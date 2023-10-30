Религиозный тест для образованных

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Проверьте свой уровень эрудиции. Все вопросы касаются той или иной мировой религии. Дюжина вопросов самого разного уровня сложности. Справитесь?
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