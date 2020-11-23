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"Пять минут, пять минут, это много или мало?" В песне из "Карнавальной ночи" нет такой фразы

"Пять минут, пять минут, это много или мало?" В песне из "Карнавальной ночи" нет такой фразы (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 ноября 2020 21:38
Метки: интересно   песня   факты   
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Думаю, что нет такого человека, который не слышал "Песенку про 5 минут" из фильма "Карнавальная ночь" в исполнении ещё молоденькой и очаровательной Людмилы Гурченко.

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Метки: интересно   песня   факты   
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2k
Варяг оглы 8 часов назад
Песенка про пять минут.

Муз. - А.Лепин
Сл. - В.Коростылёв

Я вам песенку спою про пять минут!
Эту песенку мою пускай поют!
Пусть летит она по свету,
Я дарю вам песню эту,
Эту песенку про пять минут!

Припев:

Пять минут, пять минут!
Бой часов раздастся вскоре!
Пять минут, пять минут!
Помиритесь те, кто в ссоре!
Пять минут, пять минут!
Разобраться, если строго,
Даже в эти пять минут
Можно сделать очень много!
Пять минут, пять минут!
Бой часов раздастся вскоре!
Помиритесь те, кто в ссоре!!!

На часах у нас двенадцать без пяти!
Новый год уже, наверное, в пути!
К нам он мчится полным ходом!
Скоро скажем: “С новым годом!”
На часах – двенадцать без пяти!

Припев:

Новый год, он не ждёт!
Он у самого порога!
Пять минут пробегут,
Их осталось так немного!
Милый друг, поспеши!
Зря терять минут не надо!
Что не сказано - скажи,
Не откладывая на год!
Милый друг, поспеши!
Что не сказано скажи,
Не откладывая на год!!!

В пять минут решают люди иногда,
Не жениться ни за что и никогда!
Но бывает, что минута
Всё меняет очень круто!
Всё меняет, раз и навсегда!

Припев:

Новый год - недалёк!
Пожелать хочу вам счастья!
Вот сидит паренёк,-
Без пяти минут он мастер!
Без пяти, без пяти,
Но, ведь пять минут – немного!
Он на правильном пути,-
хороша его дорога!
Пять минут – так немного!
Он на правильном пути,
Хороша его дорога!!!

Пусть подхватят в этот вечер там и тут
Эту песенку мою про пять минут!
Но, пока я песню пела,-
Пять минут уж пролетело!
Новый год! Часы двенадцать бьют!!!

Припев:

Новый год настаёт!
С Новым годом, с новым счастьем!
Время мчит нас вперёд!
Старый год – уже не властен!
Пусть кругом всё поёт
И цветут от счастья лица!
Ведь на то и Новый год,
Чтобы петь и веселиться!
Новый год настаёт!
С Новым годом, с новым счастьем!
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25k
Acu900 6 часов назад
Да уж, и у меня вот тоже иногода бывает, что я уверен есть определенная песня из одного знаменитого фильма, а на самом деле этой песни в том фильме нет. Вот например довольно таки грустная песня "пропала собака"
Ссылка youtu.be

Я долгое время считал что эта песня из кинофильма
"Приключение электроника"
А потом оказалось что такой песни вообще нет в этом фильме. Более того, такой песни нет и а других фильмах тоже - она в кино никогда не использовалась.
А вот в вышеупомянутом фильме все таки есть про собаку другая песня, и в отличие от первого примера она (песня) более оптимистична и радостна.
Видимо мозг запомнил что там есть песня про собаку, но перепутал с другой песней..наверное это тоже эффект Манделы...
Ссылка youtu.be
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2k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
"Я устал, я ухожу" - тоже эффект Манделы.
"Я устал, я ухожу" - тоже эффект Манделы.
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25k
Acu900 Свирепый Бамбр 6 часов назад
"Я вам покажу кузькину мать" - с такой фразой Никита Хрущев стучал туфлей по столу на заседании в ООН.
Это тоже эффект Манделы так как на самом деле он ничего подобного не делал и не говорил. А фото с туфлей это фотомонтаж. Хотя речь Хрущева на том заседании была действительно эмоциональная
"Я вам покажу кузькину мать" - с такой фразой Никита Хрущев стучал туфлей по столу на заседании в ООН. Это тоже эффект Манделы так как на самом деле он ничего подобного не делал и не говорил. А фото с туфлей это фотомонтаж. Хотя речь Хрущева на том заседании была действительно эмоциональная
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4
Александр Блажнов 6 часов назад
эффект Манделы (в какой то реальности через НН)
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21k
Е-Лена 6 часов назад
Не знаю, кто как, а я вот недавно наткнулась по ТВ на мультфильм "Крошка енот". И, к своему удивлению, услышала там слова "Добрый лес простится с тишиной" - хотя много лет знала, что там - "сонный лес"... Или песня "Прекрасное далёко" (фильм "Гостья из будущего") - всегда мне казалось, что "голос из прекрасного далёка" зовет "в чудесные края". А в фильме - зовет "не в райские края". То же о "Место встречи изменить нельзя". Множество людей цитирует фразу "ну и рожа у тебя, Шарапов". А там её нет. Есть две - "Ну и видок у тебя, Шарапов" и "Ну и рожа у тебя, Володя"... Уж не знаю, эффект ли это Манделы - или шутки человеческой памяти...
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13k
Михаил Гвоздик 7 часов назад
Автор, ты мудак?
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11k
Иван Михаил Гвоздик 5 часов назад
собратьев ищешь?
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5k
Сергей Михаил Гвоздик 4 часа назад
Он - автор. Ты - мудак.
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7k
Шурум-бурум 7 часов назад
устное народное творчество своего времени уходит в будущее, где новые поколения начинают слышать его до знакомства с оригиналом
и чем глупее представители этих новых поколений, тем сильнее их удивление несовпадениям
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9k
ss Шурум-бурум 6 часов назад
"устное народное творчество своего времени уходит в будущее, где новые поколения начинают слышать его до знакомства с оригиналом"
-
Ну очень удачно сказано! Снимаю шляпу.
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2k
Варяг оглы 8 часов назад
вот так же многие помнят и Советский Союз, то что было и чего не было!
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Варяг оглы 7 часов назад
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