За "любовный джихад" в Индии теперь могут и посадить

В Индии очень процветает теория заговора (а может и не случайно) под названием "любовный джихад". Его суть состоит в том, что мужчины-мусульмане специально ищут себе избранницу не мусульманку, чтобы перед свадьбой вынудить её принять свою веру.
Накануне в Индии приняли закон, по которому любого, кто пытается обратить индийцев в другую веру насильно, либо обманом, обещая жениться, теперь ждет лишение свободы до 5 лет.
Сейчас в стране примерно 170 миллионов мусульман и более 830 миллионов человек, исповедующих индуизм, причём количество мусульман быстро растёт. И именно индуисты переживают, что мусульмане пытаются увеличить своё количество за счёт индийских женщин, которых перед свадьбой заставляют принять ислам.
Теперь по новому закону будущие муж и жена, принадлежащие к разным религиям, должны будут уведомить об этом районного судью за 2 месяца до свадьбы. И после проверки обоих семей им может быть выдано разрешение на брак.
Сейчас в стране примерно 170 миллионов мусульман и более 830 миллионов человек, исповедующих индуизм, причём количество мусульман быстро растёт. И именно индуисты переживают, что мусульмане пытаются увеличить своё количество за счёт индийских женщин, которых перед свадьбой заставляют принять ислам.
Теперь по новому закону будущие муж и жена, принадлежащие к разным религиям, должны будут уведомить об этом районного судью за 2 месяца до свадьбы. И после проверки обоих семей им может быть выдано разрешение на брак.
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При этом сами мусульмане на обвинения в "любовном джихаде" говорят, что бывают ситуации наоборот, когда мусульманки принимают индуизм.
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