Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души

Очередная подборка с диалогами на разные темы, которая просто обязана зарядить вас позитивом на предстоящую рабочую неделю. Покопайтесь в своем смартфоне, может, у вас тоже есть смешные переписки? Добавляйте скриншоты с смсками в комментарии!

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1. Пуфик жалко 0 Источник:

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2. А Света не промах 0 Источник:

3. Аж слеза в этот момент по щеке 0 Источник:

4. У кого-то есть фоточки 0 Источник:

5. Л - логика железная 0 Источник:

6. Веселая дочь 0 Источник:

7. Неловко вышло 0 Источник:

8. Ошибочка вышла 0 Источник:

9. Переписки с родителями - они такие 0 Источник:

10. А не для Инны 0 Источник:

11. Подкатил 0 Источник:

12. Без лишних слов 0 Источник:

13. Родительские чаты во время пандемии 0 Источник:

14. Девушки такие девушки 0 Источник:

15. Современные школьники знают только в отмазках 0 Источник:

16. И недовольна 0 Источник: