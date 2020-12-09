Автор:
09 декабря 2020 23:17
Подборка фото и картинок из недалёкого прошлого
1.
Леонардо Ди Каприо и Уильям Сьюард Берроуз, 1996 год.
2.
Ирина Шейк в 14-летнем возрасте, 2002 год
4.
Анна Седокова, 2003 г.
5.
Дэнни Тpexо и Антонио Бандерас на съемках фильма "Отчаянный", 1994 год.
6.
Джулия Робертс в 11 лeт
7.
Российская актриса Эвелина Бледанс, 2005 г.
8.
Cпенсер Элден - тот сaмый ребенок с обложки альбома группы Nirvana.
9.
Уолт Дисней перед эскизом первого в мире Диснейлэнда, США, 1954 год.
11.
Джонни Синс, он же лысый из Brazzers, когда ему было всего 15 лет, Пенсильвания, 1995 год.
12.
Рэйчел Уильямс для журнала Vogue US, 1987 г.
13.
В 2000-м году 24-летний юрист Алексей Навальный вместе с друзьями по юридическому факультету РУДН, открыл фирму «Н. Н. Секьюритиз».
14.
Актрисы протестуют против использования корсетов в спектаклях. Бродвей, Нью-Йорк, США, 1946 год.
15.
Молодой Том Харди на кухне, 1994
16.
Институт оральной любви, 1971 год.
17.
Пepвое фотo группы Linkin Park с Чecтером Беннингтоном, 1990-e.
19.
Молодой Майкл Джордан с кроссовками Найк Джордан. 1985
20.
1988. США. Девушка снимается в рекламе нового De Tomaso Mangusta
21.
Университетское фото Мэттью МакКонахи, 1989 год.
22.
Клаудия Шиффер и Розовая пантера, 1990-е
23.
Элон Маск, пока ещё только соучредитель PayPal, США, 1999 год.
24.
Фредди Меркьюри и Дэвид Боуи за кулисами музыкального фестиваля Live Aid. 1985 год
25.
Уилл Смит и Анджелина Джоли весело поводят время. 2004 год
26.
Молодая Анджелина Джоли. Фотография 1994 года.
27.
Марлон Брандо и Вивьен Ли отдыхают на съемках фильма Трамвай «Желание», 1951 год.
28.
Дэвид Бэкхем со своей женой Викторией. Об этой паре не говорил только ленивый. Конец 90-х
29.
Женщина проводит финансовые операции в одном из первых коммерческих банков России "Российский кредит" Москва, 1995 год.
30.
Kanye West, 2005. Начало.
31.
Съёмки ,,Человек-Паук’’, 2002
32.
Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и Джульетт Льюис в культовом фильме 90-х "Что гложет Гилберта Грэйпа", 1993 г.
33.
Певица Светлана Гейман (Линда) и композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев 1996 год.
34.
Киану Ривз, 1987 год.
35.
Съёмки Титаника, 1996 год.
36.
Джон Рокфеллер с сыном в 1915 году.
37.
Бритни Спирс, 2000 год.
38.
Дональд Трамп на обложке журнала Playboy. 1990 г.
39.
Кейт Уинслет, 1996 год.
40.
Прекрасная, молодая Moника Бeллуччи
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