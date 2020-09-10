Новая напасть в Бейруте: сильнейший пожар разгорелся во взорванном порту

Мы ещё не успели забыть страшный взрыв в бейрутском порту, который месяц назад унёс жизни 190 жителей города. А теперь пожарные пытаются справиться с пожаром в порту.
Первоначально сообщалось, что на территории порта загорелся мусор, однако сейчас поступает информация, что горит склад с шинами и ГСМ.
Рабочие эвакуированы, на месте работают пожарные расчёты, военные вертолёты заливают пожар с воздуха.
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Al-Manar Information: The fire has gone out of control after burning sediments and tires in the free zone warehouses in Beirut port.— 🇱🇧 Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) September 10, 2020
What imbecile ordered such fire inside a warehouse. pic.twitter.com/ifE2JyRO4d
Пожар настолько сильный, что дым от него видно за многие километры.
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Um incêndio enorme no porto de Beirut - as pessoas na área dizem que há fumaça sufocante. Líbano pic.twitter.com/ag1rCibc9q— Tati cruz (@Taticru79846829) September 10, 2020
По предварительным данным погибших нет, но есть пострадавшие — работники, надышавшиеся дымом.
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( и опять все скажут, что это мы виноваты)