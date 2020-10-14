Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших военнослужащих

Вспоминая о солдатской службе, мало кто не говорит о кормежке или, так называемом, довольствии. Побывавшие в 80-х годах в СА отмечают, что питание зависело от рода войск, но в целом было не ахти.
Солдаты-срочники, попадая в армию, первое время ходили полуголодными. Не потому что не кормили - просто к армейской еде нужно было привыкнуть. Домашним мальчикам это было нелегко.
Прием пищи - а именно так это называлось на службе - был четким и всегда по расписанию. Еда разнообразием не баловала. Довольствие здорово отличалось от места прохождения службы, но в общем и целом многие рассказывают о примерно одинаковом рационе.
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Первое, чему удивлялись новобранцы, - отсутствие вилок. Все ели ложками. Тарелки были алюминиевыми, а не фарфоровыми (поди напасись на армию легкобьющейся посудой!), кружки - эмалированными или тоже алюминиевыми. Сахар был кусковой, масло тоже кубиками. Чай разливался из большого чайника, еду накладывали из бачка - последнему доставалось меньше остальных.
Рацион, конечно, разнообразием не баловал, и спустя 2-3 месяца службы солдатики худели. Форма порой болталась на срочниках как на пугале. Потом организм привыкал к режиму и нормам питания. С учетом физических нагрузок к концу первого года службы бывшие тощие солдатики превращались в жилистых парней, а к дембелю - в рослых и рельефных "качков".
На завтрак была каша (гречневая, рисовая, перловка или, что чаще - из сечки), чай, хлеб, сахар и сливочное масло. Обед состоял из трех блюд: суп (гороховый, щи), второе (овощное рагу, макароны, пюре с рыбой) и компот/чай/кисель из брикетов. На ужин давали второе: пюре с рыбой, ту же овощную солянку или кашу с тушенкой (не у всех).
По выходным к завтраку полагались еще яйца вкрутую. Некоторые военнослужащие вспоминают, что яйца давали им через день.
Лучше других кормили пограничников, служащих в ВМФ и саперов.
На завтрак была каша (гречневая, рисовая, перловка или, что чаще - из сечки), чай, хлеб, сахар и сливочное масло. Обед состоял из трех блюд: суп (гороховый, щи), второе (овощное рагу, макароны, пюре с рыбой) и компот/чай/кисель из брикетов. На ужин давали второе: пюре с рыбой, ту же овощную солянку или кашу с тушенкой (не у всех).
По выходным к завтраку полагались еще яйца вкрутую. Некоторые военнослужащие вспоминают, что яйца давали им через день.
Лучше других кормили пограничников, служащих в ВМФ и саперов.
Отдельный рассказ - о "чипке". В этом магазине-буфете солдаты могли восполнить недостающий в организме запас пончиков и газировки. Там же на свои деньги можно купить тушенку, сигареты и предметы первой необходимости.
А теперь - невыдуманные рассказы о кормежке в советской армии 80-х.
А теперь - невыдуманные рассказы о кормежке в советской армии 80-х.
Анатолий Игнатов
Анатолий Игнатов в 1981 – 1983 годах попал в Чебаркульскую "учебку", после которой половину солдат отправилось в Афганистан. Говорит, что попасть туда хотели многие - тогда считалось почетным долгом защищать родину. Но его отправили в Германию, тогдашнюю ГДР, в артиллерийские войска. "Мы назывались ГСВГ – группа советских войск в Германии. Воинская часть была недалеко от города, Дальгов", - вспоминает он. Кормежка была обычной - каши и супы. "Я в армии так перловой каши наелся, что сейчас её вообще не ем."
Сергей Белов
Сергей Белов в 1982–84 годах был в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. О службе и питании там рассказывает так: "Поселили нас в палатках на 40 человек. Кормёжка – не сказал бы, что хорошая. Картошку толчёную называли клейстером. Ложку тянешь – и тарелка за ней тянется. В штабных машинах для офицеров высшего состава – КУНГах – стояли плиты типа буржуйки. Ночью там картошки нажарим, хлебушек у нас с собой… До вечера так и терпели, в столовую никто не ходил, только если только узнаем, что с Союза привезли что‑то новенькое – макароны, гречку. Мясо бывало, если барана где‑то раздобудут. Свиней в части держали. Сладкого хотелось в Афгане – край. Не знаю почему. Хоть и жарко, пить потом хочется. Ящик сгущёнки выдадут на взвод, откроешь и с буханкой хлеба наяриваешь… Раз в месяц мы деньги получали – 11 чеков (33 рубля). При части магазин был – «чипок». Сигареты там покупали – «Родопи», «Столичные», «Яву». Те, что выдавали бесплатно – «Смерть на болоте» (так мы называли «Охотничьи» сигареты), – были такими термоядерными, что их в основном молодые курили, у которых денег не было".
