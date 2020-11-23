Вещи из прошлого: детектор фальшивых монет

Подделывать монеты люди начали тогда же, когда и чеканить.
Самая старая обнаруженная фальшивка — копия серебряной монеты VI века до н. э. с греческого острова Эгина. На Руси первым фальшивомонетчиком, о котором сохранилось упоминание в летописях, был новгородский литейщик и весовщик драгоценных металлов Федор Жеребец. Он был изобличен и казнен в 1447 году. Впрочем, он был не последним, а криминальный мир крепостной России был особенно занимательным.
Фальшивомонетчиков жестоко наказывали везде и во все времена. На Руси их топили, им отсекали руки и ноги или заливали в горло раскаленное олово. Последний способ был распространен и в средневековой Европе. В США действовали мягче: отсекали уши, клеймили, пороли или выставляли у позорного столба. В наше время за поддельные деньги не казнят, но их изготовление и сбыт относятся к тягчайшим преступлениям. Например, в России за это можно провести в тюрьме до 15 лет, получив одновременно штраф до 1 млн рублей.
×
Как же определить подлинность? В древности, когда деньги изготавливали из мягких металлов — золота или серебра, монету пробовали на зуб: осталась отметина — настоящая, нет — поддельная. В начале XVI века в Европе изобрели устройство, позволяющее наносить на гурт — ребро монеты — узоры. При Петре I его стали использовать в России. Петр был вообще, как известно, новатором — ввел, например, бородовой знак и еще много чего еще.
Первый детектор фальшивых монет запатентовал американец Гидеон Смит в 1853 году, но он позволял определить подлинность только золотых монет. В 1934 году Франклин Делано Рузвельт, который на тот момент являлся президентом США, объявил о конфискации у банков золота, и эта модель детектора перестала использоваться. Зато появились другие, одну из которых вы видите на картинке.
Сейчас большим спросом пользуются детекторы банкнот. Так, в 2019 году в России удалось выявить 28 668 поддельных пятитысячных купюр. Банкноты меньшего достоинства подделывают реже, и совсем редко встречаются ненастоящие монеты: их производство не менее сложно, а заработать на сбыте трудно из-за небольшого номинала. Тем не менее в прошлом году был обнаружен один фальшивый рубль.
Первый детектор фальшивых монет запатентовал американец Гидеон Смит в 1853 году, но он позволял определить подлинность только золотых монет. В 1934 году Франклин Делано Рузвельт, который на тот момент являлся президентом США, объявил о конфискации у банков золота, и эта модель детектора перестала использоваться. Зато появились другие, одну из которых вы видите на картинке.
Сейчас большим спросом пользуются детекторы банкнот. Так, в 2019 году в России удалось выявить 28 668 поддельных пятитысячных купюр. Банкноты меньшего достоинства подделывают реже, и совсем редко встречаются ненастоящие монеты: их производство не менее сложно, а заработать на сбыте трудно из-за небольшого номинала. Тем не менее в прошлом году был обнаружен один фальшивый рубль.
Явную фальшивку можно определить и без специального прибора. Пятитысячную банкноту стоит прежде всего посмотреть на просвет. Вы увидите водяной знак — портрет генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского и число 5000. Еще один признак — защитная нить, которая с оборотной стороны выглядит как серая непрозрачная полоса. А если посмотреть на банкноту против света, вы увидите число 5000, выполненное рядами микроотверстий, которые нельзя заметить на ощупь.
Источник:
Ссылки по теме:
- Рождение легенды: как придумали Микки Мауса?
- Как выглядят актеры, которые прославились одной-двумя ролями
- Что такое «штопор дьявола»
- В Испании обнаружили 400 захоронений в исламском некрополе
- Оригинальные памятники России, посвящённые неожиданным персонажам
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
Обычно на такое попадают люди которые ничего не знают о монетах.
Когда "открылся" Крым, туда тоже ринулись нумизматы и многие погорели не на одну сотню тысяч рублей. Там фальшивок тоже море.
За продажу фальшивых старинных монет наказания нет, т.к. данные монеты уже не в обиходе.
===============
Вообще-то как раз наоборот. На зуб пробовали золотые монеты, чтобы отличить их от позолоченных свинцовых.