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Альпинист на 300-метровой высоте снял клип о своей работе по очистке Русского моста ото льда

Альпинист на 300-метровой высоте снял клип о своей работе по очистке Русского моста ото льда (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 23:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   ванты   материк   обледенение   остров   расчистка   русский   циклон   
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Во Владивостоке профессиональный высотник сделал паузу в работе, чтобы показать, как выглядит обледеневшая переправа, с материка на остров Русский с высоты, а также продемонстрировать технику передвижения по вдоль тросов и очистку ванты ото льда. Одновременно зритель видит всю захватывающую дух красоту, которая открывается с высоты в несколько сотен метров.

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Метки: Приморье   ванты   материк   обледенение   остров   расчистка   русский   циклон   
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5k
М С 2 часа назад
У парня, конечно, стальные бубенцы, но Ёпырысыты! Неужели в 21 веке нельзя придумать какой-то робо-бублик, который будет ездить по этим канатам и очищать их???
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−4
44shoj89n 47 минут назад
Я дружил с девушкой с детства.
Всю жизнь ее любил. Но имея достаточно робкий характер в отличие от нее, не решался на первый шаг. Может быть кто-то осудил бы меня - но я решил сколотить свою жизнь с помощью магии и сделал у Анжелы приворот. С тех пор мы уже 2 года вместе. Живем слаженно и весело. Планируем детей. Вот ее контакты Анжелы :+380984787475 вайбер, WhatsApp
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19k
pssst 44shoj89n 22 минуты назад
Может сделать отворот льда от пилона?
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Как раз до пенсии 1 трос почистит. Неужели ничего нельзя придумать получше в 21 веке живём. Взяли мост закрыли. А если так намерзать через день будет
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16k
Марина 2 часа назад
Восхитительно красивый ролик.
Интересно, что это не первый ледяной дождь во Владивостоке, такое же уже случалось, не в таких масштабах, но всё же. И будет ещё не раз. Почему не предусмотрены системы антиобледенения?
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279
Serg Dex 2 часа назад
Один на весь мост и вручную? Парень просто хайпанул для "видосика",
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19k
Юрьевич 2 часа назад
А при проектировании нельзя было это учесть? Кабели для подогрева проложить, например? Я думаю, что услуги альпиниста стоят гораздо дороже такого кабеля.
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343
AvtoPerekup Юрьевич 58 минут назад
Полностью согласен!!! Ну что сказать, проэктировало поколение ЕГЭ!!!
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