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Вещи из прошлого: детектор фальшивых монет

Вещи из прошлого: детектор фальшивых монет (5 фото)

Автор:
23 ноября 2020 09:24
Метки: Вещи из прошлого   Детектор фальшивых монет   детектор   интересно   монеты   фото   
822
5
Подделывать монеты люди начали тогда же, когда и чеканить.
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Метки: Вещи из прошлого   Детектор фальшивых монет   детектор   интересно   монеты   фото   
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20k
Vazari Час назад
Один мой знакомый, в суровые нулевые, был приглашен свидетелем на свадьбу. Свадьба планировалась традиционная, со всеми принятыми ужасами, включая выкуп невесты. Для выкупа, он, с женихом распечатали на струйном принтере тысячные купюры. Жених работал в рекламном агентстве, поэтому и распечатать и порезать на станке у них получилось очень неплохо. С первого взгляда купюры выглядили как настоящие. Выкуп состоялся, про купюры рассказали, они пошли по рукам и вернулись далеко не все. Некоторые были успешно реализованы в том же ресторане и в нескольких такси в тот день. Вот так, без злого умысла человек нарушил тяжелую статью.
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18k
Nik Полчаса назад
Сейчас из Китая много подделок идет старинных монет и под серебро и реже под золото. Причем монеты достаточно редкие в основном. У метро часто подходят бомжы и продают под видом "клад нашел", "от тещи осталось", "родители собирали всю жизнь". Стоят такие фальшивки около 250 рублей, а продают от 30 000 и выше.
Обычно на такое попадают люди которые ничего не знают о монетах.
Когда "открылся" Крым, туда тоже ринулись нумизматы и многие погорели не на одну сотню тысяч рублей. Там фальшивок тоже море.
За продажу фальшивых старинных монет наказания нет, т.к. данные монеты уже не в обиходе.
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1k
Алексей 50 минут назад
---, монету пробовали на зуб: осталась отметина настоящая, нет поддельная.----

===============
Вообще-то как раз наоборот. На зуб пробовали золотые монеты, чтобы отличить их от позолоченных свинцовых.
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