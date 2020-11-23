"Пять минут, пять минут, это много или мало?" В песне из "Карнавальной ночи" нет такой фразы

Думаю, что нет такого человека, который не слышал "Песенку про 5 минут" из фильма "Карнавальная ночь" в исполнении ещё молоденькой и очаровательной Людмилы Гурченко.
Этот фильм, как и многие другие советские фильмы растаскан на цитаты.
- "Товарищи, есть установка весело встретить Новый год"
- "Я и сам шутить не люблю, и людя́м не дам"
- "Бабу-Ягу со стороны брать не будем — воспитаем в своём коллективе"
- "Мы уже видим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки… Лучше всего, конечно, пять звёздочек!"
И одна из самых популярных цитат из этого фильма как раз из этой песни
- "Пять минут, пять минут, это много или мало?"
Но хорошо ли вы помните эту песню?
Попробуйте послушать её внимательно ещё хотя бы один разочек.
Вы будете очень удивлены! Ведь в этой песне нет такой фразы!
НЕТ! СОВСЕМ!
Вот, послушайте сами
Но как же так, спросите вы, ведь спроси любого человека, он подтвердит, что слышал эти строки в фильме! Многие фильм знают просто наизусть, и хорошо помнят, что эта строчка была!
Нет. Этой строчки в песне не было никогда. Во всяком случае, в этой реальности.
На самом деле - это случай своеобразной игры мозга, памяти, когда срабатывает ассоциация с ранее услышанным и увиденным, и соединением этого услышанного в одно.
В данном случае строчки из "Песенки про 5 минут" соединились со строчками из песни Валерия Леонтьева
Припев песни:
Три минуты, три минуты - это много или мало,
Чтобы жизнь за три минуты пробежала, пробежала?
Три минуты, три минуты - это много или мало,
Чтобы все сказать и все начать сначала
Кто-то скажет: "Да что вы говорите! Да я эту фразу знаю задолго до того, как появилась эта песенка!"
Ну что же, тогда объяснение только одно - эффект Манделы. Либо вы из другой реальности и оказались в этой в результате сбоя в Матрице, либо Министерство Правды подчищает данные и лишь немногие помнят, как было на самом деле
Источник:
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Муз. - А.Лепин
Сл. - В.Коростылёв
Я вам песенку спою про пять минут!
Эту песенку мою пускай поют!
Пусть летит она по свету,
Я дарю вам песню эту,
Эту песенку про пять минут!
Припев:
Пять минут, пять минут!
Бой часов раздастся вскоре!
Пять минут, пять минут!
Помиритесь те, кто в ссоре!
Пять минут, пять минут!
Разобраться, если строго,
Даже в эти пять минут
Можно сделать очень много!
Пять минут, пять минут!
Бой часов раздастся вскоре!
Помиритесь те, кто в ссоре!!!
На часах у нас двенадцать без пяти!
Новый год уже, наверное, в пути!
К нам он мчится полным ходом!
Скоро скажем: “С новым годом!”
На часах – двенадцать без пяти!
Припев:
Новый год, он не ждёт!
Он у самого порога!
Пять минут пробегут,
Их осталось так немного!
Милый друг, поспеши!
Зря терять минут не надо!
Что не сказано - скажи,
Не откладывая на год!
Милый друг, поспеши!
Что не сказано скажи,
Не откладывая на год!!!
В пять минут решают люди иногда,
Не жениться ни за что и никогда!
Но бывает, что минута
Всё меняет очень круто!
Всё меняет, раз и навсегда!
Припев:
Новый год - недалёк!
Пожелать хочу вам счастья!
Вот сидит паренёк,-
Без пяти минут он мастер!
Без пяти, без пяти,
Но, ведь пять минут – немного!
Он на правильном пути,-
хороша его дорога!
Пять минут – так немного!
Он на правильном пути,
Хороша его дорога!!!
Пусть подхватят в этот вечер там и тут
Эту песенку мою про пять минут!
Но, пока я песню пела,-
Пять минут уж пролетело!
Новый год! Часы двенадцать бьют!!!
Припев:
Новый год настаёт!
С Новым годом, с новым счастьем!
Время мчит нас вперёд!
Старый год – уже не властен!
Пусть кругом всё поёт
И цветут от счастья лица!
Ведь на то и Новый год,
Чтобы петь и веселиться!
Новый год настаёт!
С Новым годом, с новым счастьем!
Я долгое время считал что эта песня из кинофильма
"Приключение электроника"
А потом оказалось что такой песни вообще нет в этом фильме. Более того, такой песни нет и а других фильмах тоже - она в кино никогда не использовалась.
А вот в вышеупомянутом фильме все таки есть про собаку другая песня, и в отличие от первого примера она (песня) более оптимистична и радостна.
Видимо мозг запомнил что там есть песня про собаку, но перепутал с другой песней..наверное это тоже эффект Манделы...
Это тоже эффект Манделы так как на самом деле он ничего подобного не делал и не говорил. А фото с туфлей это фотомонтаж. Хотя речь Хрущева на том заседании была действительно эмоциональная
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Ну очень удачно сказано! Снимаю шляпу.