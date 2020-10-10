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Пакистанский гигант станет самым высоким в мире игроком в крикет

Пакистанский гигант станет самым высоким в мире игроком в крикет (10 фото)

Автор:
10 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Мудассир Гудджар   история   крикет   необычно   пакистан   рост   спорт. сила воли плюс характер   через тернии   
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Мудассир Гудджар из Пакистана в 21 год может похвастаться ростом 2 метра 31 сантиметр. В школе его дразнили из-за высокого роста, но теперь он нашел себя в спорте. Вскоре Мудассир надеется стать самым высоким в мире профессиональным игроком в крикет и выступатьза национальную команду Пакистана.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мудассир Гудджар   история   крикет   необычно   пакистан   рост   спорт. сила воли плюс характер   через тернии   
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2  комментария
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Snork Snorkoff 59 минут назад
Так понимаю, крикет это что-то типа лапты или бейсбола. Какой там толк от такого шваброида, совершенно непонятно.
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