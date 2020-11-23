"Пять минут, пять минут, это много или мало?" В песне из "Карнавальной ночи" нет такой фразы

Этот фильм, как и многие другие советские фильмы растаскан на цитаты.

"Товарищи, есть установка весело встретить Новый год"

"Я и сам шутить не люблю, и людя́м не дам"

"Бабу-Ягу со стороны брать не будем — воспитаем в своём коллективе"

"Мы уже видим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки… Лучше всего, конечно, пять звёздочек!"

И одна из самых популярных цитат из этого фильма как раз из этой песни

"Пять минут, пять минут, это много или мало?"

Но хорошо ли вы помните эту песню?

Попробуйте послушать её внимательно ещё хотя бы один разочек.

Вы будете очень удивлены! Ведь в этой песне нет такой фразы!

НЕТ! СОВСЕМ!

Вот, послушайте сами