Работа механизмов различных видов оружия в гифках

Принцип работы некоторых видов оружия от Гарета Фаулера
Механизм с боковым запиранием канала ствола. Пока что никому не удавалось претворить эту идею в жизнь.
Старый добрый «Миниган» системы Гатлинга.
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Webley Forsbery. Эта пушка основана на идее автоматического револьвера Webley-Fosbery, в котором перезарядка производилась благодаря силе отдачи.
Винтовка, питаемая из роторной пачки патронов. Идея позаимствована у винтовок конца XIX – начала XX веков.
Отдача ствола при его длинном ходе. Идея основана на нескольких моделях. Одной из самых успешных было ружье Browning Auto 5, которое производилось около 100 лет.
Дисковый магазин. Перед нами современный пулемет системы Льюиса.
Револьверная система Хотчкисса. Основана на револьверной пушке Хочткисса, которая сопровождала американскую кавалерию во время Испано-Американской войны и в смежных военных конфликтах.
Пулемет системы Гарднера. Принцип работы данного двуствольного пулемета основывается на механическом ударно-спусковом механизме, который приводится в движение вращением ручки.
Полусвободный затвор с рычажным замедлением. Примерно так работает система автоматики французского автомата FAMAS.
Кулачковый механизм. Автоматическая пушка револьверного типа с системой газоотвода.
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Малоизвестный факт - подобную систему запирания впервые применил советский конструктор Герман Коробов в 1948 году в своем автомате ТКБ-454-5. Но в СССР ее посчитали неперспективной из-за чувствительности к загрязнению. Французы это поняли, когда оказались в Ираке. Там эти автоматы стали сильно капризничать. К тому же, автомат очень требователен к прочности гильзы и принимает только стальные. В результате, французы задумались о замене и в результате отбора остановились на немецком HK416F.