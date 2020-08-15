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"Одинокая женщина за 30 - отброс общества": почему мужчины предпочитают молодых

"Одинокая женщина за 30 - отброс общества": почему мужчины предпочитают молодых (11 фото)

Автор:
15 августа 2020 08:03
Сообщество : Истории
Метки: женщины за 30   знакомства   история   история из жизни   форум   
17756
11
В последнее время все чаще вижу комментарии мужчин в интернете о том, что незамужняя женщина после 30 - это проблема. Для кого проблема только? Мол, отношения с ними не построить, они уже старые, да и детей родить не могут. Откуда такие мысли вообще берутся у сильной половины человечества?

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Метки: женщины за 30   знакомства   история   история из жизни   форум   
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139  комментариев
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673
Alex Shorty 13 часов назад
Бывают женщины, а бывает бабье.
Следить за собой надо, развиваться. Быть интересной собеседницей.
Ну и без фото весь этот плач неактуален.
Может, девушка фирменный крокодил, и сколько бы ей лет не было, мужики не клюнут.
Все это же к мужикам относится, у мужика корона мешает вообще всякому развитию.
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7
Locksmith1878 41 минуту назад
как было в КВН: " Чем старше женщина - тем вкуснее борщ"
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11k
U55R 2 часа назад
Зато девочки 30-40 трахаются так, что не в каждом кино такое увидишь.
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359
Vlad Simonov U55R Час назад
Солидарен!)
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4k
Feel 2 часа назад
Основная причина, что женщины действуют намеками, а мужчины принимают только прямолинейность .... и пока она приглашала его "составить отчет и помочь с компьютером", он устало думал " опять на...ут, проишачу, а ласки нема. Лучше сразу нах пошлю"

