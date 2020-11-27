Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом и рассмешила подписчиков

Нет предела совершенству! Даже сделавшие с десяток пластических операций инстаграмные дивы не останавливаются на достигнутом и используют все, чтобы талия была еще более тонкой, губы - более пухлыми, а глаза большими. Вот только результаты этого творчества бывают непредсказуемыми.

0 Источник: 26-летняя Алёна Омович с помощью кучи пластических операций добилась внешности, без которой нечего делать в Инстаграме: тонкая талия, пышная грудь, огромные губы и тоненький нос. Но какой девушке не хочется выглядеть лучше?! И тогда на помощь приходит король всех изменений - его величество Фотошоп. Правда, в стремлении добиться совершенства не у всех хватает умения и ума вовремя остановиться.

0 Источник: Подписчики Омович удивились, а некоторые даже и испугались ее фото с неестественно искривленными и истонченными пальцами. "Когда посадили на жесткую диету, и началась ностальгия по нормальной еде", - кокетничая, подписала фото девушка, которая явно не ожидала шквала едких комментариев.

×

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: Впрочем, и другие фото Алены пользователи не оставляют без комментариев про отсутствие меры в использовании фоторедакторов.

0 Источник: Ни на один из подобных комментариев Алена не ответила - да и что тут скажешь. Сел в лужу - продолжай держать лицо.