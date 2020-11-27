Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского

Андрей Сергеевич Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве, в семье известных писателей Сергея Михалкова (1913-2009гг) и Натальи Кончаловской (1903-1988гг). Режиссер театра и кино, сценарист. Народный артист России (1980); награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени» (1997), академик Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), офицер ордена Искусств и литературы Франции (2005), ордена Почётного легиона Франции (2010). Президент киноакадемии «Ника» (2013).
В 1952 году окончил Центральную музыкальную школу, в 1957 году - музыкальное училище при Московской консерватории. В 1957-1959 гг учился в Московской консерватории по классу фортепьяно. Кинематографическое образование получил в 1965 году, окончив режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М.И. Ромма). Во время учебы снялся как актер в эпизодических ролях («Иваново детство» (1962), «Суд сумасшедших» (1961), «Мне двадцать лет» (1964)), написал с Андреем Тарковским сценарий фильма «Иваново детство» (позже они вместе напишут сценарий к фильму «Страсти по Андрею» («Андрей Рублёв» 1966)), снял короткометражку «Мальчик и голубь», которая получила главный приз на конкурсе дебютов Венецианского кинофестиваля для детей и юношества в 1962 году.
В 1965 году режиссер, вдохновленный творчеством Акиры Куросавы, снимает «Первого учителя». Следующим фильмом была «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1966), которую широкий зритель увидел только в 1988 году. С главными героями этой ленты зрители вновь встретились в 1994 году, когда Кончаловский снял своеобразное ее продолжение – «Курочку Рябу». В 1969 году режиссер обратился к классике, поставив «Дворянское гнездо» по И.С. Тургеневу.
В 1965 году режиссер, вдохновленный творчеством Акиры Куросавы, снимает «Первого учителя». Следующим фильмом была «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1966), которую широкий зритель увидел только в 1988 году. С главными героями этой ленты зрители вновь встретились в 1994 году, когда Кончаловский снял своеобразное ее продолжение – «Курочку Рябу». В 1969 году режиссер обратился к классике, поставив «Дворянское гнездо» по И.С. Тургеневу.
В следующем фильме Кончаловского - «Дядя Ваня» (1970) – роль Астрова исполнил Сергей Бондарчук, а Войницкого - Иннокентий Смоктуновский. В 1971 году фильм «Дядя Ваня», удостаивается «Серебряной раковины» фестиваля в Сан-Себастьяне.
Большой зрительский успех (40 млн. зрителей) сопутствовал фильму «Романс о влюбленных», который вышел на экраны в 1974 году году и получил Гран-при в Карловых Варах.
Кинопоэма «Сибириада», охватывавшая почти целое столетие жизни России, в 1979 году была удостоена специального приза жюри Каннского кинофестиваля.
В 1980 году, получив звание Народного артиста РСФСР, Кончаловский уезжает на Запад, работает в Голливуде. Именно там он снимает фильмы, ставшие позднее классикой и вошедшие в мировые киноэнциклопедии: «Возлюбленные Марии» (1985), «Поезд-беглец» (1985), «Гомер и Эдди» (1990), а также американский блокбастер «Танго и Кэш» (1989) - с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в главной роли. Кроме того, в Америке Кончаловский снял фильмы «Дуэт для солиста» (1986) и «Стыдливые люди» (1987).
Большой зрительский успех (40 млн. зрителей) сопутствовал фильму «Романс о влюбленных», который вышел на экраны в 1974 году году и получил Гран-при в Карловых Варах.
Кинопоэма «Сибириада», охватывавшая почти целое столетие жизни России, в 1979 году была удостоена специального приза жюри Каннского кинофестиваля.
В 1980 году, получив звание Народного артиста РСФСР, Кончаловский уезжает на Запад, работает в Голливуде. Именно там он снимает фильмы, ставшие позднее классикой и вошедшие в мировые киноэнциклопедии: «Возлюбленные Марии» (1985), «Поезд-беглец» (1985), «Гомер и Эдди» (1990), а также американский блокбастер «Танго и Кэш» (1989) - с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в главной роли. Кроме того, в Америке Кончаловский снял фильмы «Дуэт для солиста» (1986) и «Стыдливые люди» (1987).
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В начале 1990-х Кончаловский возвращается в Россию. В 1991 он снимает «Ближний круг» (1991), фильм-размышление о природе сталинизма на материале судьбы «маленького человека» - киномеханика Сталина, а также ленту «Курочка Ряба» (1994), гротескное продолжение судьбы Аси Клячиной в посткоммунистической России.
