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Юлия Белянчикова, что бы помнили!

Юлия Белянчикова, что бы помнили! (7 фото)

Автор:
25 ноября 2020 11:38
Метки: Белянчикова   Телевидение СССР   история   программа Здоровье   
968
7
В Советском Союзе Юлию Белянчикову знали и любили. Её называли главным врачом страны, с ней советовались и считали едва ли не членом семьи. Рекомендации «телевизионного врача» воплощали в жизнь, а советы и рецепты, которыми делилась Юлия Белянчикова в передаче, даже записывали. Когда же она на какое-то время перестала появляться на экранах, зрители тут же стали писать и звонить в редакцию, волнуясь о судьбе ведущей.
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Метки: Белянчикова   Телевидение СССР   история   программа Здоровье   
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16  комментариев
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2k
zara_69 5 часов назад
а потом пришло вот это уё...ще
а потом пришло вот это уё...ще
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490
дед Фишка 15 минут назад
Когда мы свернули не туда? Потеряли прекрасную передачу с настоящим доктором и приобрели опасную для здоровья и жизни Малышеву???
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2k
Том Джоуд Час назад
Обворожительная, умная и сильная женщина. И своими передачами не навредила никому. А наоборот помогала. Не то что современная мымра, уровня пьяного ветфельдшера. Малышева и Юлия Васильевна это как Рогозин и министры Минобщемаша СССР. Никакого сравнения.
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2k
Владимир 4 часа назад
R.I.P.
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1k
Гарри Слепнер 5 часов назад
Очаровательная женщина. И голос приятный. Помню её передачи. Не саму суть, а ее в кадре.
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30k
parallax 5 часов назад
Насколько была приятной женщиной и ведущей Белянчикова, настолько отвратны физия и поведение мымры Малышевой.
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8k
KOSTELLO 5 часов назад
Автор, исправь пожалуйста в заголовке "чтобы"
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8k
ДядяТоля 5 часов назад
да, были ведущие . не то что нынешнее говно
да, были ведущие . не то что нынешнее говно
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9k
Алексей 5 часов назад
Светлая память милому человечку,помню ее передачи из детства
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10k
Юрий Николаевич 5 часов назад
Деда было не оторвать от телевизора, когда "Здоровье" начиналось. Бабушка даже ревновала.
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9k
Алексей Юрий Николаевич 5 часов назад
А мои дед с бабкой когда посрались на подобном то бабка интенсивно куда то стала одеваться и подол юбки сзади был задран,дед это видел и ничего ей не сказал когда она ушла. Месть)))
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