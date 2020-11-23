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"Справочник по ужасам": изображения ада, сатаны, демонов и каббалистических знаков (1775 г.)

"Справочник по ужасам": изображения ада, сатаны, демонов и каббалистических знаков (1775 г.)

Автор:
23 ноября 2020 15:57
Сообщество : Искусство
Метки: демоны   загробная жизнь   загробный мир   иллюстрации   интересно   познавательно   сатана   
612
19
Представляем вашему вниманию жутковатые, но при этом жутко интересные иллюстрации из издания 1775 года "Справочник по магическому искусству, написанный самыми известными мастерами этого искусства" (Compendium rarissimum totius Artis Magicae sistematisatae per celeberrimos Artis hujus Magistros). Тут определенно есть на что посмотреть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: демоны   загробная жизнь   загробный мир   иллюстрации   интересно   познавательно   сатана   
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8  комментариев
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6k
Nikita 3 часа назад
Не плохо. Был бы перевод ещё, то было бы круто
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zenon 16 минут назад
Самое ужасное было, когда козёл вытащил волка из колодца, сплошной ужас.
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shimpansky 43 минуты назад
Возбужден и очень опасен
Возбужден и очень опасен
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Serg2001 Час назад
Такое впечатление, что под белочкой рисовали... С натуры... )
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2k
kappaneed Час назад
Пост на отъ@бись, а жаль(
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615
sam 2 часа назад
почему дьявола считают плохим если он заставляет страдать плохих людей попавших в ад?
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Опа! Да это же почти все мои постзапойные гости! Кроме тех,что с членом.
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685
Сергей 2 часа назад
Это писал Стивен Кинг того времени.
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