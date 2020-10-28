Тогда и теперь: сильно ли изменились города Европы за сто лет?

Сто лет назад, в 1920-х, немецкий фотограф Курт Хильшер активно путешествовал по Европе, выпустив несколько альбомов с красивыми видами городов и стран. В начале 2010-х Каспер Моленаар. голландский студент, изучающий историю Восточной европы в университете Амстердама, нашел эти книги и посетил те же самые места, которые изображены на снимках Хильшера. сравнив фотографии, мы увидим, сильно ли изменилась Европа за столетие.
Каспер Моленаар несколько лет переснимал фото Курта Хильшера с тех же самых ракурсов 100 лет спустя.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Индийский художник превращает людей в богов и героев
- Мощь стихии: потрясающие снимки грозы
- Турист сфотографировал Лох-Несское чудовище?
- Дед поделился с внуком видами 1950-х
- Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров
50
Понравилось50
Новости партнёров
Загрузка...
Если от момента зарождения Египетской цивилизации до правления Клеопатры прошло больше времени, чем от правления Клеопатры и до наших дней!