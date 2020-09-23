50 лучших работ фотоконкурса Agora #Peace2020

"Я хочу почтить память людей, погибших в результате насилия и войн во всем мире, и распространить послание мира и надежды... Все модели на этой картинке связаны лично с темой конкурса, так как они стали жертвами насилия после выборов 2007 года в Кении, в результате которого их семьи были вынуждены покинуть свой дом", - написал автор снимка.