Поставленный Кончаловским в 1997 году зрелищный сериал «Одиссея» с Армандом Ассанте в главной роли с успехом прошел по телевизионным экранам мира. Этот проект стал самой дорогой в мире на то время телепродукцией и получил в США высшую телевизионную награду - «Эмми». В 1997 году на Московском международном кинофестивале актриса Джина Лоллобриджида вручила Андрею Кончаловскому приз «За вклад в кинематограф».
В 1998-1999 годах Кончаловский выпускает две автобиографических книги, связанные общим замыслом: «Низкие истины» и «Возвышающий обман». Две эти чрезвычайно личных, откровенных книги пережили несколько успешных переизданий.
Поставленный Кончаловским в 1997 году зрелищный сериал «Одиссея» с Армандом Ассанте в главной роли с успехом прошел по телевизионным экранам мира. Этот проект стал самой дорогой в мире на то время телепродукцией и получил в США высшую телевизионную награду - «Эмми». В 1997 году на Московском международном кинофестивале актриса Джина Лоллобриджида вручила Андрею Кончаловскому приз «За вклад в кинематограф».
В 1998-1999 годах Кончаловский выпускает две автобиографических книги, связанные общим замыслом: «Низкие истины» и «Возвышающий обман». Две эти чрезвычайно личных, откровенных книги пережили несколько успешных переизданий.
На 59 Венецианском кинофестивале 2002 года лента Кончаловского «Дом дураков» - история обитателей сумасшедшего дома близ границы с Чечней во время первой чеченской войны - была удостоена Гран-при Жюри.
В 2003 году Кончаловский снял в Англии для Hallmark Entertainment историческую драму «Лев зимой» — по пьесе американского писателя Джеймса Голдмана.
В 2007 году в прокат вышел фильм – «Глянец», а в 2010 — фильм-фантазия «Щелкунчик и Крысиный король», созданный лучшими мастерами Голливуда: исполнительным продюсером стал Мориц Борман («Терминатор»), автором либретто — сэр Тим Райс («Король Лев», «Иисус Христос – Суперзвезда»).
В 2008 г. Андрей Кончаловский был награжден «Золотой звездой» — высшей наградой Международного кинофестиваля в Марракеше — с формулировкой «За вклад в развитие мирового кинематографа».
В качестве сопродюсера Кончаловский принял участие в создании фильма о последних днях великого русского писателя Л. Н. Толстого «Последнее воскресение», получившего несколько наград премии «Золотой Глобус» и номинированного на премию «Оскар-2009», а также документальной ленты режиссера Марджи Кинмонт «Королевская коробка с красками» (2012 г.)
Кончаловский работает не только в кино. Он осуществил несколько нашумевших театральных постановок: «Чайка» А.П. Чехова (1987) в парижском театре «Одеон», опер П.И. Чайковского «Евгений Онегин» (1985) и «Пиковая Дама» (1990) в Ла Скала и парижской Опере Бастилии, оперу С.Прокофьева «Война и мир» (2000, 2002, 2009) на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге и в «Метрополитен-опера», оперы «Бал-маскарад» Дж. Верди на фестивале в Парме и в Мариинском театре, музыкального действа «Наша древняя столица» на Красной Площади в 1997 г. в честь празднования 850-летия Москвы.
В 2003 году Кончаловский снял в Англии для Hallmark Entertainment историческую драму «Лев зимой» — по пьесе американского писателя Джеймса Голдмана.
В 2007 году в прокат вышел фильм – «Глянец», а в 2010 — фильм-фантазия «Щелкунчик и Крысиный король», созданный лучшими мастерами Голливуда: исполнительным продюсером стал Мориц Борман («Терминатор»), автором либретто — сэр Тим Райс («Король Лев», «Иисус Христос – Суперзвезда»).
В 2008 г. Андрей Кончаловский был награжден «Золотой звездой» — высшей наградой Международного кинофестиваля в Марракеше — с формулировкой «За вклад в развитие мирового кинематографа».
В качестве сопродюсера Кончаловский принял участие в создании фильма о последних днях великого русского писателя Л. Н. Толстого «Последнее воскресение», получившего несколько наград премии «Золотой Глобус» и номинированного на премию «Оскар-2009», а также документальной ленты режиссера Марджи Кинмонт «Королевская коробка с красками» (2012 г.)
