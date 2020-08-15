"Одинокая женщина за 30 - отброс общества": почему мужчины предпочитают молодых

В последнее время все чаще вижу комментарии мужчин в интернете о том, что незамужняя женщина после 30 - это проблема. Для кого проблема только? Мол, отношения с ними не построить, они уже старые, да и детей родить не могут. Откуда такие мысли вообще берутся у сильной половины человечества?
Причем сами мужчины за 30 себя отбросами общества не считают. Они - полны сил, обзавелись имуществом, женихи хоть куда. Так почему ровесницы кажутся настолько плохим вариантом для создания семьи? Даже если их спутнице во время замужества будет 25, то через 6 лет ей тоже стукнет 30. Или отработанным материалом являются только незамужние?
Давайте почитаем, что пишут на форумах о женщинах за 30 мужчины и женщины!
Откуда берутся все эти стереотипные мысли
Кто сказал?
Так пишут, как будто это не за 30, а за 70
Когда-то и 14-летних считали старухами, и что?
Падкие альфонсы
Про двойные стандарты
Проблемы такие
А вы что думаете?
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Следить за собой надо, развиваться. Быть интересной собеседницей.
Ну и без фото весь этот плач неактуален.
Может, девушка фирменный крокодил, и сколько бы ей лет не было, мужики не клюнут.
Все это же к мужикам относится, у мужика корона мешает вообще всякому развитию.
Люди, говорите о своих желаниях прямо и глядя в глаза собеседнику
.
И спутница мне нужна похожая по увлечениям, иначе ничего не получится, испробовано. А ровесницы - извините, без обид - но вы "не тянете". К 35 -40 годам реально себя запустили в хлам. При этом - не нужно быть Исимбаевой, достаточно немного поднапрячься ( в объёме обычного фитнесса) регулярно и в течении хотя бы годика. Но даме лет 35 (да даже зачастую уже после 30) это всё нафиг не сдалось - в инстаграмме бы посидеть, с подружками посплетничать, а уж если сериальчик какой идёт - вообще атас, всё.
У мужика в 35-40 - как раз активность прёт, закат формы уже на горизонте потихоньку, а счас есть деньги, есть возможности, ещё есть энергия. А тут - домашние дела, непонимание "зачем тебе велосипед за 100 косарей ", вот это вот всё " опять старт ? А мы хотели к маме /подруге/на рынок за занавесками /какие, блд, "мы хотели " ? Меня эти занавески устраивают, а подруги твои уныние наводят/. При этом я как-то пока живу один - все домашние дела сделать успеваю, одно другому не мешает. Как только заводится в квартире дама - так всплывают "занавесочки".
Так что ищите себе мужика по возможностям и не забывайте, что нужно соответствовать не только ему вам но и вам - ему...
2. Автор баба которая не умеет считать (25+6=30 ага)
3. Автор увидев в инете 20 комментов поверил что так думаю все и заагрилась до написания сего бреда.
4. Теперь я знаю почему автор не нашла себе мужика)