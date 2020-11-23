Вещи из прошлого: детектор фальшивых монет

Как же определить подлинность? В древности, когда деньги изготавливали из мягких металлов — золота или серебра, монету пробовали на зуб: осталась отметина — настоящая, нет — поддельная. В начале XVI века в Европе изобрели устройство, позволяющее наносить на гурт — ребро монеты — узоры. При Петре I его стали использовать в России. Петр был вообще, как известно, новатором — ввел, например, бородовой знак и еще много чего еще.







Первый детектор фальшивых монет запатентовал американец Гидеон Смит в 1853 году, но он позволял определить подлинность только золотых монет. В 1934 году Франклин Делано Рузвельт, который на тот момент являлся президентом США, объявил о конфискации у банков золота, и эта модель детектора перестала использоваться. Зато появились другие, одну из которых вы видите на картинке.



Сейчас большим спросом пользуются детекторы банкнот. Так, в 2019 году в России удалось выявить 28 668 поддельных пятитысячных купюр. Банкноты меньшего достоинства подделывают реже, и совсем редко встречаются ненастоящие монеты: их производство не менее сложно, а заработать на сбыте трудно из-за небольшого номинала. Тем не менее в прошлом году был обнаружен один фальшивый рубль.