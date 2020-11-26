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Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине

Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине (17 фото)

Автор:
26 ноября 2020 13:01
Сообщество : Юмор
Метки: неловко   неловкость   прикол   смешно   юмор   
3039
17
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А вы когда-нибудь попадали в неловкие ситуации, да такие, что хотелось провалиться сквозь землю? Герои нашего поста однозначно - да! Мы собрали в подборке моменты, которые заставили людей покраснеть.
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Метки: неловко   неловкость   прикол   смешно   юмор   
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евгений 45 минут назад
15 ну это прямо жесть блеа))) и самое прикольное, что скорее всего правда
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1k
Алексей au3 13 минут назад
Скорее всего парень просто сделал вид, что подумал на кота, чтобы его подруга не слишком застремалась. Ей стоит ценить такого парня.
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39
Владимир 2 минуты назад
Я как-то на стремянке вишню рвал. В это время за забором появился сосед, мы с ним поздоровались. Рядом шторкой на лавочке тихо сидел батя и специально громко пернул. Конечно сосед подумал на меня.
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8k
Мафусаил 17 минут назад
Видос про уборку перца
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 41 минуту назад
Сколько лет этим картинкам и историям?
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4k
CruelAsm 56 минут назад
5. Неграмотный преподаватель - горе в учебном заведении.
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