Кот из "Шрека" существует на самом деле!

Думаете, Кот в сапогах, который умеет делать непередаваемо умильные глазки, существует только в мультфильме "Шрек"? А вот и нет! Кот по кличке Мастер Поу-Поу из Голландии делает точь-в-точь такие же умильные глазки - конечно, когда ему что-то нужно. И его хозяйка не может устоять. А вы бы смогли?
Кот по кличке Мастер Поу-Поу из Голландии умеет делать точь-в-точь такие же умильные глазки, как Кот в сапогах из "Шрека"!
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Мастеру Поу-Поу восемь месяцев, и такое выражение лица он научился делать не так давно. Его хозяйка, Дебора де Асис, говорит, что он всегда корчит такую физиономию, когда видит у нее в руках пакет с вкусняшками. По ее признанию, она пытается сопротивляться обаянию Мистера Поу-Поу. "Я стараюсь не давать ему лишнее, потому что он уже начал толстеть", - говорит она. Правда, по ее признанию, это не всегда получается - перед таким взглядом невозможно устоять!
"Мы взяли его, когда ему было восемь недель, - говорит Дебора. - Он очень ласковый и игривый, любит ласку. Утром он кричит, пока мы не проснемся и не погладим его. Он любит лежать в своей миске. А еще у него очень выразительная мордочка и масса говорящих выражений на ней!"
Когда Мастер Поу-Поу доволен жизнью, и ему ничего не требуется от хозяев, его фмзиономия приобретает весьма самодовольное выражение.
После того, как Дебора разместила видеозапись с умильным Мастером Поу-Поу в Тиктоке, она мгновенно набрала 146 тысяч просмотров. "Я была поражена, ведь у меня раньше было всего несколько сотен подписчиков, - говорит она. - А под этим видео больше 600 человек написали только о том, какой он милашка".
Действительно, поклонники Мастера Поу-Поу наперебой писали о его неотразимости. Наиболее многообещающим был комментарий пользовательницы: "О да, конечно, забирай мой дом. И машину не забудь!"
Действительно, поклонники Мастера Поу-Поу наперебой писали о его неотразимости. Наиболее многообещающим был комментарий пользовательницы: "О да, конечно, забирай мой дом. И машину не забудь!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Мастер Поу-Поу домашние животные домашние любимцы животные кот кот в сапогах отключите мимимиметр очаровательные глазки
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