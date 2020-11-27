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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 289 постов • 193 подписчика подписаться
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Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом и рассмешила подписчиков

Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом и рассмешила подписчиков (7 фото)

Автор:
27 ноября 2020 11:01
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Instagram   модель   перестаралась   смешно   фотошоп   
10291
7
Нет предела совершенству! Даже сделавшие с десяток пластических операций инстаграмные дивы не останавливаются на достигнутом и используют все, чтобы талия была еще более тонкой, губы - более пухлыми, а глаза большими. Вот только результаты этого творчества бывают непредсказуемыми.
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Метки: Instagram   модель   перестаралась   смешно   фотошоп   
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33  комментария
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20k
Vazari 2 часа назад
Надо быть благодарным подобным девахам. Раньше, чтобы понять, что девушка е.б.а.н.у.т.а.я, приходилось встречаться, тратить время и деньги. Некоторые даже женились и узнавали уже в браке. А сейчас-посмотрел на брови, посмотрел на губы. Контрольный взгляд в инстаграмм, и все понятно!
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12k
Владислав Грецов 6 минут назад
слишком хорошо это тоже не хорошо....
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1k
andreas 9 минут назад
былоб из-за чего печься, ведь эта мукла не стоит и ломанного ногтя!
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1k
Sergey 10 минут назад
Её кто то отодрал и на ляжке расписался
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693
Владимир 10 минут назад
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358
Василий 12 минут назад
шаловливые пальчики
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358
Василий 12 минут назад
Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом и рассмешила подписчиков
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489
Alina Ani 19 минут назад
Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом и рассмешила подписчиковПосмотреть
Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом и рассмешила подписчиков
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11k
* Полчаса назад
Это модель? Гдэ?
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3k
solovei7 38 минут назад
Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом и рассмешила подписчиков
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3k
tamin 38 минут назад
какой ужас. А ведь и таких кто-то имеет. слепой что ли
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578
Денис 41 минуту назад
Это уже не нос, это КЛЮВ!
острый такой, типичный птичий клюв. И да - в 21 веке уже научились делать сиськи, неотличимые от настоящих, а тут видимо самый дешманский вариант аля "накачанных насосом для мячиков"
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901
Инквизитор РФ 44 минуты назад
какая же уродливая
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1k
ShySteR 50 минут назад
Такая приятная девушка была до пластики , но если в башне по*бень.... , дальше все знают)
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30k
Опаньки 51 минуту назад
а кто у нее на ж*пе афтограф поставил ?
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51k
Серый 54 минуты назад
Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом и рассмешила подписчиков
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2k
Alex Grimm 58 минут назад
Не понимаю я этих "моделей" ,они живьём нигде не показываются что ли?))
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30k
Опаньки Alex Grimm 52 минуты назад
а зачем если **раны сами подписываются и глаза пялят
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2k
Alex Grimm Опаньки Полчаса назад
Я слишком стара для всего этого,в моем понимании модель,это девушка,демонстрирующая одежду и значит она участвует в показах на подиуме,а это довольно многолюдные мероприятия
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5k
радик геннадиевич Час назад
а кто этой е.б.ланке сказал что она фотомандель?
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780
евгений Час назад
Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом и рассмешила подписчиков
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84
taxcop Час назад
« А ведь еще несколько лет назад была нормальной». - самая главная информация об Алёне!!
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19k
Батончик с маком Час назад
есть желающие ей вдуть?
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20
Михаил Батончик с маком 8 минут назад
Нет, спасибо, но с удовольствием посмотрю на этих желающих
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854
Сергей Час назад
Просто у тётки был комплекс, по поводу своей талии, ставший паранойей))
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