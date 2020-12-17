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Когда ты решил замутить свой корпоратив без премии и начальника

Когда ты решил замутить свой корпоратив без премии и начальника (2 фото)

Автор:
17 декабря 2020 11:05
Сообщество : Истории
Метки: корпоратив   обида   общение   переписка   переписка WhatsApp   премии   
1632
2
Действительно, а что им терять? Премии нет, доплат тоже нет...

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Метки: корпоратив   обида   общение   переписка   переписка WhatsApp   премии   
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7  комментариев
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770
ZloyPupsik 50 минут назад
даже не знаю что добавить

(такая же ситуация)
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8k
ScorpionDS 20 минут назад
У меня была подобная ситуация, правда мы уже уволились к тому времени (не было ЗП), собирались пару раз командой, один сотрудник постоянно возмущался, что мы не зовем шефа, звал сам, тот разумеется не приходил ...
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2k
Max Lu Полчаса назад
какие корпоративы в пандемии???
ну и похоже на маленькую шаражку. так что на даче шашлыки даже не обязательно корпоративом обзывать
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8k
ScorpionDS Max Lu 19 минут назад
У нас в офисе в этот году вместо корпоратива будет дегустация спиртных напитков ...
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155
Я тебя вижу!!! Max Lu 9 минут назад
Волков бояться .....
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2k
Max Lu Я тебя вижу!!! 4 минуты назад
у нас просто запрещено

летом был юбилей фирмы, тоже было запрещено. но мы обозвали юбелей "фестивалем" и стало разрешено )))

это в Германии
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331
Александр Полчаса назад
аналогичная ситуёвина
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