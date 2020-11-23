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Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души

Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души (18 фото)

Автор:
23 ноября 2020 15:29
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   прикол   смешно   смс   сообщения   юмор   
4915
18
Очередная подборка с диалогами на разные темы, которая просто обязана зарядить вас позитивом на предстоящую рабочую неделю. Покопайтесь в своем смартфоне, может, у вас тоже есть смешные переписки? Добавляйте скриншоты с смсками в комментарии!
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Метки: диалоги   прикол   смешно   смс   сообщения   юмор   
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6  комментариев
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4k
Владимир Час назад
Вот только за одно это можно плюсовать...
Вот только за одно это можно плюсовать...
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1k
Dr. Zoidberg 19 минут назад
Есть такое лекарство... "Сухой бром" называется. Ну а в суе - ремень. Очень хорошее успокоительное, особенно для таких умников.

Есть такое лекарство... "Сухой бром" называется. Ну а в суе - ремень. Очень хорошее успокоительное, особенно для таких умников.
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8k
Гуляка Dr. Zoidberg 12 минут назад
"Суя язык, который относится к группе же языковой семьи макро-же, на котором говорит народ суя, который проживает у истоков реки Кулуэне в национальном парке Шингу штата Мату-Гросу в Бразилии. У суя есть диалекты бейсо-де-пау и ярума. Диалект ярума исчез около 2007 года"

А других местах ремня точно нет?
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51k
Серый 37 минут назад
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
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