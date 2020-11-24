Конфликт с Путиным и жизнь после тюрьмы: как выглядит и чем занимается Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский - российский бизнесмен, совладелец нефтяной компании "ЮКОС", общественный и политический деятель. В 2003 году являлся одним из богатейших людей мира с состоянием в 15 млрд долларов. Что же с ним стало? О событиях 2003 года, конфликте с Путиным и дальнейшей политической карьере - в посте!
Сегодня Ходорковскому 57 лет. За плечами у него влиятельное положение в политических кругах России, крупный бизнес, который позволил ему неоднократно возглавлять списки Forbes, 2 брака, а также 10 лет тюремного заключения и иммиграция в Европу. Но давайте обо всем по порядку.
Еще во время учебы в Московском химико-технологическом институте (1981—1986) Ходорковский обзавелся комсомольскими связями, с помощью которых с началом перестройки организовал "Межотраслевой центр научно-технического творчества молодежи". Из госбюджета уже тогда средства шли на закупку центром компьютеров и другой техники. В итоге центр занимался импортом и сбытом компьютеров и алкоголя, его участники варили джинсы, обналичивали средства. Оборот к 1988 году составил 80 млн рублей. Далее знакомство с Алексеем Голубовичем, родственники которого работали в Государственном банке СССР, позволило открыть в 1990 году Межбанковское объединение "МЕНАТЕП", председателем которого назначили Ходорковского. Связи расширялись, и уже скоро Михаил стал советником премьер-министра России Ивана Силаева. С приходом к власти Ельцина в стране начался процесс приватизации. Пакеты акций крупных организаций, в том числе и нефтяной компании "ЮКОС", достались коммерческому банку "МЕНАТЕП". Став совладельцем "ЮКОСА", Ходорковский занялся развитием промышленного бизнеса.
Нефтяной бизнес в руках Ходорковского процветал: предприниматель хотел, чтобы компания "ЮКОС" заняла первое место в России по нефтедобыче и нефтепереработке, а также планировал вывести ее на мировой уровень. Не забывал он и о политической деятельности. Михаил состоял в различных правительственных комиссиях и советах, имел влияние в разных областях, критиковал решения властей. Во время выступления в Кремле 19 февраля 2003 года на встрече с крупными предпринимателями сделал доклад, который вызвал неодобрение Путина. Ходорковский и президент поспорили, по словам свидетелей, именно этот конфликт стал последней каплей в деле бизнесмена. Осенью 2003 года Ходорковского обвинили в хищениях и неуплате налогов.
По решению суда, в 2005 году, Ходорковского признали виновным в мошенничестве и других преступлениях. По новым обвинениям, уже в 2010-2011 годах, его приговорили к 14 годам колонии. По факту Ходорковский провел за решеткой 10 лет и 2 месяца. В 2013 он написал письмо Путину с прошением о помиловании в связи с семейными обстоятельствами (болезнь матери), в том же году был помилован. Во время отбывания срока Ходорковский не признавал вину и не раз обращался в Европейский суд по правам человека, ставя под сомнение справедливость судебного разбирательства и законность обвинительного приговор. В итоге 31 июля 2014 года Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Ходорковского и партнеров, обязав Россию выплатить бывшим акционерам компании "ЮКОС" компенсацию и судебные издержки в размере - более 2 млрд евро. Однако на этом дела, вменяемые Ходорковскому, не закончились. В 2015 году Следственный комитет России предъявил Ходорковскому обвинение по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, датируемое 1998 годом. Правоохранительные органы объявили экс-главу "ЮКОСа" в международный розыск, но Интерпол отклонил этот запрос.
Сразу после освобождения из тюрьмы Михаил Ходорковский улетел в Германию. Визу он получил, находясь в заключении. Семья Ходорковского на тот момент уже жила в Швейцарии. Все ее члены имеют вид на жительство этой страны.
Женат Михаил Ходорковский был дважды. Первый брак был коротким, но у молодых супругов в 1985 году появился ребенок - Павел. С бывшей женой и сыном Ходорковский поддерживает хорошие отношения. Он высылал деньги и помог получить сыну образование за границей. Сейчас Павел с матерью живут в США. Сын Михаила возглавляет Институт современной России. Он женат, есть дочка Диана.
Женат Михаил Ходорковский был дважды. Первый брак был коротким, но у молодых супругов в 1985 году появился ребенок - Павел. С бывшей женой и сыном Ходорковский поддерживает хорошие отношения. Он высылал деньги и помог получить сыну образование за границей. Сейчас Павел с матерью живут в США. Сын Михаила возглавляет Институт современной России. Он женат, есть дочка Диана.
Во второй брак Ходорковский вступил в 1991 году. Его избранницей стала Инна. В браке с ней родились трое детей: дочь Анастасия и близнецы-сыновья Илья и Глеб. Об их жизни известно мало. Они учились в Швейцарии, у Анастасии есть дочка. С 2015 года вся семья проживает в Лондоне.
Чем же занимается и как живет оппозиционер вне России?
У Ходорковского недвижимость в Швейцарии, Великобритании (Лондоне), России (на Рублевке). Forbes оценивает его состояние в 600 млн долларов. На его имя зарегистрированы несколько компаний, он ведет блоги в соцсетях, выпускает книги, выступает с лекциями. Ведет активную общественную и политическую жизнь. В 2014 упомянул о своих президентских амбициях, рассказал о желании провести конституционную реформу в России.
В 2017 дал интервью Дудю, его посмотрели 16 млн пользователей. Есть у Ходорковского и собственный Ютуб-канал с 646 тыс подписчиков
На инстаграм оппозиционера подписаны 343 тыс человек. В своих аккаунтах Михаил рассказывает о политике, коррупции, Путине. В Россию пока возвращаться не планирует, но имущество не продает
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Он единственный миллиардер в мире угодивший в тюрьму аж на десять лет.
В Нефтеюганске люди уже всех собак поели в одно время. Нефтяной город стал нищенским с его приходом. Столько несчастий принёс это пид*р.
Короче. И, на мой взгляд, костёр в аду уже ему растапливают, и чаны со смолой и сковородки готовы... и "будет плач и скрежет зубов"(с)
Ну совсем как Ленин. Тот тоже отсидел, потом долго жил в эмиграции и подготавливал революцию, чтобы скинуть ненавистного Николашку. История повторяется.