Японская художница помогает воплощать темные фантазии

Японская фотохудожница Лея Арата превратила свою фотостудию в мир темных фантазий для своих клиентов. За $800 здесь можно устроить похороны резиновой кукры, предстать перед фотокамерой в роли жертвы маньяка или самому стать секс-игрушкой. По словам Араты, люди приходят к ней не столько за воплощением мрачных фантазий, сколько за принятием и одобрением.
Лея Арата, 30-летняя фотохудолжница из Осаки, превратила свою студию в мир мрачных фантазий. Тут можно устроить похороны резиновой куклы, пофотографироваться в роли жертвы маньяка или самому нарядиться резиновой куклой. Услуги стоят около $800 (порядка 60000 рублей).
По словам Леи, люди приходят к ней не столько за воплощением извращенных фантазий, сколько за любовью и принятием. "Они великолепные люди, но у них очень низкая самооценка, - говорит она о своих клиентах. - Им надо, чтобы их одобряли и любили. И для этого я здесь".
С Леей работает целая команда визажистов, которые могут наложить любой грим. Эта девушка пришла на фотосессию, где она выступает в роли жертвы маньяка.
А эта девушка усилиями Леи превратилась в резиновую куклу на время тематической фотосессии.
Большой ппоулярностью у клиентов пользуются похороны резиновых секс-кукол. Руководит церемониями бывшая порноактриса-трансгендер, ставшая буддистским монахом, Леи Като. "Я не знаю никого, кто так тонко понимал бы темы секса-секс-кукол и психологию их владельцев", - говорит Арата.
Ассистенты фотографа не только участвуют в оформлении съемок, но и играют свои рои в проводимых для клиентов церемониях.
Среди японцев резиновые секс-куклы чрезвычайно популярны, поэтому церемонии, связанные с ними, постоянно пользуются спросом.
Некоторые клиенты сами наряжаются покойниками и заказывают инсценировку собственных похорон - как этот мужчина.
По признанию Араты, ее бизнес начался с секс-кукол, ставших ненужными хозяевам. "Многие из них относятся к секс-куклам с любовью и не хотят просто выбрасывать старых кукол в мусор, - говорит художница. - Кроме того, многие стесняются выбрасывать их, оставляя у всех на виду". Церемония похорон секс-кукол, придуманная Аратой, пришлась многим как нельзя кстати.
В студии Леи собралась большая коллекция секс-кукол, которые выступают в роли антуража во многих сценариях необычных фотосессий.
Иногда во время фотосессий мужчины хотят нарядиться женщинами - и наоборот. Полет фантазий клиентов никто не ограничивает.
По словам Аи Канеко, работа в студии в роли секс-куклы спасла ее от суицидальных мыслей, преследовавших ее 15 лет - после того, как она нашла тело своего повесившегося бойфренда.
Однажды соседи вызвали в студию Араты полицию, поскольку приняли многочисленных секс-кукол за настоящие трупы. Но, в целом, ни у кого ее бизнес не вызывает возмущения.
Тема секс-кукол - культовая для многих японцев. Только игрушек стоимостью от $6000, сделанных в соответствии с пожеланиями заказчика, в стране продается более 2000 в год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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