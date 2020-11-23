"Справочник по ужасам": изображения ада, сатаны, демонов и каббалистических знаков (1775 г.)

Представляем вашему вниманию жутковатые, но при этом жутко интересные иллюстрации из издания 1775 года "Справочник по магическому искусству, написанный самыми известными мастерами этого искусства" (Compendium rarissimum totius Artis Magicae sistematisatae per celeberrimos Artis hujus Magistros). Тут определенно есть на что посмотреть.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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