Кончаловский работает не только в кино. Он осуществил несколько нашумевших театральных постановок: «Чайка» А.П. Чехова (1987) в парижском театре «Одеон», опер П.И. Чайковского «Евгений Онегин» (1985) и «Пиковая Дама» (1990) в Ла Скала и парижской Опере Бастилии, оперу С.Прокофьева «Война и мир» (2000, 2002, 2009) на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге и в «Метрополитен-опера», оперы «Бал-маскарад» Дж. Верди на фестивале в Парме и в Мариинском театре, музыкального действа «Наша древняя столица» на Красной Площади в 1997 г. в честь празднования 850-летия Москвы.
Спустя шесть лет он ставит подобное зрелищное шоу в Санкт-Петербурге на балюстраде возрожденного Константиновского дворца к 300-летнему юбилею города.
В 2004 г. Кончаловский поставил спектакль «Чайка» в театре имени Моссовета. В 2005 г. – «Мисс Жюли» в театре на Малой Бронной. А в 2006 г. «Короля Лира» в варшавском Театре на Воли с Даниэлем Ольбрыхским в главной роли.
В 2010 в Турине, в Teatro Regio di Torino состоялась премьера оперы «Борис Годунов» в постановке Андрея Кончаловского, с участием российских и итальянских музыкантов и исполнителей.
В декабре 2009 года в рамках празднования 150-летия со дня рождения А.П. Чехова на сцене театра имени Моссовета состоялась премьера спектакля Кончаловского «Дядя Ваня» », и там же к 75-летию самого режиссера и 50-летнему юбилею его творчества осенью 2013 года был поставлен спектакль «Три сестры». Чеховские постановки вызвали большой резонанс в театральном мире и были с успехом показаны в Америке и в Прибалтике, в Англии, Италии и Израиле.
В июне 2013 года режиссер принял участие в VI театральном фестивале в Неаполе, где представил одну из самых веселых пьес Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Она была поставлена на итальянском языке с участием местных актеров и имела большой успех у публики.
В октябре 2014 года в одном из старейших действующих театров в мире, в Театре Олимпико в городе Виченца (Италия), состоялась премьера спектакля «Эдип в Колоне» в постановке Андрея Кончаловского – сокращенная версия одноименной трагедии Софокла.
В 2004 г. Кончаловский поставил спектакль «Чайка» в театре имени Моссовета. В 2005 г. – «Мисс Жюли» в театре на Малой Бронной. А в 2006 г. «Короля Лира» в варшавском Театре на Воли с Даниэлем Ольбрыхским в главной роли.
В 2010 в Турине, в Teatro Regio di Torino состоялась премьера оперы «Борис Годунов» в постановке Андрея Кончаловского, с участием российских и итальянских музыкантов и исполнителей.
В декабре 2009 года в рамках празднования 150-летия со дня рождения А.П. Чехова на сцене театра имени Моссовета состоялась премьера спектакля Кончаловского «Дядя Ваня» », и там же к 75-летию самого режиссера и 50-летнему юбилею его творчества осенью 2013 года был поставлен спектакль «Три сестры». Чеховские постановки вызвали большой резонанс в театральном мире и были с успехом показаны в Америке и в Прибалтике, в Англии, Италии и Израиле.
В июне 2013 года режиссер принял участие в VI театральном фестивале в Неаполе, где представил одну из самых веселых пьес Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Она была поставлена на итальянском языке с участием местных актеров и имела большой успех у публики.
В октябре 2014 года в одном из старейших действующих театров в мире, в Театре Олимпико в городе Виченца (Италия), состоялась премьера спектакля «Эдип в Колоне» в постановке Андрея Кончаловского – сокращенная версия одноименной трагедии Софокла.
В последние годы Андрей Кончаловский активно задействует в работе свою супругу, актрису Юлию Высоцкую. Она играет главные роли в фильмах «Дом дураков» и «Глянец», снимается в картине «Щелкунчик», участвует во многих театральных постановках режиссера.
Андрей Кончаловский - ведущий интернет-блогов, публицист автор множества статей и книг, таких как «Парабола замысла» (1977), «Белая сирень» (2001, в соавторстве с Ю.Нагибиным), «Низкие истины» (1998), «Возвышающий обман» (1999), «Низкие истины: 7 лет спустя» (2006), сборника «На трибуне реакционера» (2007), "9 глав о кино и т.д." (2013) .
