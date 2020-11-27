Автомеханики из Донецка собирают огромных роботов из металлолома

В разных частях ДНР начали появляться копии механических колоссов из фантастических фильмов. Причем их сборкой занимаются независимые друг от друга работники автомастерских.
На улицах городов Донецкой Народной Республики (ДНР) стали появляться огромные макеты роботов-трансформеров. Необычное увлечение трех работников автоцентра вылилось в целую "эпидемию", и теперь необычные монументы ваяют и другие автомастерские.
Первая 15-метровая скульптура из запчастей машин и металлолома весом 4 тонны была установлена в начале ноября рядом с автоцентром в Киевском районе Донецка.
Тут же Анатолий, Андрей и Вадим планируют поставить еще одного робота, сборка которого уже началась.
"После появления скульптуры люди начали останавливаться и фотографироваться, многие сюда приходят целыми семьями. Особенно много людей здесь на выходных. Видно, что людей привлекла эта идея, для них мы и проводим эту работу", - рассказал один их механиков.
Также у умельцев в планах облагородить территорию вокруг стальных монументов - сделать освещение, уложить плитку и поставить скамейки.
Другие работники автомастерских увидев результаты колоссальной работы своих коллег, решили, что, во-первых, это красиво, во-вторых, они тоже так могут и хотят, и в-третьих, это неплохая реклама для их заведения.
Таким образом, в Донецке на проспекте Ильича появилась скульптура автобота Оптимуса Прайма размером с двухэтажное здание. Трансформера установили рядом с автосервисом.
В октябре территорию Дебальцевского завода металлургического машиностроения украсил еще один автобот
Но если верить местным СМИ, то моду на строительство роботов завел житель поселка Криничное Советского района Макеевки. 57-летний умелец Геннадий Сизонов собрал своего первого робота аж в 2015 году.
"Идея создать макет робота мне пришла в голову, когда я обратил внимание на лежащие у обочин автодорог пластиковые детали машин. Бамперы, колпаки на колеса, защита кузова – все это напомнило мне запчасти для робота. Они как специально созданы для того, чтобы собирать из них модели. Делаю я это для детей, чтобы показать, что бывают игрушки и огромных размеров", - поделился Геннадий.
На изготовление первого робота у Сизонова ушло два месяца.
Потом умелец соорудил еще одного в подарок своему внуку на день рождения.
Источник:
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На самом деле, даже зная что это просто кусок железа, все равно мыслишка пробегает... "а вдруг"...
Поставить во всех городах на главных площадях, вместо Ленина!
Вот весь мир удивится))))
Обама у себя в особняке пивом поперхнется))