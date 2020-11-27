Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского

Спустя шесть лет он ставит подобное зрелищное шоу в Санкт-Петербурге на балюстраде возрожденного Константиновского дворца к 300-летнему юбилею города.



В 2004 г. Кончаловский поставил спектакль «Чайка» в театре имени Моссовета. В 2005 г. – «Мисс Жюли» в театре на Малой Бронной. А в 2006 г. «Короля Лира» в варшавском Театре на Воли с Даниэлем Ольбрыхским в главной роли.



В 2010 в Турине, в Teatro Regio di Torino состоялась премьера оперы «Борис Годунов» в постановке Андрея Кончаловского, с участием российских и итальянских музыкантов и исполнителей.



В декабре 2009 года в рамках празднования 150-летия со дня рождения А.П. Чехова на сцене театра имени Моссовета состоялась премьера спектакля Кончаловского «Дядя Ваня» », и там же к 75-летию самого режиссера и 50-летнему юбилею его творчества осенью 2013 года был поставлен спектакль «Три сестры». Чеховские постановки вызвали большой резонанс в театральном мире и были с успехом показаны в Америке и в Прибалтике, в Англии, Италии и Израиле.



В июне 2013 года режиссер принял участие в VI театральном фестивале в Неаполе, где представил одну из самых веселых пьес Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Она была поставлена на итальянском языке с участием местных актеров и имела большой успех у публики.



В октябре 2014 года в одном из старейших действующих театров в мире, в Театре Олимпико в городе Виченца (Италия), состоялась премьера спектакля «Эдип в Колоне» в постановке Андрея Кончаловского – сокращенная версия одноименной трагедии Софокла.