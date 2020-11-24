Конфликт с Путиным и жизнь после тюрьмы: как выглядит и чем занимается Михаил Ходорковский

По решению суда, в 2005 году, Ходорковского признали виновным в мошенничестве и других преступлениях. По новым обвинениям, уже в 2010-2011 годах, его приговорили к 14 годам колонии. По факту Ходорковский провел за решеткой 10 лет и 2 месяца. В 2013 он написал письмо Путину с прошением о помиловании в связи с семейными обстоятельствами (болезнь матери), в том же году был помилован. Во время отбывания срока Ходорковский не признавал вину и не раз обращался в Европейский суд по правам человека, ставя под сомнение справедливость судебного разбирательства и законность обвинительного приговор. В итоге 31 июля 2014 года Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Ходорковского и партнеров, обязав Россию выплатить бывшим акционерам компании "ЮКОС" компенсацию и судебные издержки в размере - более 2 млрд евро. Однако на этом дела, вменяемые Ходорковскому, не закончились. В 2015 году Следственный комитет России предъявил Ходорковскому обвинение по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, датируемое 1998 годом. Правоохранительные органы объявили экс-главу "ЮКОСа" в международный розыск, но Интерпол отклонил этот запрос.