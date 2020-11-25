Юлия Белянчикова, что бы помнили!

В Советском Союзе Юлию Белянчикову знали и любили. Её называли главным врачом страны, с ней советовались и считали едва ли не членом семьи. Рекомендации «телевизионного врача» воплощали в жизнь, а советы и рецепты, которыми делилась Юлия Белянчикова в передаче, даже записывали. Когда же она на какое-то время перестала появляться на экранах, зрители тут же стали писать и звонить в редакцию, волнуясь о судьбе ведущей.
Из НИИ гематологии в телевизионную студию
Юлия Белянчикова появилась на свет в одном из Московских роддомов в июле 1940 года. Мама девочки была врачом, но сама Юлия мечтала вовсе не о медицине. После окончания школы она планировала преподавать математику, а потому поступать собиралась в педагогический институт. Но к моменту получения Аттестата зрелости Юлия Белянчикова уже твёрдо решила пойти по стопам своей мамы.
Ещё во время войны Юлия видела, скольким людям помогла её мама. А после ей самой пришлось испытать себя на медицинском поприще. Уже в Москве, когда мама заболела, девятиклассница сделала всё, чтобы поставить на ноги самого дорогого человека. К юной Юлии стали обращаться за советом соседи, а она искренне старалась помочь каждому.
Ещё во время войны Юлия видела, скольким людям помогла её мама. А после ей самой пришлось испытать себя на медицинском поприще. Уже в Москве, когда мама заболела, девятиклассница сделала всё, чтобы поставить на ноги самого дорогого человека. К юной Юлии стали обращаться за советом соседи, а она искренне старалась помочь каждому.
Юлия Белянчикова.
После окончания Первого медицинского института Юлия Белянчикова попала на работу в НИИ гематологии и переливания крови, здесь же стала учиться в аспирантуре. На одном из специализированных конгрессов молодую аспирантку заметили члены съёмочной группы программы «Здоровье», которая как раз в то время осталась без ведущей. Юлии Белянчиковой предложили прийти на пробы, но она категорически отказалась.
В новенький телецентр «Останкино» её позвали якобы на экскурсию. Отвергнуть предложение увидеть Москву с высоты телебашни она никак не могла. И уже в «Останкино» её попросили на камеру поделиться своими впечатлениями от работы конгресса. Юлия Васильевна смогла преодолеть волнение и сказать несколько слов, но она даже не догадывалась о том, что в эфир запись не пойдёт, а главная её цель – посмотреть, как она будет смотреться в кадре.
В новенький телецентр «Останкино» её позвали якобы на экскурсию. Отвергнуть предложение увидеть Москву с высоты телебашни она никак не могла. И уже в «Останкино» её попросили на камеру поделиться своими впечатлениями от работы конгресса. Юлия Васильевна смогла преодолеть волнение и сказать несколько слов, но она даже не догадывалась о том, что в эфир запись не пойдёт, а главная её цель – посмотреть, как она будет смотреться в кадре.
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Когда её снова пригласили стать ведущей и даже, несмотря на все отговорки молодого врача, назначили день записи, она просто не приехала в студию, искренне надеясь, что теперь её оставят в покое. Но телевизионщики буквально устроили ей осаду по всем фронтам: звонили домой и на работу, взывали к совести комсомолки и врача, упрекая в нежелании помогать миллионам людей.
В результате Юлия Белянчикова сдалась. Первый эфир «Здоровья» с её участием вышел в феврале 1969 года, и после этого она больше 20 лет вела передачу. Какое-то время Юлия Васильевна ещё совмещала телевидение с работой в НИИ и учёбой в аспирантуре, и хотела всё же остаться в практической медицине. Но сам министр здравоохранения в ответ на сомнения Белянчиковой отметил: на телевидении она принесёт гораздо больше пользы. Её смотрят миллионы людей, нуждающихся в профессиональных советах врача, которому доверяют. А Юлии Белянчиковой доверяли, к её советам прислушивались. И Юлия Васильевна выбрала телевидение.
В адрес передачи стали приходить ежедневно сотни писем, по инициативе ведущей был создан специальный отдел, куда приняли на работу несколько врачей-консультантов. В их обязанности входило отвечать на письма и поддерживать обратную связь с телезрителями.
До 1981 года Юлия Васильевна работала без отпуска и выходных. В результате у неё сильно пошатнулось здоровье, телеведущей пришлось перенести тяжёлую операцию и какое-то время провести на больничном. Зрители тут же забили тревогу и вздохнули с облегчением лишь после того, как она снова появилась в эфире.
До 1981 года Юлия Васильевна работала без отпуска и выходных. В результате у неё сильно пошатнулось здоровье, телеведущей пришлось перенести тяжёлую операцию и какое-то время провести на больничном. Зрители тут же забили тревогу и вздохнули с облегчением лишь после того, как она снова появилась в эфире.
Нападение
В конце 1980-х Юлия Васильевна ненадолго возглавила редакцию журнала «Здоровье», но затем вернулась на телевидение, став сотрудничать с одним из московских каналов. А в 1994 году в её квартиру ворвались неизвестные. В результате нападения Юлия Васильевна получила перелом черепа в трёх местах.
Самое странное, что из квартиры ничего не было украдено, но при этом нападавшие всё перевернули. Юлию Белянчикову обнаружил сын, вернувшийся с работы. Несколько дней врачи боролись за жизнь известной ведущей,а после Юлии Васильевне пришлось долго восстанавливаться, так как после травмы она полностью потеряла память. Лишь спустя несколько месяцев она смогла вернуться к работе, вела программу «Медицинское обозрение», затем ещё несколько передач.
Самое странное, что из квартиры ничего не было украдено, но при этом нападавшие всё перевернули. Юлию Белянчикову обнаружил сын, вернувшийся с работы. Несколько дней врачи боролись за жизнь известной ведущей,а после Юлии Васильевне пришлось долго восстанавливаться, так как после травмы она полностью потеряла память. Лишь спустя несколько месяцев она смогла вернуться к работе, вела программу «Медицинское обозрение», затем ещё несколько передач.
Но на этом несчастья Юлии Белянчиковой не закончились. Сначала умер отец ведущей, а затем она попала в серьёзную аварию, едва не погибнув. Несмотря ни на что, она продолжала работать на телевидении, затем на радио.
Весной 2010 года Юлия Васильевна стала жаловаться на сердце, а спустя год очень неудачно упала, сломав шейку бедра. Не желая быть прикованной к постели, ведущая настояла на проведении операции, надеясь вернуться к работе. Но, к сожалению, через месяц она скончалась. Похоронили «главного врача страны» на Бабушкинском кладбище в столице.
Весной 2010 года Юлия Васильевна стала жаловаться на сердце, а спустя год очень неудачно упала, сломав шейку бедра. Не желая быть прикованной к постели, ведущая настояла на проведении операции, надеясь вернуться к работе. Но, к сожалению, через месяц она скончалась. Похоронили «главного врача страны» на Бабушкинском кладбище в столице.
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