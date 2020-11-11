International Photography Awards 2020: лучшие снимки в категории "Архитектура"

Международный конкурс International Photography Awards объявил победителей 2020 года. Жюри оценило в общей сложности 13 000 работ из 120 стран мира, и выбрало лучшие изображения в нескольких категориях. Представляем победителей в категории "Архитектура".
Хесус М. Чамизо, «Со сцены», 1 место в категории «Архитектура - Интерьер» и главный приз - «Архитектурный фотограф года»
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Джулия Фуллертон-Баттен, «Глядя изнутри», 1 место в категории «Изобразительное искусство» и награда «Художественный фотограф года»
Шерик Квонг, «Мультивселенная пространства и времени», 3 место в категории «Архитектура - История»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: IPA International Photography Awards архитектура лучшие снимки лучшие фотографии победители конкурса фотоконкурс
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