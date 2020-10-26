15 снимков доказывающих, что не всё в этом мире поддаётся логическому объяснению

Жизнь наполнена странностями и удивительными событиями. И каждый, кому попадается что-то необъяснимое, спешит взять свою камеру, чтобы запечатлеть этот особый момент. В этом посте собраны фотографии ситуаций, которые могут поставить в тупик своим полным отсутствием логики.



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Любители экстремального отдыха 0 Источник:

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Остров невезения 0 Источник:

Они упаковали плёнку с пузырьками в плёнку с пузырьками 0 Источник:

И ни одного горячего 0 Источник:

Что здесь происходило? 0 Источник:

Вот так и отбивают желание учиться 0 Источник:

Это гараж, хотя сразу и не скажешь 0 Источник:

Очень интересно 0 Источник:

Когда очень лень мыть посуду 0 Источник:

Кто ты? 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

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Новейшее игровое оборудование 0 Источник:

Большие поклонники Икеа 0 Источник: