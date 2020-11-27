Автомеханики из Донецка собирают огромных роботов из металлолома

На улицах городов Донецкой Народной Республики (ДНР) стали появляться огромные макеты роботов-трансформеров. Необычное увлечение трех работников автоцентра вылилось в целую "эпидемию", и теперь необычные монументы ваяют и другие автомастерские.

Первая 15-метровая скульптура из запчастей машин и металлолома весом 4 тонны была установлена в начале ноября рядом с автоцентром в Киевском районе Донецка.