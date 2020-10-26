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15 снимков доказывающих, что не всё в этом мире поддаётся логическому объяснению

15 снимков доказывающих, что не всё в этом мире поддаётся логическому объяснению (16 фото)

Автор:
26 октября 2020 22:40
Сообщество : Юмор
Метки: Логическое   объяснение   события   странные   тупик   фотографии   
2655
16
Жизнь наполнена странностями и удивительными событиями. И каждый, кому попадается что-то необъяснимое, спешит взять свою камеру, чтобы запечатлеть этот особый момент. В этом посте собраны фотографии ситуаций, которые могут поставить в тупик своим полным отсутствием логики.
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Метки: Логическое   объяснение   события   странные   тупик   фотографии   
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10  комментариев
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Hugh G. Rektion Час назад
На острове на втором фото есть бордель. Была про него передача. Так что не такое уж и невезение)
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2k
Дарвин и аморальная премия 21 минуту назад
15 снимков доказывающих, что не всё в этом мире поддаётся логическому объяснению
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26k
АнтонПолднев Час назад
Ну раз уж зашла речь...
Ну раз уж зашла речь...
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9k
Денис Час назад
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Что значит "Кто ты?", конечно же Доктор Зойдберг!Посмотреть
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4k
Андрей Крылов Час назад
И что тут не логично? Всё очень и очень логично! Логичнее некуда. Буквально по всем пунктам - картинкам.
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18k
shevanez 2 часа назад
Некоторые фотки, явно не сюда. Что, ни у кого, никогда сумку дверьми в транспорте не защемляло? Или, если на кранах нет нигде красной нашлепки, значит и горячей воды нет? Логика тут причем?
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11k
Алекс 2 часа назад
Комментарий к фото
Он в Геманию все отвезет и сдаст. 25 центов каждая. Бизнес однако.
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