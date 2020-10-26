15 снимков доказывающих, что не всё в этом мире поддаётся логическому объяснению

Жизнь наполнена странностями и удивительными событиями. И каждый, кому попадается что-то необъяснимое, спешит взять свою камеру, чтобы запечатлеть этот особый момент. В этом посте собраны фотографии ситуаций, которые могут поставить в тупик своим полным отсутствием логики.
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