Люди, говорите о своих желаниях прямо и глядя в глаза собеседнику
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61
Александр Поликарпов 2 часа назад
Афтырь самообдроченец лет 20ти. Только то и всего.
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200
NIKOLAI 3 часа назад
ВСЁ ЭТО ПИШУТ МУЖИКИ У КОТОРЫХ НЕ БЫЛО ЖЕНЩИН!А НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ ВСЕГДА ИЩУТ СВОИХ ЖЕНЩИН!
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7k
Сатанеев 3 часа назад
Ябывдул "за30летней" просто потому, что она моложе меня на15-20 лет.
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38k
Соломей 3 часа назад
Бред сивой кэйбл.этот пост
.
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17k
Matrosskin 3 часа назад
Ну вот мне под сорок (чуть меньше). Есть квартира, машина, не плохая работа с нормальным доходом. Не Ален Делон, чего уж там, но и до Квазимодо не дотягиваю. И есть изьян, верно, да - неровно дышу к активным видам спорта - вело и бег (ну и счас ещё много всяких их разновидностей). На уровне спортсмена-любителя, участвую в любительских же гонках (пардон - счас гонок нет, запрешено, ныне это называется "контрольная тренировка"). Вот только счас вернулся с триатлона (12 ый из 55, не огонь результат, да и ладно), завтра поеду ещё на одну гонку. Это стоит определённых денег - и участие, и инвентарь.
И спутница мне нужна похожая по увлечениям, иначе ничего не получится, испробовано. А ровесницы - извините, без обид - но вы "не тянете". К 35 -40 годам реально себя запустили в хлам. При этом - не нужно быть Исимбаевой, достаточно немного поднапрячься ( в объёме обычного фитнесса) регулярно и в течении хотя бы годика. Но даме лет 35 (да даже зачастую уже после 30) это всё нафиг не сдалось - в инстаграмме бы посидеть, с подружками посплетничать, а уж если сериальчик какой идёт - вообще атас, всё.
У мужика в 35-40 - как раз активность прёт, закат формы уже на горизонте потихоньку, а счас есть деньги, есть возможности, ещё есть энергия. А тут - домашние дела, непонимание "зачем тебе велосипед за 100 косарей ", вот это вот всё " опять старт ? А мы хотели к маме /подруге/на рынок за занавесками /какие, блд, "мы хотели " ? Меня эти занавески устраивают, а подруги твои уныние наводят/. При этом я как-то пока живу один - все домашние дела сделать успеваю, одно другому не мешает. Как только заводится в квартире дама - так всплывают "занавесочки".
Так что ищите себе мужика по возможностям и не забывайте, что нужно соответствовать не только ему вам но и вам - ему...
Ну вот мне под сорок (чуть меньше). Есть квартира, машина, не плохая работа с нормальным доходом. Не Ален Делон, чего уж там, но и до Квазимодо не дотягиваю. И есть изьян, верно, да - неровно дышу к активным видам спорта - вело и бег (ну и счас ещё много всяких их разновидностей). На уровне спортсмена-любителя, участвую в любительских же гонках (пардон - счас гонок нет, запрешено, ныне это называется "контрольная тренировка"). Вот только счас вернулся с триатлона (12 ый из 55, не огонь результат, да и ладно), завтра поеду ещё на одну гонку. Это стоит определённых денег - и участие, и инвентарь. И спутница мне нужна похожая по увлечениям, иначе ничего не получится, испробовано. А ровесницы - извините, без обид - но вы "не тянете". К 35 -40 годам реально себя запустили в хлам. При этом - не нужно быть Исимбаевой, достаточно немного поднапрячься ( в объёме обычного фитнесса) регулярно и в течении хотя бы годика. Но даме лет 35 (да даже зачастую уже после 30) это всё нафиг не сдалось - в инстаграмме бы посидеть, с подружками посплетничать, а уж если сериальчик какой идёт - вообще атас, всё. У мужика в 35-40 - как раз активность прёт, закат формы уже на горизонте потихоньку, а счас есть деньги, есть возможности, ещё есть энергия. А тут - домашние дела, непонимание "зачем тебе велосипед за 100 косарей ", вот это вот всё " опять старт ? А мы хотели к маме /подруге/на рынок за занавесками /какие, блд, "мы хотели " ? Меня эти занавески устраивают, а подруги твои уныние наводят/. При этом я как-то пока живу один - все домашние дела сделать успеваю, одно другому не мешает. Как только заводится в квартире дама - так всплывают "занавесочки". Так что ищите себе мужика по возможностям и не забывайте, что нужно соответствовать не только ему вам но и вам - ему...
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361
speakdream 3 часа назад
1. Автор явно баба за 30
2. Автор баба которая не умеет считать (25+6=30 ага)
3. Автор увидев в инете 20 комментов поверил что так думаю все и заагрилась до написания сего бреда.
4. Теперь я знаю почему автор не нашла себе мужика)
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14k
Мойша 4 часа назад
"Одинокая женщина за 30 - отброс общества": почему мужчины предпочитают молодых
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101
Евгений 4 часа назад
По пузу, у большинства мужиков после 30 оно есть. Значит тестостерон необратимо низкий, с кучей сопутствующих возрастных болячек, от.ебся свое короче, Бобик. Зачем молодым все эти папики и средневозрастной средний класс нужны, денег только поиметь, или студенткам приезжим старт в крупном городе. Но точно не любовь и секс
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1k
Yow 4 часа назад
Дорогие дамы! Вы когда в магазине хлебушек берёте, вчерашний выберете или сегодняшний, если есть выбор?
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2
D Yow 4 часа назад
Приколько. Сравнивать женщину с товаром, с едой, а потом ныть, что бабы относятся к тебе как к источнику денег, мол, это их бабская природа. Бросают мол когда деньги закончаться ... МОжет, тому кто относится к бабам не как к товару и бабы относятся по-другому?
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1
wr1 D 3 часа назад
он наоборот про мужиков глазами женщин
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3k
qap 5 часов назад
В 35 лет развелся, зарегился на сайте знакомств, за полгода перезнакомился с кучей женщин от 25 до 30 лет. С прицепом даже не рассматривал, сразу предупреждал, что жениться больше не собираюсь. По итогам выбирал из 3-х претенденток, без детей, замужем ранее не состояли. Первая была юрист, представляла мои интересы в суде, дело выиграла. Вторая директор автосалона. Третья врач. Выбрал врача. Не жалею, 10 лет вместе, растим ребенка. Штампа в паспорте нет, относится к этому философски.
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23
ВазгенСемёнович qap 4 часа назад
Забыл подписаться - "Ален Делон".
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101
Евгений ВазгенСемёнович 3 часа назад
Альфач это, как он есть
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23
ВазгенСемёнович qap 3 часа назад
Кстати, а бабы перед тобой плясали, пели, косы друг дружке не выдирали, графов и князей ради тебя не бросали? Чтобы повествование интереснее выглядело...
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12k
vikklu qap 10 минут назад
А принять юридическую ответственность за своего ребёнка и его мать душонки не хватает? Ежели чего -- в кусты?
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14k
Мойша 5 часов назад
"Одинокая женщина за 30 - отброс общества": почему мужчины предпочитают молодых
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7k
Bely 6 часов назад
в большинстве случаев это называется - д.о.в.ы.ё.б.ы.в.а.л.а.с.ь
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−4
Алексей 6 часов назад
Какие это девугки за 30? С давних пор для них есть понятие "старая дева". Не надо оскорблять девушек называя старых дев девушками
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4k
Ya 7 часов назад
Когда читаю что женщина в 30 старуха, сразу понятно что пост от малолетнего щенка-онаниста, или среда обитания такого писаки притоны с алкашней, наркоманами и проститутками.
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19k
предводитель дворянства! 7 часов назад
Раньше она думала, что очень круто быть умнее и остроумнее мужика, но в этом году ей будет тридцать.
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1k
AI 7 часов назад
Потому что за 30 у многих уже там раздолбано всё вдоль и поперек и при том уже имеется прицеп. Поэтому и неликвид
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34
Д Д 7 часов назад
Беспросветности и поднятия рейтинга пост.
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