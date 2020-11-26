Неадекватный ответ учительнице английского языка

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интересно, хоть кому-то в жизни хоть раз потребовались оценки из школьного аттестата ?
С другой стороны, это действительно не её собачье дело, занимается ли ребенок с репетитором или они говорят дома.
В общем-то она могла сказать все то же самое, но сформулировав все сказанное по-другому. Например не утверждая, что ему наняли репетитора, а спросить не наняли ли они репетитора ну и т.д..
В принципе сама нарвалась на грубость.