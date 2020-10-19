Таких не берут в депутаты: "ЕР" отказывается принимать в свои ряды спортсменов и музыкантов

Отныне "Единая Россия" не будет привлекать в депутаты знаменитостей. Потому, что граждане хотят видеть в качестве слуг народа людей с "профессиональными компетенциями", заявил замглавы генсовета партии.
Партия "Единая Россия" намеренна отказаться от выдвижения в Госдуму спортсменов, артистов и прочих селебрити, не имеющих отношения к политике. Отныне партия будет опираться на людей, которые способны принести "практическую пользу", заявил заместитель главы генсовета "ЕР" сенатор Сергей Перминов. Таким образом, уже в 2021 году на выборах в Госдуму "ЕР" не будет привлекать в свои ряды "некомпетентных" политиков.
"Социология показывает, что избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу. Ориентация на таких людей - это не какая-то специальная установка партии, а здравый смысл. Это запрос, который есть в обществе. И задача партии - отвечать на запросы избирателей", - заявил Перминов.
Как рассказал источник из "партии власти", есть и вторая причина, из-за которой было решено изменить подход согласования кандидатов в Госдуму: "С поправками в Конституцию статус Госдумы повысился — депутаты будут участвовать в назначении членов правительства. Поэтому в парламенте должны быть максимально компетентные люди, а не те, кто говорит: "Если я умею следить за собой, то я могу помогать следить и за городом, и за областью, и за страной" (отсылка к словам актрисы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой на праймериз ЕР 2016 года)".
Другой собеседник издания Ura.ru предположил, что отказ от знаменитостей - "очень гибкая история". По его словам, в решениях о выдвижении "звездных" кандидатов будет применяться "точечный подход".
"В Госдуме много олимпийских чемпионов. Взять, например, [конькобежку Светлану] Журову, которая была сенатором, второй созыв - депутат Госдумы, первый зампред комитета. Или [борец Александр] Карелин, депутат с 1999 года, сейчас сенатор. Разве есть вопросы к компетентности хоккеиста Вячеслава Фетисова. Певец Иосиф Кобзон и режиссер [Станислав] Говорухин были столпами Госдумы. Так что списывать людей только из-за того, что они прославились в спорте или других сферах, точно не станут", - сообщил источник, добавив, что в списке не будет людей без без соответствующего (политического) опыта.
Что касается других партий, то в КПРФ И ЛДПР заявили, что у них в парламенте и так работают сплошь профессионалы. В "Справедливой России" пока не определились с мнением "партии власти", и не против дать шанс кандидатам без опыта.
Есть мнение, что это решение сильно поменяет расклад во время выборов - у оппозиционеров появится больше шансов, так как многие региональные представители "ЕР" крайне охотно использовали знаменитостей в качестве оружия против них.
Источник:
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Да что вы говорите, а где был ваш здравый смысл все эти годы ? В жопе ? Там его и держите, говна и так хватает.
Кто нибудь хоть раз видел на выборах весь список кандидатов?пиарят и печатают только первую пятерку/десятку кандидатов. Остальные идут паровозом и кто будет сидеть в этом составе становится ясно только после выборов.
А так да, мысль здравая, только не реализуемая.
Смысл всего этого? ТудЫ моно посадить и 3 летнего ребёнка,который уже кнопки умеет нажимать,за кого и за что скажут за то и проголосуютЬ
в Партии должны быть люди, близкие к народу! До ЕР только сейчас дошло, что пора уже отмазываться? Они бобла наколбасили этим "звездам", теперь доперли, что народ всё давно понял. Че там сделал боксер или гимнастка? Что вообще там делают эти люди и подобные им???? Как то ЕР обасралась уже по полной- поздно....
Там далеко не глупые люди сидят