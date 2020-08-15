"Одинокая женщина за 30 - отброс общества": почему мужчины предпочитают молодых

В последнее время все чаще вижу комментарии мужчин в интернете о том, что незамужняя женщина после 30 - это проблема. Для кого проблема только? Мол, отношения с ними не построить, они уже старые, да и детей родить не могут. Откуда такие мысли вообще берутся у сильной половины человечества?

0 Причем сами мужчины за 30 себя отбросами общества не считают. Они - полны сил, обзавелись имуществом, женихи хоть куда. Так почему ровесницы кажутся настолько плохим вариантом для создания семьи? Даже если их спутнице во время замужества будет 25, то через 6 лет ей тоже стукнет 30. Или отработанным материалом являются только незамужние?

Давайте почитаем, что пишут на форумах о женщинах за 30 мужчины и женщины!