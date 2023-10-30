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Религиозный тест для образованных

Религиозный тест для образованных

Автор:
30 октября 2023 14:46
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   буддизм   индуизм   ислам   иудаизм   религиозные тесты   религия   тест   христианство   
1031
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Проверьте свой уровень эрудиции. Все вопросы касаются той или иной мировой религии. Дюжина вопросов самого разного уровня сложности. Справитесь?

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Метки: Тесты   буддизм   индуизм   ислам   иудаизм   религиозные тесты   религия   тест   христианство   
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2  комментария
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63k
doker 22 минуты назад
Эх, на одном срезался. Всё таки они христиане...
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139
serge 4 минуты назад
Простейший тест 12/12
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