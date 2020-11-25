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За "любовный джихад" в Индии теперь могут и посадить

За "любовный джихад" в Индии теперь могут и посадить (3 фото)

Автор:
25 ноября 2020 20:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: закон   индия   индуизм   индус   ислам   мусульманин   свадьба   
1257
3
В Индии очень процветает теория заговора (а может и не случайно) под названием "любовный джихад". Его суть состоит в том, что мужчины-мусульмане специально ищут себе избранницу не мусульманку, чтобы перед свадьбой вынудить её принять свою веру.
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Метки: закон   индия   индуизм   индус   ислам   мусульманин   свадьба   
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10  комментариев
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34k
Бабай 2 часа назад
Где начинается религия - кончается здравый смысл...
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Евгений 40 минут назад
Как по мне - харе кришны, самые спокойные в религиозном плане.
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30k
parallax Час назад
Думаю пришло время создать страну атеистов, где вся эта религиозная дурь будет запрещена основным законом.
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3k
Мих Час назад
Есть простой выход - сократить население на 170 млн. От страны не убудет, а проблема исчезнет.
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25k
Вован Час назад
За "любовный джихад" в Индии теперь могут и посадить
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−91
im240 Час назад
самые забавные в плане религии именно индусы
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4k
SSD 2 часа назад
Можно как в Китае, мусульманин - вали в тюрьму без объяснений.
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651
Никита Помянтовский SSD Час назад
Очевидно, что это не правда. Но тем не менее вы эту чушь несёте.
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5k
vitenok 2 часа назад
Вообще то у мусульман нельзя переходить в другую религию. За это казнят. Тяжело представить мусульманку, принимающую другую веру, её собственная родня прирежет.
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44k
Albert GER vitenok 2 часа назад
Фигня полная.
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