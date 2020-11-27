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Автомеханики из Донецка собирают огромных роботов из металлолома

Автомеханики из Донецка собирают огромных роботов из металлолома (21 фото)

Автор:
27 ноября 2020 15:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ДНР   атоботы   механики   монументы   роботы   увлечение   умельцы   
3124
21

В разных частях ДНР начали появляться копии механических колоссов из фантастических фильмов. Причем их сборкой занимаются независимые друг от друга работники автомастерских.

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Метки: ДНР   атоботы   механики   монументы   роботы   увлечение   умельцы   
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12  комментариев
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375
Dorell 2 часа назад
Да это же просто шедевр!
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9k
Sergey 10 минут назад
Было бы просто бомбически если бы в случае заварухи с чубатыми это оказались реально действующие машины :)
На самом деле, даже зная что это просто кусок железа, все равно мыслишка пробегает... "а вдруг"...
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497
Остап Ива́нович. 13 минут назад
Автомеханики из Донецка собирают огромных роботов из металлолома
Автомеханики из Донецка собирают огромных роботов из металлолома
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−41
Вася с ложкой 21 минуту назад
Это вам сказали что это памятники ....А их просто растравляют по *боевым точкам *.
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259
Slayergod 47 минут назад
Вооружить всех и на фронт укровермахт мочить.
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15
Альф Час назад
Уехал из родных Макеевки и Донецка уже больше шести лет назад. И слава богу!
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3k
ваня панкин 2 часа назад
я их всех видел в натуральную величину...
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6k
Андрей 2 часа назад
здорово!!!! просто супер!!! красавчики!!! 100500 плюсов
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1k
superfox47 2 часа назад
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Да этож охрененно!!
Поставить во всех городах на главных площадях, вместо Ленина!
Вот весь мир удивится))))
Обама у себя в особняке пивом поперхнется))
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1k
vitstd 2 часа назад
Фото спьяну делались , или с будуна ?( на обективе есть колечко - резкость наводит ( :)))
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14k
AlexЕЙ vitstd 2 часа назад
Старенькие телефончики, автоматические мыльницы и никаких колечек.
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