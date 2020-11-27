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Кот из "Шрека" существует на самом деле!

Кот из "Шрека" существует на самом деле! (6 фото)

Автор:
27 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Мастер Поу-Поу   домашние животные   домашние любимцы   животные   кот   кот в сапогах   отключите мимимиметр   очаровательные глазки   
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6
Думаете, Кот в сапогах, который умеет делать непередаваемо умильные глазки, существует только в мультфильме "Шрек"? А вот и нет! Кот по кличке Мастер Поу-Поу из Голландии делает точь-в-точь такие же умильные глазки - конечно, когда ему что-то нужно. И его хозяйка не может устоять. А вы бы смогли?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастер Поу-Поу   домашние животные   домашние любимцы   животные   кот   кот в сапогах   отключите мимимиметр   очаровательные глазки   
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Владимир Час назад
Кот из "Шрека" существует на самом деле!
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Дамир Саражаков 8 минут назад
Видео из тик-тока, *facepalm*. На видео кот заинтересован чем-то и следит глазами. В Шреке кот строил умилительно-грустное выражение морды. Все б ничего, и котов люблю, и этот кот хороший, но вот нафига сравнивать с котом из Шрека? Потому что рыжий?)
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