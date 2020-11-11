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International Photography Awards 2020: лучшие снимки в категории "Архитектура"

International Photography Awards 2020: лучшие снимки в категории "Архитектура" (32 фото)

Автор:
11 ноября 2020 11:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: IPA   International Photography Awards   архитектура   лучшие снимки   лучшие фотографии   победители конкурса   фотоконкурс   
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Международный конкурс International Photography Awards объявил победителей 2020 года. Жюри оценило в общей сложности 13 000 работ из 120 стран мира, и выбрало лучшие изображения в нескольких категориях. Представляем победителей в категории "Архитектура".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: IPA   International Photography Awards   архитектура   лучшие снимки   лучшие фотографии   победители конкурса   фотоконкурс   
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1k
Александр Час назад
Некоторые фотографии ни о чем.
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10k
Сибирячка Час назад
отвратительные здания стали строить.
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