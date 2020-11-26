Альпинист на 300-метровой высоте снял клип о своей работе по очистке Русского моста ото льда

Во Владивостоке профессиональный высотник сделал паузу в работе, чтобы показать, как выглядит обледеневшая переправа, с материка на остров Русский с высоты, а также продемонстрировать технику передвижения по вдоль тросов и очистку ванты ото льда. Одновременно зритель видит всю захватывающую дух красоту, которая открывается с высоты в несколько сотен метров.
Ролик длится всего 26 секунд. Однако за это промежуток высотник успевает показать специфику своей работы, каким образом он передвигается сбивая намёрзший на ванты лёд.
Попутно парень делится планом работы, рассказывая, что не собирается подниматься обратно на опору моста, так как в нескольких метрах под ним замечена перемычка, по которой он собирается в дальнейшем добраться до находящейся неподалёку двери.
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Напомним, что в ночь на 19 ноября над Приморьем бушевал снежный циклон вследствие чего остров Русский оказался отрезан от континентальной России, по причине обрыва оболочки 15-й ванты Русского моста, которая после обрыва зависла над морем. Что поначалу и послужило причиной остановки движения транспорта.
Ранее сообщалось, что жители острова Русский, устав просить помощи в восстановлении энергоснабжения, которое прервалось из-за непогоды, решили переименовать свой участок суши в "Навальный", чтобы привлечь к своей проблеме внимание властей.
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Интересно, что это не первый ледяной дождь во Владивостоке, такое же уже случалось, не в таких масштабах, но всё же. И будет ещё не раз. Почему не предусмотрены системы антиобледенения?