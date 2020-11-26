Альпинист на 300-метровой высоте снял клип о своей работе по очистке Русского моста ото льда

Напомним, что в ночь на 19 ноября над Приморьем бушевал снежный циклон вследствие чего остров Русский оказался отрезан от континентальной России, по причине обрыва оболочки 15-й ванты Русского моста, которая после обрыва зависла над морем. Что поначалу и послужило причиной остановки движения транспорта.

Ранее сообщалось, что жители острова Русский, устав просить помощи в восстановлении энергоснабжения, которое прервалось из-за непогоды, решили переименовать свой участок суши в "Навальный", чтобы привлечь к своей проблеме внимание властей.