Жителей Новой Зеландии, которые не хотят голосовать, припугнули русским Виктором на «жиге»

В рекламе парламентских выборов в Новой Зеландии показали жителям страны русского Виктора, который ворует голоса избирателей. При этом русский был рядом с машиной «Жигули» и (внезапно!) козой. Атмосфера тоже так себе: хмурое небо и заброшенная постройка, а Виктор сидит на капоте с доисторическим ноутом.
Похоже, сотрудники компании Every Kiwi Vote Counts («Каждый голос киви важен»), выпустившие агитационный ролик про выборы, совсем не знают, как живут россияне. Иначе как объяснить образ русского Виктора, который сидит на капоте «Жигулей», рядом с козой и старым ноутом в руках. При этом лицо актёра не вызывает симпатии, а обстановка навевает тоску. Виктор пообещал вмешаться в выборы, если в них не «вмешаются» граждане страны.
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Кстати, как ни странно, но колоритный ролик сработал. В этом году на выборы явилось 82,5 процента жителей Новой Зеландии, а в 2019 - 79,8 процента.
«Чтобы побороть инертность новозеландцев за границей, мы использовали провокационный прием, заявив, что другие страны — например, Россия — более активно влияют на национальные выборы (...). Демократия работает только в том случае, если мы принимаем в ней участие», — рассказала автор кампании Трейси Ли.
Россияне поняли ролик по-своему:
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А тем, кто вопит, что, мол неправильно Россию показывают... в гугле забейте в картинка "Россия глубинка" и наслаждаемся трешем.
Стой, мальшичка, остановись... Да что ты такое несешь??? Мы ведь в 21 веке, почти в третьем десятилетии живём... В этом то и прикол. У нас космос, ракеты, Сколково, мост в Крым... а в Березниках или Архангельске как после атомной войны.
Мужик в чистом поле с ноутбуком годов девяностых. Это значит, что уже в девяностых годах у русских был беспроводной интернет.
Я пересмотрел свою сегодняшнюю пайку - расстроился. Нам, ссука, ежей не докладывают!!!
Вышли пожалуйста рецепт солёных ежей на главпочтампт, до востребования.