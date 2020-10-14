Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших военнослужащих

Юрий был срочником в 1080-1982 годах ванковой Кантемировской дивизии в подмосковном Наро-Фоминске. О питании на службе рассказывает так: "Кормили нас вполне сносно. На завтрак давали кашу, бутерброд и чай с двумя кубиками сахара. Хлеб всегда был свежий, с маслом. Вопреки стереотипам, проблем не возникало: наш батальон был одного призыва, поэтому старослужащих, которые обычно отбирают масло у молодых, у нас попросту не было. На приём пищи отводили не более 10 минут. Особенно жёстко было в учебке: никого не интересовало, успел ты доесть или нет.



На обед давали суп на основе крупы, на второе – картошка с мясом. Иногда – салат из свёклы или капусты. И напиток – компот из сухофруктов. Свежих фруктов в нашем рационе не было.



Ужинали кашей. Повара старались чередовать крупу – гречка, пшёнка, перловка. Иногда на ужин был бигос – тушёная кислая капуста с мясом. Это блюдо имело не очень приятный запах, но от еды никто не отказывался, потому что солдаты всегда были голодные. Когда свой батальон дежурил в столовой, ночью тайком после отбоя мы пробирались на кухню, чтобы пожарить картошку на комбижире. Повара закрывали на это глаза, потому что танкистов побаивались и уважали.



Сладкого не хватало. В части мы ходили в солдатское кафе, где на скромное жалованье можно было купить молоко, кефир и сладкую булочку. Сгущёнку и конфеты выдавали только во время учений. Вообще на учениях кормили, как правило, лучше, чем в части. Прямо на позицию подъезжала ПАК – передвижная автокухня. На учениях готовил батальонный повар – он всегда старался, чтобы получилось вкусно".