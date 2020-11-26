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Неадекватный ответ учительнице английского языка

Неадекватный ответ учительнице английского языка (4 фото)

Автор:
26 ноября 2020 10:06
Сообщество : Истории
Метки: WhatsApp   общение   общение с учителями   переписка   переписка WhatsApp   родители в соцсетях   
2415
4
Некоторые родители совсем не умеют общаться с учителями. Хотя и учителя тактом не отличаются...

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Метки: WhatsApp   общение   общение с учителями   переписка   переписка WhatsApp   родители в соцсетях   
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22  комментария
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512
bosayk 44 минуты назад
т.е. тетка называет общение в семье мерзким слэнгом, при этом подчеркивает, что ее ученики намного хуже владеют языком и что бы контраст не бросался в глаза просит прекратить развиваться, а уподобится и стать обычной серостью.. да пошла она нахер)
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17
Вано Вано 6 минут назад
очередной фантастический высер
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2k
мемфрид 7 минут назад
Тройбан за то, что пацан знает язык лучше всех в классе? Сильный ход)
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10k
Сибирячка 15 минут назад
Что то мне напомнило юмореску советских времен про английского шпиёна и там "еще рессора от белоруса " использовалась.
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604
Gayrat Сибирячка 3 минуты назад
М. Задорнов.: "...прямо со стройки меня забрали на курсы английского языка, с которых я был отчислен за неуспеваемость, поскольку преподаватель не понимал моего чисто английского произношения. Однажды он меня спросил, где я обучался языку. Я честно признался – в английской спецшколе. Он на это ответил, что всегда не доверял английским спецшколам, и совсем не так, как я, нужно произносить слово «The table» согласно последней инструкции гороно."
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4k
Nobody Noname 18 минут назад
Училка по ходу из стаи "Лондонизебкэпиталофгрэйтбритан, ну всё что знала, всё сказала". Раньше надо нах посылать.
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750
Bambucha Andrianov Nobody Noname 12 минут назад
Учительница
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5k
evenSeven 21 минуту назад
Смех-смехом, а американы и британы не очень-то друг-друга понимают. Работал я как-то в американской компании и к нам прислали человека из Лондона. По первости было весело, его нормально только парочка русских понимала. Получилось, что русские подрабатывали переводчиками между ними. Но потом пообвыкся и тоже стал рычать и портить язык.
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13k
Александр 23 минуты назад
Интересно, сколько лет преподавателю? Прям перед глазами мои Евелина Ефимовна и Тамара Арамовна, с их "Ландон из зе кепитал оф хрейт бритАин, репит!"
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614
АлексЮстасу Полчаса назад
Кто-то подсел на сочинительство диалогов в стиле переписок в мессенджерах. За сегодня уже второй в том же стиле оформления.
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614
АлексЮстасу Полчаса назад
Посмотрел посты этой чупакабры, а там только такие и есть...
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4k
Roman Полчаса назад
Девочка-сценаристка писала. Высосанная из пальца история, с плоскими, картонными персонажами, изъясняющимися на каком-то высокопарно театральном языке.
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−4
Сергей Литманов Полчаса назад
ОМАГАД!!!
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30k
Опаньки Полчаса назад
тройка будет )
интересно, хоть кому-то в жизни хоть раз потребовались оценки из школьного аттестата ?
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61
underfaker Полчаса назад
училка дура, маманя хамло. пусть подеруццо.
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39k
Raush Полчаса назад
С одной стороны учительница все таки права, английский и американский хоть и одного поля ягода, но все же не одно и тоже. Дома они говорят на американском, а изучает он английский. И если он делает это неправильно, то и оценка ему будет соответственная. Переведем пример на русский язык и какой-нибудэ диалект из глубинки... Если ребенок будет говорить на уроках по русскому (литературному русскому) на этом диалекте и писать на нем, то и оценки ему хорошей не видать.
С другой стороны, это действительно не её собачье дело, занимается ли ребенок с репетитором или они говорят дома.
В общем-то она могла сказать все то же самое, но сформулировав все сказанное по-другому. Например не утверждая, что ему наняли репетитора, а спросить не наняли ли они репетитора ну и т.д..
В принципе сама нарвалась на грубость.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 39 минут назад
Какая нахалка! У нас в школе изучают произношение по постановлению пленума политбюро КПСС от 82 года!
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30k
Опаньки ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
лет ми спик фром май харт
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Опаньки 19 минут назад
Ссылка youtu.be
Неадекватный ответ учительнице английского языка
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4k
SSD 46 минут назад
Маманя тоже та еще хабалка...
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230
Svarg69 52 минуты назад
Где отсутствие такта у учителя, вполне корректно и доходчиво объяснено почему будет 3 могли просто спокойно в са ом начале объяснить ситуацию педагогу, вместо того чтобы выпендриваться.
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4k
Roman Svarg69 Полчаса назад
На курсах сериальных сценаристов не учат логике.
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