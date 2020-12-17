Когда ты решил замутить свой корпоратив без премии и начальника

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(такая же ситуация)
ну и похоже на маленькую шаражку. так что на даче шашлыки даже не обязательно корпоративом обзывать
летом был юбилей фирмы, тоже было запрещено. но мы обозвали юбелей "фестивалем" и стало разрешено )))
это в Германии