50 лучших работ фотоконкурса Agora #Peace2020

Мобильное приложение Agora устроило фотоконкурс в честь Международного дня мира, который ежегодно отмечается 21 сентября. Фотографам предложили показать на одном снимке, что для них значит слово "мир". В результате на конкурс #Peace2020 было отправлено 11 500 фотографий - и вот 50 финалистов этого состязания.
Главный приз в размере 1000 долларов получил Ибрагим Рашид (@rashid_sp) из Кении. Его снимок "A peaceful world is a fruitful one" собрал наибольшее количество голосов. Напомним: победителей в конкурсах Agora выбирают сами пользователи, просто голосуя за те фотографии, которые понравились им больше всего.
1. Победитель конкурса: "Мирный мир - это плодотворный мир" (A Peaceful World Is A Fruitful One). Ибрагим Рашид @rashid_sp, Найроби, Кения
"Я хочу почтить память людей, погибших в результате насилия и войн во всем мире, и распространить послание мира и надежды... Все модели на этой картинке связаны лично с темой конкурса, так как они стали жертвами насилия после выборов 2007 года в Кении, в результате которого их семьи были вынуждены покинуть свой дом", - написал автор снимка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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