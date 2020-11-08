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Вот как выглядит самая ленивая собака в мире!

Вот как выглядит самая ленивая собака в мире! (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 ноября 2020 10:13
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   домашние любимцы   животные   забавно   как стелить постель   пес-лентяй   смешно   собака   
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Австралийка показала, как можно постелить постельное белье на кровати, где спит собака. Ее пес - настоящий лентяй: он отказался вставать с матраса, даже когда хозяйке понадобилось перестелить простыни! Многие пользователи сети позавидовали безмятежной жизни ленивой собаки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   домашние любимцы   животные   забавно   как стелить постель   пес-лентяй   смешно   собака   
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smakido 19 минут назад
А может у песика есть ещё не проявившееся заболевание?Только не пишите про "воспаление хитрости"!
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