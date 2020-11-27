Кот из "Шрека" существует на самом деле!

После того, как Дебора разместила видеозапись с умильным Мастером Поу-Поу в Тиктоке, она мгновенно набрала 146 тысяч просмотров. "Я была поражена, ведь у меня раньше было всего несколько сотен подписчиков, - говорит она. - А под этим видео больше 600 человек написали только о том, какой он милашка".

Действительно, поклонники Мастера Поу-Поу наперебой писали о его неотразимости. Наиболее многообещающим был комментарий пользовательницы: "О да, конечно, забирай мой дом. И машину не забудь!"