Юрий Кумейко, Белгород
Юрий был срочником в 1080-1982 годах ванковой Кантемировской дивизии в подмосковном Наро-Фоминске. О питании на службе рассказывает так: "Кормили нас вполне сносно. На завтрак давали кашу, бутерброд и чай с двумя кубиками сахара. Хлеб всегда был свежий, с маслом. Вопреки стереотипам, проблем не возникало: наш батальон был одного призыва, поэтому старослужащих, которые обычно отбирают масло у молодых, у нас попросту не было. На приём пищи отводили не более 10 минут. Особенно жёстко было в учебке: никого не интересовало, успел ты доесть или нет.
На обед давали суп на основе крупы, на второе – картошка с мясом. Иногда – салат из свёклы или капусты. И напиток – компот из сухофруктов. Свежих фруктов в нашем рационе не было.
Ужинали кашей. Повара старались чередовать крупу – гречка, пшёнка, перловка. Иногда на ужин был бигос – тушёная кислая капуста с мясом. Это блюдо имело не очень приятный запах, но от еды никто не отказывался, потому что солдаты всегда были голодные. Когда свой батальон дежурил в столовой, ночью тайком после отбоя мы пробирались на кухню, чтобы пожарить картошку на комбижире. Повара закрывали на это глаза, потому что танкистов побаивались и уважали.
Сладкого не хватало. В части мы ходили в солдатское кафе, где на скромное жалованье можно было купить молоко, кефир и сладкую булочку. Сгущёнку и конфеты выдавали только во время учений. Вообще на учениях кормили, как правило, лучше, чем в части. Прямо на позицию подъезжала ПАК – передвижная автокухня. На учениях готовил батальонный повар – он всегда старался, чтобы получилось вкусно".
На обед давали суп на основе крупы, на второе – картошка с мясом. Иногда – салат из свёклы или капусты. И напиток – компот из сухофруктов. Свежих фруктов в нашем рационе не было.
Ужинали кашей. Повара старались чередовать крупу – гречка, пшёнка, перловка. Иногда на ужин был бигос – тушёная кислая капуста с мясом. Это блюдо имело не очень приятный запах, но от еды никто не отказывался, потому что солдаты всегда были голодные. Когда свой батальон дежурил в столовой, ночью тайком после отбоя мы пробирались на кухню, чтобы пожарить картошку на комбижире. Повара закрывали на это глаза, потому что танкистов побаивались и уважали.
Сладкого не хватало. В части мы ходили в солдатское кафе, где на скромное жалованье можно было купить молоко, кефир и сладкую булочку. Сгущёнку и конфеты выдавали только во время учений. Вообще на учениях кормили, как правило, лучше, чем в части. Прямо на позицию подъезжала ПАК – передвижная автокухня. На учениях готовил батальонный повар – он всегда старался, чтобы получилось вкусно".
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На днях с дядькой разговаривал, служил в 84-86гг на дальнем востоке.
С питанием не было никаких проблем, мясо было каждый день, рыба, масло, чай со сгущенкой. Старослужащие в еде не обижали, наоборот. Когда икру недосаливали, чтобы не испортилась, отдавали военным - он до сих пор вспоминает, как полную тарелку красной икры с удовольствием кушал.
А вот сладкого реально хотелось. Банка сгущенки с печеньем, только в лет. Помню в патруль ходили, старший был дед, он опытный уже, с компанов пособирал дань за проход в наш магазин и повел нас в чипок (хотя у нас такого названия не было, как то по другому называлось) и я впервые попробовал творог с джемом и со сгущенкой вперемешку. Большая такая бадья получилась. Уписывали за обе щеки. Ни до, ни после я такое не ел и вряд ли бы захотел.
Ну и чифир впервые в армии попробовал. Хотя думаю это не тот чифир, что на зоне. На трехлитровую банку по моему пара пачек чая и опять же сгущенка. Вкус своеобразный и сердце охреневает.
Годы службы совпали с тяжёлыми годами для страны. Снабжение было никакое. Выкручивались сами как могли. Свинарник с разной живностью, огород при части организовали. Да и к еде я неприхотлив. Короче я особо не переживал из-за еды.
Российский генерал гордо сообщает американскому:
- Российский солдат принимает пищу три раза в день и получает 2000
килокалорий!
Американский генерал:
- А американский солдат получает 4000 килокалорий!
Российский генерал краснеет и орет:
- Врешь НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
К середине учебки навалилась дизентерия. Огреб из числа первых - месяц лежал в госпитале. Лежал бы и дальше, да количество заболевших увеличилось, стали койки освобождать.
К концу учебки сформировалась группа "хитрожопов", которые предпочитали посещать столовую не с общим строем, а в индивидуальном порядке. И вот в один такой день вся батарея приходит на завтрак, по пути встречаем таких довольных уже позавтракавших хитрожопиков. Возле столовой нас построили, но пока не пускают. Мы постояли, еще постояли и еще немного постояли, потом нас развернули и повели обратно в казарму, мол завтрак пока не готов. А уже в казарме вскрылись подробности: при раздаче завтрака в каше обнаружили вареную крысу. Весь завтрак на свалку и срочно варить по новой.
Надо было видеть этих самых "хитрожопов"...
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Вот это Юра даёт! МакКлауд прям)