Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине

А вы когда-нибудь попадали в неловкие ситуации, да такие, что хотелось провалиться сквозь землю? Герои нашего поста однозначно - да! Мы собрали в подборке моменты, которые заставили людей покраснеть.
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11. Теперь все знают, что у него в коробке
12. Совет оказался не очень
14. Неожиданно
16. Оговорилась по делу
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Метки: неловко неловкость прикол смешно юмор
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