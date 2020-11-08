Вот как выглядит самая ленивая собака в мире!

Австралийка показала, как можно постелить постельное белье на кровати, где спит собака. Ее пес - настоящий лентяй: он отказался вставать с матраса, даже когда хозяйке понадобилось перестелить простыни! Многие пользователи сети позавидовали безмятежной жизни ленивой собаки.
"Ничто не может прервать его сон" - такой подписью снабдила жительница Австралии видеоролик, в котором она перестилает постель, пока на матрасе безмятежно спит ее пес. Собака наотрез отказалась уходить с кровати, даже когда хозяйке понадобилось перестелить простыни!
Ролик мгновенно обрел популярность в сети, причем большинство пользователей открыто завидовали безмятежному псу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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