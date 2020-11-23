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Ученые из Венгрии ищут самую умную в мире собаку

Ученые из Венгрии ищут самую умную в мире собаку (7 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: венгрия   домашние животные   домашние любимцы   животные   исследование   собаки   собачий интеллект   ученые   
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Ученые из будапештского университета изучают пределы собачьих интеллектуальных возможностей. Для этого они затеяли онлайн-шоу, в рамках которого собаки соревнуются друг с другом в сообразительность. Лидеры конкурса - Макс и Скволл - поражают своей сообразительностью даже ученых!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: венгрия   домашние животные   домашние любимцы   животные   исследование   собаки   собачий интеллект   ученые   
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Батончик с маком 23 минуты назад
мой пёс тоже умный. пока какую-нибудь суку не увидит - сразу кровь от мозга к писюну приливает
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