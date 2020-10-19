Таких не берут в депутаты: "ЕР" отказывается принимать в свои ряды спортсменов и музыкантов

Как рассказал источник из "партии власти", есть и вторая причина, из-за которой было решено изменить подход согласования кандидатов в Госдуму: "С поправками в Конституцию статус Госдумы повысился — депутаты будут участвовать в назначении членов правительства. Поэтому в парламенте должны быть максимально компетентные люди, а не те, кто говорит: "Если я умею следить за собой, то я могу помогать следить и за городом, и за областью, и за страной" (отсылка к словам актрисы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой на праймериз ЕР 2016 года)".

Другой собеседник издания Ura.ru предположил, что отказ от знаменитостей - "очень гибкая история". По его словам, в решениях о выдвижении "звездных" кандидатов будет применяться "точечный подход".

"В Госдуме много олимпийских чемпионов. Взять, например, [конькобежку Светлану] Журову, которая была сенатором, второй созыв - депутат Госдумы, первый зампред комитета. Или [борец Александр] Карелин, депутат с 1999 года, сейчас сенатор. Разве есть вопросы к компетентности хоккеиста Вячеслава Фетисова. Певец Иосиф Кобзон и режиссер [Станислав] Говорухин были столпами Госдумы. Так что списывать людей только из-за того, что они прославились в спорте или других сферах, точно не станут", - сообщил источник, добавив, что в списке не будет людей без без соответствующего (политического) опыта.