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Тогда и теперь: сильно ли изменились города Европы за сто лет?

Тогда и теперь: сильно ли изменились города Европы за сто лет? (21 фото)

Автор:
28 октября 2020 11:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Каспер Моленаар   Курт Хильшер   век спустя   перемены   фото   фотограф   фотографии   фотоснимки   
2470
21
Сто лет назад, в 1920-х, немецкий фотограф Курт Хильшер активно путешествовал по Европе, выпустив несколько альбомов с красивыми видами городов и стран. В начале 2010-х Каспер Моленаар. голландский студент, изучающий историю Восточной европы в университете Амстердама, нашел эти книги и посетил те же самые места, которые изображены на снимках Хильшера. сравнив фотографии, мы увидим, сильно ли изменилась Европа за столетие.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Каспер Моленаар   Курт Хильшер   век спустя   перемены   фото   фотограф   фотографии   фотоснимки   
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6  комментариев
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678
Сергей 2 часа назад
В прошлом году был в Кведлинбурге и сделал фото с того же самого места. Вот моë фото и старое фото.
В прошлом году был в Кведлинбурге и сделал фото с того же самого места. Вот моë фото и старое фото.
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12k
Hairy. Полчаса назад
Интересный пост, спасибо.
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750
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
Что вообще такое сто лет?
Если от момента зарождения Египетской цивилизации до правления Клеопатры прошло больше времени, чем от правления Клеопатры и до наших дней!
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5k
vitenok 3 часа назад
Если изначально хорошо, зачем менять?
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад

Тогда и теперь: сильно ли изменились города Европы за сто лет?
Тогда и теперь: сильно ли изменились города Европы за сто лет?
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44k
Albert GER ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
ты стал ближе к церкви за 100 лет.
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