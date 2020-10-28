Жителей Новой Зеландии, которые не хотят голосовать, припугнули русским Виктором на «жиге»

Кстати, как ни странно, но колоритный ролик сработал. В этом году на выборы явилось 82,5 процента жителей Новой Зеландии, а в 2019 - 79,8 процента.

«Чтобы побороть инертность новозеландцев за границей, мы использовали провокационный прием, заявив, что другие страны — например, Россия — более активно влияют на национальные выборы (...). Демократия работает только в том случае, если мы принимаем в ней участие», — рассказала автор кампании Трейси Ли.

Россияне поняли ролик по-своему: