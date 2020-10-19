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Таких не берут в депутаты: "ЕР" отказывается принимать в свои ряды спортсменов и музыкантов

Таких не берут в депутаты: "ЕР" отказывается принимать в свои ряды спортсменов и музыкантов (3 фото)

Автор:
19 октября 2020 17:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: выборы   госдума   депутаты   единая россия   музыканты   политика   решение   спортсмены   
2919
3

Отныне "Единая Россия" не будет привлекать в депутаты знаменитостей. Потому, что граждане хотят видеть в качестве слуг народа людей с "профессиональными компетенциями", заявил замглавы генсовета партии.

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Метки: выборы   госдума   депутаты   единая россия   музыканты   политика   решение   спортсмены   
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56  комментариев
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1k
Дайно Морана 3 часа назад
Типа в ЕР установили лимит на идиотов или чиновничьи детишки подросли и теперь этих свинорылых упырят пристраивать к кормушке надо?
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4k
iovan2011 19 минут назад
Вспомните думу конец 90 начало 00, каждый день махачи. Ботаники которым надоело получать по иплу, поняли, что нужно в партию брать бойцов. Жирик набрал боксеров, ЕР тоже решили укрепиться. До первой сечи, потом опять возьмут.
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27k
LEPA 21 минуту назад
Щаз все эти борцы-скоморохи живо к следующим выборам,вдруг окажутся сторонниками,кто коммунистических,а кто и либеральных идей. Кому же охота падать с Олимпа
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2k
VL Полчаса назад
млять, дошло до ипанатов наконец, радуемся.
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9k
alexis 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Дмитрий 36 минут назад
"Ориентация на таких людей - это не какая-то специальная установка партии, а здравый смысл "

Да что вы говорите, а где был ваш здравый смысл все эти годы ? В жопе ? Там его и держите, говна и так хватает.
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−98
Алещенко Олександр 39 минут назад
А уже 1 апреля?
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177
Старичок 41 минуту назад
А где #юмор?
Кто нибудь хоть раз видел на выборах весь список кандидатов?пиарят и печатают только первую пятерку/десятку кандидатов. Остальные идут паровозом и кто будет сидеть в этом составе становится ясно только после выборов.
А так да, мысль здравая, только не реализуемая.
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894
Broscan 50 минут назад
Не все спортсмены и музыканты дебилы-взяточники и не все взяточники -дебилы спортсмены и музыканты !

Смысл всего этого? ТудЫ моно посадить и 3 летнего ребёнка,который уже кнопки умеет нажимать,за кого и за что скажут за то и проголосуютЬ
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14k
Александр Сучков Час назад

в Партии должны быть люди, близкие к народу! До ЕР только сейчас дошло, что пора уже отмазываться? Они бобла наколбасили этим "звездам", теперь доперли, что народ всё давно понял. Че там сделал боксер или гимнастка? Что вообще там делают эти люди и подобные им???? Как то ЕР обасралась уже по полной- поздно....
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9k
Злой Час назад
Кончились знаменитости готовые говнять свое имя партией ер?
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15k
Ал Час назад
Эти места займут дети, внуки, сваты- браты , ну и конечно "друзья"
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804
Lovels Travel Час назад
Таких не берут в депутаты: "ЕР" отказывается принимать в свои ряды спортсменов и музыкантов
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12k
Владислав Грецов Час назад
проснулись...с добрым утром ребята
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32k
Гёз Уленшпигель Час назад
Поздно. На следующих выборах уроды=ЕДРОсы вам п.и.з.д.е.ц!
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123k
Leff Гёз Уленшпигель 46 минут назад
Таких не берут в депутаты: "ЕР" отказывается принимать в свои ряды спортсменов и музыкантов
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32k
Гёз Уленшпигель Leff 45 минут назад
Уполне.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Гёз Уленшпигель 22 минуты назад
Да ну? На последних выборах ер набрала 45 % по партийных спискам, но, следите за руками, вводят мажоритариев, а на местах просто нет политиков неедросов и вуаля! Конституционное большинство.

Там далеко не глупые люди сидят
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3k
McGui Час назад
Карелина в президенты!
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2k
☣️Месть печенегов☣️ McGui 21 минуту назад
Емельяненко!
Ссылка youtu.be
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799
Лёха Час назад
Фотка Терешковой в темачёк...
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610
Денис Федоров 2 часа назад
То есть кормить за счет налогоплательщиков все эти годы этих дармоедов было нормой?А сейчас вдург когда рейтинг власти падает как звезда с неба они вдруг задумались о профпригодности данных элементов?Ну ну вот только сделать это нужно было 10 лет назад...
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20k
dna72 2 часа назад
Таких не берут в депутаты: "ЕР" отказывается принимать в свои ряды спортсменов и музыкантов
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6k
Миха 2 часа назад
Тем временем - Валуев в данный момент

Тем временем - Валуев в данный момент
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6k
Миха 2 часа назад
Я, честно, ничего против именно Влуева не имею, но никогда не мог понять, каким образом человек, которому пару десятилетий стабильно и однообразно прилетало в тыкву боксерской перчаткой, человеку, который инвестировал ресурсы, уйму времени и прочее в навыки и знания по этой узкой специальности - способен переключиться вдруг внезапно в совершенно иную, никоим образом не связанную, противоположную, я бы сказал плоскость, в которой требуются совсем иные качества, знания, опыт и умения, которые нужно взращивать в себе годами, учиться, развивать компетенции - другими словами - какой нафик политик из него и ему подобных, с хрена ли??
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9k
кира 2 часа назад
Какая разница, космонавты, спортсмен, шуты? Они все равно ничего не решают. Им сказано руки поднять "за", они поднимают. А решения принимает небольшая кучка небожителей, для которых и мнение депутатов ничто, не то что мнение народа.
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