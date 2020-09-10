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Новая напасть в Бейруте: сильнейший пожар разгорелся во взорванном порту

Новая напасть в Бейруте: сильнейший пожар разгорелся во взорванном порту (3 фото + 2 видео)

Автор:
10 сентября 2020 17:46
Сообщество : Жизнь
Метки: бейрут   видео   катастрофа   ливан   пожар   порт   
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Мы ещё не успели забыть страшный взрыв в бейрутском порту, который месяц назад унёс жизни 190 жителей города. А теперь пожарные пытаются справиться с пожаром в порту.

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Метки: бейрут   видео   катастрофа   ливан   пожар   порт   
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8  комментариев
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29k
Опаньки 41 минуту назад
теперь понятно почему такой черный дым
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4k
Андрей Крылов Минуту назад
Как там вообще осталось чему гореть? Но, зная дичайшее разгильдяйство арабов, лично я ни чуть не удивляюсь даже если там опять что-то сильно рванёт или загорится.
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8k
Типа граф 20 минут назад
Ху,ясе там пламя ! Метров 100 в высоту ! Любят они там экстримчик .
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2k
Евгений 21 минуту назад
Новая напасть в Бейруте: сильнейший пожар разгорелся во взорванном порту
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3k
livaneth Полчаса назад
שוב כולם יאשימו אותנו
( и опять все скажут, что это мы виноваты)
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28k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
2020-ый! выполним и перевыполним )))))))
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136
Остап Ива́нович. 45 минут назад
Арабы и порядок вещи несовместимые
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