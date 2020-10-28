Тогда и теперь: сильно ли изменились города Европы за сто лет?

Сто лет назад, в 1920-х, немецкий фотограф Курт Хильшер активно путешествовал по Европе, выпустив несколько альбомов с красивыми видами городов и стран. В начале 2010-х Каспер Моленаар. голландский студент, изучающий историю Восточной европы в университете Амстердама, нашел эти книги и посетил те же самые места, которые изображены на снимках Хильшера. сравнив фотографии, мы увидим, сильно ли изменилась Европа за столетие.

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0 Источник: Каспер Моленаар несколько лет переснимал фото Курта Хильшера с тех же самых ракурсов 100 лет спустя.

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Городские ворота, Трогир, Хорватия, 1926 - 2019 0 Источник:

блед. Словения, 1926 - 2018 0 Источник:

Форум. Рим, 1925 - 2016 0 Источник:

Дубровник, 1926 - 2019 0 Источник:

Венеция. мост вздохов, 1925 - 2018 0 Источник:

Пераст. Черногория, 1926 - 2018 0 Источник:

Новый мост, Ронда, Испания, 1926 - 2018 0 Источник:

Лимбург Ан-дер-Лан, 1924 - 2019 0 Источник:

Карлов мост, Прага, 1941- 2020 0 Источник:

Замок Алькала де Гуадаира, Испания, 1914 - 2019 0 Источник:

Любляна, Словения, 1926 - 2018 0 Источник:

Кведлинбург, Германия, 1924 - 2020 0 Источник:

Сан-Себастьян, Испания, 1914 - 2019 0 Источник:

Литомержице, Чехия, 1941 - 2020 0 Источник:

Замок Камерленго, Трогир, Хорватия, 1926 - 2019 0 Источник:

Гровчанский мост, Кратово, Македония, 1926 - 2018 0 Источник:

Потес, Испания, 1914 - 2018 0 Источник:

мечеть Синан-паши, Призрен, Косово, 1926 - 2018 0 Источник: