Вот как выглядит самая ленивая собака в мире!

Кое-кто жалел, что ему не пришлось родиться собакой и попасть в дом к такой добросердечной хозяйке, а другие наконец-то открыли свою истинную идентичность. "Теперь я знаю: я - собака!" - заявил один из них, который также гордится своей любовью к здоровому сну.

А насколько вы собака?