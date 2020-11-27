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Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского

Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского (7 фото)

Автор:
27 ноября 2020 09:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: андрей кончаловский   биография   личная жизнь Андрея Кончаловского   режиссер   шоу бизнес   
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7
Андрей Сергеевич Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве, в семье известных писателей Сергея Михалкова (1913-2009гг) и Натальи Кончаловской (1903-1988гг). Режиссер театра и кино, сценарист. Народный артист России (1980); награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени» (1997), академик Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), офицер ордена Искусств и литературы Франции (2005), ордена Почётного легиона Франции (2010). Президент киноакадемии «Ника» (2013).
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Метки: андрей кончаловский   биография   личная жизнь Андрея Кончаловского   режиссер   шоу бизнес   
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71k
Броненосец Потелкам 55 минут назад
Очень запомнился его "Глянец"
Наглядно показал нам, провинциалам, как и чем живет, о чем мечтает современная столица
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71k
Броненосец Потелкам 54 минуты назад
про анонсированные "доходы", кстати, ничего не увидел
аффтар, иде ??????
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5k
evenSeven 3 минуты назад
А я вот что-то не очень вдохновлен его работами. Талантливо, но больно уж от них тянет желчью и ядом...

Всегда интересовало, отчего же, если человек так ненавидит страну, в которой живет, и людей в ней, то не уехал?
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10k
Сибирячка 57 минут назад
Я, вероятно, вредина!! Ни один фильм Кончаловского мне не только не понравился , но и даже противен.
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12k
seller-k Сибирячка Полчаса назад
"...но и даже противен."
И "Сибириада"?, и про Асю тоже противно?, и "Романс..."? А чем "Танго и Кэш" не угодил? - классический боевик, он очень хорош. А "Гомер и Эдди" - актерская игра, оператор - блеск, а сама история - простая, но за душу берущая.
Не настаиваю, но может поделитесь Вашими кинопредпочтениями
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