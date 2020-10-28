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Жителей Новой Зеландии, которые не хотят голосовать, припугнули русским Виктором на «жиге»

Жителей Новой Зеландии, которые не хотят голосовать, припугнули русским Виктором на «жиге» (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 17:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   виктор   выборы   интересное   новая зеландия   новости   ролик   русский   
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В рекламе парламентских выборов в Новой Зеландии показали жителям страны русского Виктора, который ворует голоса избирателей. При этом русский был рядом с машиной «Жигули» и (внезапно!) козой. Атмосфера тоже так себе: хмурое небо и заброшенная постройка, а Виктор сидит на капоте с доисторическим ноутом.

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Метки: ynews   виктор   выборы   интересное   новая зеландия   новости   ролик   русский   
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48  комментариев
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2k
PLT LDR 2 часа назад
Я поржал... самое интересное, что в актер именно русский и с нормальным русским акцентом.... а не этот трешак типа "Ми будьем йих убьИвать, Сьерёжя"...

А тем, кто вопит, что, мол неправильно Россию показывают... в гугле забейте в картинка "Россия глубинка" и наслаждаемся трешем.

Стой, мальшичка, остановись... Да что ты такое несешь??? Мы ведь в 21 веке, почти в третьем десятилетии живём... В этом то и прикол. У нас космос, ракеты, Сколково, мост в Крым... а в Березниках или Архангельске как после атомной войны.
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2k
Alex König 20 секунд назад
Номер на авто четкий. Хочу такой.
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26k
a.fey 24 секунды назад
Рост явки на выборы, в первую очередь, определяет большой процент населения, у которых накопилось много нерешенных проблем. Довольных все устраивает, они ничего не хотят менять и на выборы не ходят.

Мужик в чистом поле с ноутбуком годов девяностых. Это значит, что уже в девяностых годах у русских был беспроводной интернет.
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386
SEON 8 минут назад
Нужно было что бы этот виктор сказал "мы всей страной не ходим на выборы, и живем прекрасно, у нас тут у всех головокружение от успехов. не ходите на выборы и вы"
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7k
Maddy8 23 минуты назад
Ну ,теперь многие поймёт, что чувствуют Казахи, видя Бората)
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7k
Danil Sochin 48 минут назад
Ну, допустим, "Викторов", с "Жигулями" у нас хватает, также, как и унылых мест, но чего ради таким провинциалам, (или столичным жителям) вмешиваться в их выборы?! Что за чушь?
У нас и собственными выборами многие не интересуются, а тут какая-то экзотическая ( для большинства россиян), страна, возле Антарктиды...
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11
uid-uq6u66yk 56 минут назад
А,это не Ледогоров ли младший часом? Он же с батькой в 90 е в New Zeeland усвистал.
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2k
Dmitrii Ivanov 57 минут назад
Круче чем "Лизигл" от новозеландцев только "Шлюха 1" в исполнении норвежцев
Круче чем "Лизигл" от новозеландцев только "Шлюха 1" в исполнении норвежцев
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6k
Курык Марий™ Час назад
Ну-у... Акцент у Виктора вполне русский. Я затрудняюсь определить точно, но что- то между саратовским и самарским...
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Очень похоже на обзор автоваз от кларксона
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16k
Ватаку Накомоде Час назад
Почему коза а не медведь?)
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Ватаку Накомоде Час назад
А вы пробовали медведя доить?
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853
ya.sergey197878 Час назад
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7k
harlamov Час назад
Ну это они отстали от жизни. Сейчас русские вот так выглядят. Жи есть. Салам правоверные.
Ну это они отстали от жизни. Сейчас русские вот так выглядят. Жи есть. Салам правоверные.
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−52
im240 Час назад
странно что на номере не написано путин
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−165
Sergio Mang Час назад
Новозеландцы плохо знают русских. Средний русский не имеет даже устаревшего ноутбука. На счёт жигулей, то вполне возможно в наследство от дедушки остались. А вот коза да, есть
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33k
dima423 2 часа назад
совсем епанулись там)
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3k
Vadim dima423 Час назад
Это называется гипербола (такой художественный прием). Они его применением своей цели добились.
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Всё так, пусть боятся сцуки. А если ему внеплановых талонов на интернет дать и ежей соленых сверх пайки. Завтра мир может вообще не вспомнить, что была еще какая-то Зеландия кроме Голландской провинции ))
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6k
Курык Марий™ Snork Snorkoff 54 минуты назад
Убил ты меня СОЛЁНЫМИ ЕЖАМИ, комрад!

Я пересмотрел свою сегодняшнюю пайку - расстроился. Нам, ссука, ежей не докладывают!!!
Вышли пожалуйста рецепт солёных ежей на главпочтампт, до востребования.
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5k
maclay 2 часа назад
"Тазоменеджеры" могут бабло срубить, в лёгкую !
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4k
Sintson 2 часа назад
Пусть лучше опасаются мужика с телефоном справа на фото. Новая Зеландия кстати, последствия теракта. Русскими они плять пугают.
Пусть лучше опасаются мужика с телефоном справа на фото. Новая Зеландия кстати, последствия теракта. Русскими они плять пугают.
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3k
Vadim Sintson Час назад
"Мужик с телефоном справа" в том теракте относится к жертвам теракта.
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4k
Sintson Vadim Час назад
Не важно, тот кто его устроил выглядел так же. Кстати, типичный новозеландец, не так-ли?
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3k
Vadim Sintson Час назад
На фото я что-то ни одного маори не наблюдаю.
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3k
Vadim Sintson Час назад
Кто выглядел так же? В смысле две руки, две ноги и голова?
Кто выглядел так же? В смысле две руки, две ноги и голова?
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4k
Летучий Мыш 2 часа назад
Виктор на "жиге" показал новозеландцам козу
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2k
Руслан 2 часа назад
Ну, если некий мужичок по имени Виктор, с козой и ещё на семёрке, знает что такое VPN, то может его и стоило бы бояться?
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41k
Цыц тут у меня Руслан Час назад
Это пятерка, а не семерка.
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6k
Вася Руслан Час назад
нифигасебе.. абстрактно-аналитический вывод тянет на пять с плюсом
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