Шурочка Азарова в "Гусарской балладе"? Или стюардесса Тамара в "Экипаже"? Для большинства ответ на эти вопросы не вызывает затруднения - в памяти сразу всплывают образы, сыгранные известными и любимыми актёрами. А ведь если бы во время кастинга худсовет утвердил других артистов на эти роли, мы бы, скорее всего, представляли их совсем по другому. И удивлялись бы неужели на эту роль можно было бы взять другого актёра.
Но всё равно интересно иногда заглянуть за ширму - как мог выглядеть любимый персонаж, если бы по другому сложились звёзды.
Вот, например, на роль Григория Распутина в фильме Элема Климова "Агония" пробовался блистательный Евгений Евстигнеев
но сыграл её Алексей Петренко
А вот Катей в "Афоне" могла бы стать Анна Каменкова
но ей не хватило того светлого задора, которым лучилась Евгения Симонова
На роль Андрея Болконского в фильм "Война и Мир" Сергея Бондарчука пробовалось множество замечательных актёров. Один из них - Кирилл Лавров
Роль в итоге досталась Вячеславу Тихонову
А вот Леонид Куравлёв в "17 мгновений весны", перед тем как надеть мундир Айсмана, рассматривался Лиозновой на роль Гитлера и даже уже репетировал роль
Но, по его словам, отказался: "Я этого антихриста не осилил. Моя природа взыграла и была против". Пришлось звать на роль актёра из ГДР - Фрица Дица
Когда Эльдар Рязанов искал актрису на роль Шурочки Азаровой в "Гусарскую балладу", то в первую очередь обратился к Людмиле Гурченко, с которой уже работал на съёмках "Карнавальной ночи"
Но она не устроила его - ни фигурой, ни игрой Гурченко на молодого корнета не походила. А вот после первых же репетиций Ларисы Голубкиной режиссёр понял - Шурочка Азарова найдена
А вот Ольга Кабо была одной из претенденток в фильм "Курьер" Карена Шахназарова на роль Кати,
которую сыграла Настя Немоляева
Льва Дурова в "Джентльменах удачи" пробовали на роль Хмыря,
которого блестяще сыграл Георгий Вицин
Лариса Удовиченко рассматривалась на роль стюардессы Тамары в фильм "Экипаж" Александра Митты,
отданную потом Александре Яковлевой
Валентина Теличкина показалась Владимиру Меньшову неубедительной в роли молодой провинциалки, когда пробовалась на роль Катерины в оскароносную "Москва слезам не верит"
Вера Алентова, супруга Меньшова, в этой роли оказалась более убедительная
Ну и закончим мы сегодняшнюю подборку одним из кандидатов на роль Остапа Бендера в комедию Леонида Гайдая "12 стульев". Александр Ширвиндт тоже был в той обойме молодых актёров среди которых Гайдай искал образ Великого Комбинатора
Стал же Бендером - Арчил Гомиашвили
Источник:
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2. Почему Бендера выбирали из двух евреев?