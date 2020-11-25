Юлия Белянчикова, что бы помнили!

После окончания Первого медицинского института Юлия Белянчикова попала на работу в НИИ гематологии и переливания крови, здесь же стала учиться в аспирантуре. На одном из специализированных конгрессов молодую аспирантку заметили члены съёмочной группы программы «Здоровье», которая как раз в то время осталась без ведущей. Юлии Белянчиковой предложили прийти на пробы, но она категорически отказалась.

В новенький телецентр «Останкино» её позвали якобы на экскурсию. Отвергнуть предложение увидеть Москву с высоты телебашни она никак не могла. И уже в «Останкино» её попросили на камеру поделиться своими впечатлениями от работы конгресса. Юлия Васильевна смогла преодолеть волнение и сказать несколько слов, но она даже не догадывалась о том, что в эфир запись не пойдёт, а главная её цель – посмотреть, как она будет смотреться в кадре.