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Работа механизмов различных видов оружия в гифках

Работа механизмов различных видов оружия в гифках (10 гиф)

Автор:
23 ноября 2020 22:03
Метки: гифки   история   механизмы   оружие   
1053
10
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Принцип работы некоторых видов оружия от Гарета Фаулера
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Метки: гифки   история   механизмы   оружие   
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27k
lem02 4 часа назад
Не любит оружейная промышленность, фрезерованных деталей...
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37k
Войнов 47 минут назад
"Полусвободный затвор с рычажным замедлением. Примерно так работает система автоматики французского автомата FAMAS".
Малоизвестный факт - подобную систему запирания впервые применил советский конструктор Герман Коробов в 1948 году в своем автомате ТКБ-454-5. Но в СССР ее посчитали неперспективной из-за чувствительности к загрязнению. Французы это поняли, когда оказались в Ираке. Там эти автоматы стали сильно капризничать. К тому же, автомат очень требователен к прочности гильзы и принимает только стальные. В результате, французы задумались о замене и в результате отбора остановились на немецком HK416F.
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Игорь 2 часа назад
Работа механизмов различных видов оружия в гифкахПосмотреть
Работа механизмов различных видов оружия в гифках
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