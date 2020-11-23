Ученые из Венгрии ищут самую умную в мире собаку

Большинство участников конкурса даже не догадывались, что способность их собаки запоминать названия - редчайший феномен, говорит Клаудиа. "Они никогда не учили своих собак специально, - говорит она. - Они воспринимают как должное, что собака может принести называемый предмет. Между тем, мы два с половиной года искали собак с такой способностью, и мы знаем, какая это редкость!"

"Это невероятные собаки, - говорит ее соавтор Адам Миклоши, ученый из будапештского университета Этвоша Лорана. - Мы видели массу великолепныъх собак, но большинство из них не могут сделать разумный выбор даже между двумя объектами. А ти собаки выбирают, размышляют... Они думают!"