За "любовный джихад" в Индии теперь могут и посадить

Накануне в Индии приняли закон, по которому любого, кто пытается обратить индийцев в другую веру насильно, либо обманом, обещая жениться, теперь ждет лишение свободы до 5 лет.



Сейчас в стране примерно 170 миллионов мусульман и более 830 миллионов человек, исповедующих индуизм, причём количество мусульман быстро растёт. И именно индуисты переживают, что мусульмане пытаются увеличить своё количество за счёт индийских женщин, которых перед свадьбой заставляют принять ислам.



Теперь по новому закону будущие муж и жена, принадлежащие к разным религиям, должны будут уведомить об этом районного судью за 2 месяца до свадьбы. И после проверки обоих семей им может быть выдано разрешение на брак.