Кончаловский много работает для телевидения. В 2003 году режиссер основал «Продюсерский Центр Андрея Кончаловского». Заказчиками компании являются ведущие телеканалы российского телевидения - НТВ, РТР, «Культура» и «Звезда». В рамках сотрудничества с этими телеканалами были созданы действительно яркие и запоминающиеся телепередачи. С 2003 года в эфир канала «Культура» выходят фильмы о великих русских композиторах (С. Прокофьеве, С. Рахманинове, Д. Шостаковиче, А. Скрябине, И. Стравинском) из цикла «Гении».
Андрей Кончаловский - ведущий интернет-блогов, публицист автор множества статей и книг, таких как «Парабола замысла» (1977), «Белая сирень» (2001, в соавторстве с Ю.Нагибиным), «Низкие истины» (1998), «Возвышающий обман» (1999), «Низкие истины: 7 лет спустя» (2006), сборника «На трибуне реакционера» (2007), "9 глав о кино и т.д." (2013) .
Кончаловский много работает для телевидения. В 2003 году режиссер основал «Продюсерский Центр Андрея Кончаловского». Заказчиками компании являются ведущие телеканалы российского телевидения - НТВ, РТР, «Культура» и «Звезда». В рамках сотрудничества с этими телеканалами были созданы действительно яркие и запоминающиеся телепередачи. С 2003 года в эфир канала «Культура» выходят фильмы о великих русских композиторах (С. Прокофьеве, С. Рахманинове, Д. Шостаковиче, А. Скрябине, И. Стравинском) из цикла «Гении».
В апреле 2006 г. на телеканале «Культура» прошла премьера его авторского документального цикла «Культура - это судьба» (12 серий). Он продолжает снимать политический документальный цикл «Бремя власти», героями которого стали Ю.Андропов (2004) и Г.Алиев (2005), а в 2012 году в рамках цикла вышел фильм «Битва за Украину».
В 2012 в Словакии, на МКФ «Art Film Fest» режиссер получил «Золотую камеру» - приз за значительный вклад в киноискусство. В том же году он становится лауреатом второй международной премии имени писателя Чингиза Айтматова (International Chingiz Aitmatov Award (ICAA) - «за мастерскую экранизацию повести «Первый учитель» 1965 года. В 2013 году, во время торжественной церемонии открытия шестого всероссийского фестиваля авторских короткометражных картин «Арткино», Андрею Кончаловскому был вручен приз за выдающийся вклад в развитие авторского кино.
В том же 2013 году Кончаловский избирается президентом российской киноакадемии «Ника».
В сентябре 2014 году на 71 МКФ в Венеции картина Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) была удостоена «Серебряного льва» - приза за лучшую режиссерскую работу.
За свою творческую биографию Андрей Сергеевич Кончаловский написал 34 сценария, снял 27 фильмов, сделал 8 нашумевших театральных постановок, в том числе 5 оперных постановок, опубликовал 6 книг и более 100 публицистических статей, получил множество премий, наград, званий.
Вот уже более пятидесяти лет Андрей Кончаловский достойно и профессионально работает в большом кино и театре, всегда оставаясь современным художником, у которого есть большие творческие планы.
В 2012 в Словакии, на МКФ «Art Film Fest» режиссер получил «Золотую камеру» - приз за значительный вклад в киноискусство. В том же году он становится лауреатом второй международной премии имени писателя Чингиза Айтматова (International Chingiz Aitmatov Award (ICAA) - «за мастерскую экранизацию повести «Первый учитель» 1965 года. В 2013 году, во время торжественной церемонии открытия шестого всероссийского фестиваля авторских короткометражных картин «Арткино», Андрею Кончаловскому был вручен приз за выдающийся вклад в развитие авторского кино.
В том же 2013 году Кончаловский избирается президентом российской киноакадемии «Ника».
В сентябре 2014 году на 71 МКФ в Венеции картина Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) была удостоена «Серебряного льва» - приза за лучшую режиссерскую работу.
За свою творческую биографию Андрей Сергеевич Кончаловский написал 34 сценария, снял 27 фильмов, сделал 8 нашумевших театральных постановок, в том числе 5 оперных постановок, опубликовал 6 книг и более 100 публицистических статей, получил множество премий, наград, званий.
Вот уже более пятидесяти лет Андрей Кончаловский достойно и профессионально работает в большом кино и театре, всегда оставаясь современным художником, у которого есть большие творческие планы.
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Наглядно показал нам, провинциалам, как и чем живет, о чем мечтает современная столица
аффтар, иде ??????
Всегда интересовало, отчего же, если человек так ненавидит страну, в которой живет, и людей в ней, то не уехал?
Не настаиваю, но может поделитесь Вашими кинопредпочтениями