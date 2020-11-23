Ученые из Венгрии ищут самую умную в мире собаку

Ученые из будапештского университета изучают пределы собачьих интеллектуальных возможностей. Для этого они затеяли онлайн-шоу, в рамках которого собаки соревнуются друг с другом в сообразительность. Лидеры конкурса - Макс и Скволл - поражают своей сообразительностью даже ученых!
Венгерские ученые исследуют умственные способности собак и их пределы. Каждую среду они отсматривают собак со всех концов Земли, которые соревнуются в интеллекте по средам, каждую неделю, в онлайн-конкурсе "Сбака-гений", который идет в прямом эфире в сети. Лидеры конкурса - бордер-колли Макс из Венгрии и Скволл из Флориды, которые просто поражают своим интелектом!
Макс и Скволл не просто показывают традиционные собачьи фокусы. Они способны отличить друг от друга не меньше шести игрушек по названию - и принести именно ту, которую назовет хозяин.
После недельной тренировки перед Максом и Скволлом разложили по шесть игрушек. Хозяин должен был называть игрушку, а собака - приносить ее ему. За все восемь минут соревнований лишь Скволл однажды немного заколебался, взяв неправильную игрушку, но быстро поправился. Без единой ошибки, с шестью очками каждый, Макс и Скволл вышли в следующий тур.
Изначально в соревновании "Собака-гений" принимают участие шесть собак. По случайному стечению обстоятельств, все участники - бордер-колли из разных стран: Венгрии, Голландии, США, Бразилии и Испании.
Вот так проходят собачьи соревнования на интеллект! Все игрушки лежат в соседнем помещении, так что хозяин при всем желании не может повлиять на выбор своего питомца.
Большинству собак трудно запомнить даже несколько названий объектов, объясняет соавтор исследования, в рамках которого проходит конкурс, Клаудиа Фугацца. - Но некоторые запоминают названия легко: известны собаки, способные распознать несколько сотен слов человеческого языка. Мы хотим разобраться, чем они отличаются от остальных.
Большинство участников конкурса даже не догадывались, что способность их собаки запоминать названия - редчайший феномен, говорит Клаудиа. "Они никогда не учили своих собак специально, - говорит она. - Они воспринимают как должное, что собака может принести называемый предмет. Между тем, мы два с половиной года искали собак с такой способностью, и мы знаем, какая это редкость!"
"Это невероятные собаки, - говорит ее соавтор Адам Миклоши, ученый из будапештского университета Этвоша Лорана. - Мы видели массу великолепныъх собак, но большинство из них не могут сделать разумный выбор даже между двумя объектами. А ти собаки выбирают, размышляют... Они думают!"
"Это невероятные собаки, - говорит ее соавтор Адам Миклоши, ученый из будапештского университета Этвоша Лорана. - Мы видели массу великолепныъх собак, но большинство из них не могут сделать разумный выбор даже между двумя объектами. А ти собаки выбирают, размышляют... Они думают!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 случаев, когда хозяевам пришлось подчиниться своим питомцам
- Пес-парашютист готовится в десантники
- А ты, Шарик, и без постели обойдешься!
- Собаки тоже не в восторге от младших братьев и сестер!
- Мебель для домашних любимцев богачей: почувствуй себя лузером!
Метки: венгрия домашние животные домашние любимцы животные исследование собаки собачий интеллект ученые
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...