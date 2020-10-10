Пакистанский гигант станет самым высоким в мире игроком в крикет

Мудассиру Гудджару из пакистанского города Лахор - 21 год. а его рост - 2 метра 31 сантиметр. Уже к 10 годам он был выше 180 сантиметров, из-за чего его постоянно дразнили в школе. Но теперь он тренируется с местной крикетной командой Lahore Qalandars и собирается однажды стать членом пакисткнской сборной.

Мудассир - младший ребенок в семье с 5 детьми, у него есть три брата и сестра. Все они среднего роста, включая родителей юноши: его отец, Хашим Мохаммед, имеет рост 167 сантиметров, а мать, Парвин, - 160 сантиметров. Родители были немало удивлены ростом сына, особенно когда он перерос 180 сантиметров еще до того, как окончил начальную школу.