Японская художница помогает воплощать темные фантазии

По словам Леи, люди приходят к ней не столько за воплощением извращенных фантазий, сколько за любовью и принятием. "Они великолепные люди, но у них очень низкая самооценка, - говорит она о своих клиентах. - Им надо, чтобы их одобряли и любили. И для этого я здесь".