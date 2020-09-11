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Японская художница помогает воплощать темные фантазии

Японская художница помогает воплощать темные фантазии (26 фото)

Автор:
11 сентября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Лея Арата   история   необычно   резиновые куклы   темные фантазии   фотограф   фотохудожник   япония   
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Японская фотохудожница Лея Арата превратила свою фотостудию в мир темных фантазий для своих клиентов. За $800 здесь можно устроить похороны резиновой кукры, предстать перед фотокамерой в роли жертвы маньяка или самому стать секс-игрушкой. По словам Араты, люди приходят к ней не столько за воплощением мрачных фантазий, сколько за принятием и одобрением.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лея Арата   история   необычно   резиновые куклы   темные фантазии   фотограф   фотохудожник   япония   
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Едондер пуп Час назад
"Руководит церемониями бывшая порноактриса-трансгендер, ставшая буддистским монахом..." Вот жизнь помотала человека!))
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Arts Sitnikov 14 минут назад
Японская художница помогает воплощать темные фантазии
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5k
Ivan 14 минут назад
Японская художница помогает воплощать темные фантазии
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Колька Валеркин сын Час назад
Жапаны ваще на голову пришибленные, их только телепередачи да реклама чего стоит.
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vitenok Час назад
Фубля. Японцы.
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57k
Доктор Джонс Час назад
"9-летняя незамужняя медсестра"?
Адский трэш...
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124k
Алексей Час назад
Японская художница помогает воплощать темные фантазии
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