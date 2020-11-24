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Конфликт с Путиным и жизнь после тюрьмы: как выглядит и чем занимается Михаил Ходорковский

Конфликт с Путиным и жизнь после тюрьмы: как выглядит и чем занимается Михаил Ходорковский (8 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 11:10
Метки: Михаил Ходорковский   Ходорковский   бизнесмен   интересно   нефть   юкос   
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Михаил Ходорковский - российский бизнесмен, совладелец нефтяной компании "ЮКОС", общественный и политический деятель. В 2003 году являлся одним из богатейших людей мира с состоянием в 15 млрд долларов. Что же с ним стало? О событиях 2003 года, конфликте с Путиным и дальнейшей политической карьере - в посте!

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Метки: Михаил Ходорковский   Ходорковский   бизнесмен   интересно   нефть   юкос   
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53k
Racer777 2 часа назад
Ходора, по хорошему, стоило расстрелять нахрен. Он готовил всю нефтянку, что была у него под рукой к продаже Шелл и Бритиш Петролиум. Вот его главная цель была. В соответствии с глобальным планом его покровителей. Нефтянка, которую строило не одно поколение советских людей, про которых Высоцкий песни сочинял, должна была уйти англосаксам. Пусть спасибо скажет, что жив, гаденыш комсомольский....
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30k
parallax Полминуты назад
Мойша Ходорковский самый глупый еврей московского разлива.
Он единственный миллиардер в мире угодивший в тюрьму аж на десять лет.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 10 минут назад
343 тысячи подписчиков, вод статистика гнид и подпевал 5 колонны легче отловить утырков
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7k
Шурум-бурум 14 минут назад
Конфликт с Путиным и жизнь после тюрьмы: как выглядит и чем занимается Михаил Ходорковский
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32k
Гёз Уленшпигель 17 минут назад
Понимаю Мишу-еврейчака. Быть в центре всеобщего внимания, крутить, вертеть........ и вдруг......тюрьма и ты на помойке истории , нах никому не нужный. А как ,ещё ,очень хочется напомнить о себе.
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18k
Добрый Алабай 20 минут назад
Маленькое дополнение. Он начал покупать оптом нашу думу и планировал сделать парламентскую республику вместо президентской. А такие вещи не прощают. Пусть радуется, гондон, что жив пока.
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11k
Андрей Дядя 43 минуты назад
новичка ему стакан
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51k
Георгий 43 минуты назад
Моя давняя знакомая работала замглбух на винзаводе у метро Курская. Рассказывала КАК это ПИ* разваливал их завод. Да и в открытую говорил, что у него план по развалу всех градообразующих предприятий в странах СССР. Мало того он САМ говорит на видео ("подарок на день рождения" по моему), что он работает на пенсионеров пентагона. Он сам так сказал.
В Нефтеюганске люди уже всех собак поели в одно время. Нефтяной город стал нищенским с его приходом. Столько несчастий принёс это пид*р.
Короче. И, на мой взгляд, костёр в аду уже ему растапливают, и чаны со смолой и сковородки готовы... и "будет плач и скрежет зубов"(с)
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41k
Цыц тут у меня 51 минуту назад
Кто нибудь может объяснить процесс получения швейцарской визы при отсутствии гражданского паспорта и загранпаспорта? И, насколько я помню, необходимо личное присутствие в консульстве.
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2k
x3matic 52 минуты назад
Его ждет участь Березовского.Гнида должна сдохнуть.
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2k
Frank Borman Час назад
Мойша залупнулся на Путина и проиграл. Отсидел в тюрьме, и сейчас этот оппозиционер сидит за границей - готовит цветную ЦРУшную революцию в России, чтобы скинуть ненавистного Путина.
Ну совсем как Ленин. Тот тоже отсидел, потом долго жил в эмиграции и подготавливал революцию, чтобы скинуть ненавистного Николашку. История повторяется.
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7k
ГородДомов Frank Borman 38 минут назад
не знаешь ты историю .
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2k
Frank Borman ГородДомов 20 минут назад
Просвети, пожалуйста.
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3k
Rubiroid_47 Час назад
"Но ходору, гниде, еще повезло! Мамонов, обычно, не так наказывает зло."(c)
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