Пакистанский гигант станет самым высоким в мире игроком в крикет

Мудассир Гудджар из Пакистана в 21 год может похвастаться ростом 2 метра 31 сантиметр. В школе его дразнили из-за высокого роста, но теперь он нашел себя в спорте. Вскоре Мудассир надеется стать самым высоким в мире профессиональным игроком в крикет и выступатьза национальную команду Пакистана.
Мудассиру Гудджару из пакистанского города Лахор - 21 год. а его рост - 2 метра 31 сантиметр. Уже к 10 годам он был выше 180 сантиметров, из-за чего его постоянно дразнили в школе. Но теперь он тренируется с местной крикетной командой Lahore Qalandars и собирается однажды стать членом пакисткнской сборной.
Мудассир - младший ребенок в семье с 5 детьми, у него есть три брата и сестра. Все они среднего роста, включая родителей юноши: его отец, Хашим Мохаммед, имеет рост 167 сантиметров, а мать, Парвин, - 160 сантиметров. Родители были немало удивлены ростом сына, особенно когда он перерос 180 сантиметров еще до того, как окончил начальную школу.
Мудассир - младший ребенок в семье с 5 детьми, у него есть три брата и сестра. Все они среднего роста, включая родителей юноши: его отец, Хашим Мохаммед, имеет рост 167 сантиметров, а мать, Парвин, - 160 сантиметров. Родители были немало удивлены ростом сына, особенно когда он перерос 180 сантиметров еще до того, как окончил начальную школу.
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К старшим классам рост Мудассира превысил 2 метра. 2Я был самым высоким ребенком в школе и окрестностях, - говори он. - В 10 лет мой рост был 180 сантиметров, в старших классах - 210. Родители переживали из-за моего роста. Они не понимали, почему я расту активнее братев, и не создаст ли это для меня проблем".
В 2017 году родители показали Мудассира нескольким врачам в Лахоре и Карачи. врачи объяснили, что рост юноши происходит из-за гормональных проблем. "Врачи сказали, что у меня проблема с гормонами, и они не знают, буду ли я расти дальше. Но я продолжил расти. В последний раз я измерял свой рост полтора года назад, это было 2 метра 31 сантиметр. Но с тех пор он не увеличивался".
"Из-за высокого роста в школе меня все время дразнили и обзывали, - рассказывает Мудассир. - Кроме того, мне было очень сложно ездить в школу и обратно, потому что из-за роста я не умещаюсь ни в тележке рикши, ни в автобусе. И ноги у меня болели. Это было трудно".
Мудассир не может одеваться в обычных магазинах одежды и обуви. Его размер ноги примерно соответствует российскому 49-му. "Я не могу купить ни обувь, ни одежду, - жалуется он. - Ботинки приходится отдавать, чтобы их подогнали по меня. А для одежды мы просто покупаем ткань и шьем сами".
Мудассир не может ездить в такси, так как ноги у него слишком длинные, и они не вмещаются на сиденье. Водить он также не в состоянии.
Несмотря на трудности, Мудасир доволен своим ростом. "Это - дар бога мне. Благодаря ему, я стал популярен. мне часть вы ражают поддержку разные люди: они пишут мне, приходят за автографами иговорят слова симпатии. Это очень важно для меня".
После окончания школы юноша пошел заниматься крикетом, и неожиданно ему очень понравилось. Теперь он регулярно тренируется и мечтает попасть в сборную страны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Мудассир Гудджар история крикет необычно пакистан рост спорт. сила воли плюс характер через тернии
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