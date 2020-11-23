Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души

Очередная подборка с диалогами на разные темы, которая просто обязана зарядить вас позитивом на предстоящую рабочую неделю. Покопайтесь в своем смартфоне, может, у вас тоже есть смешные переписки? Добавляйте скриншоты с смсками в комментарии!
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