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50 лучших работ фотоконкурса Agora #Peace2020

50 лучших работ фотоконкурса Agora #Peace2020 (51 фото)

Автор:
23 сентября 2020 13:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Agora Awards   день мира   лучшие фото   лучшие фотографии   мир   победители конкурса   финалисты   фотоконкурс   
169
51
Мобильное приложение Agora устроило фотоконкурс в честь Международного дня мира, который ежегодно отмечается 21 сентября. Фотографам предложили показать на одном снимке, что для них значит слово "мир". В результате на конкурс #Peace2020 было отправлено 11 500 фотографий - и вот 50 финалистов этого состязания.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Agora Awards   день мира   лучшие фото   лучшие фотографии   мир   победители конкурса   финалисты   фотоконкурс   
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165
Остап Ива́нович. 53 минуты назад
Агора - мелкая израильская монета..
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15k
SolomonA Час назад
Как победить на конкурсе?
1. Сфотографировать негра с умным и грустным лицом.
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706
Kariya 2 часа назад
Красиво. Если это фотографии, а не фотошоп.
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