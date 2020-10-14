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Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших военнослужащих

Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших военнослужащих (18 фото)

Автор:
14 октября 2020 14:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: армия   военное   еда   интересно   соцсети   сухпай   
6340
18
Вспоминая о солдатской службе, мало кто не говорит о кормежке или, так называемом, довольствии. Побывавшие в 80-х годах в СА отмечают, что питание зависело от рода войск, но в целом было не ахти.
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Метки: армия   военное   еда   интересно   соцсети   сухпай   
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28
Roman Sh 3 часа назад
Статейка из серии зулейха открыла пьяненькие глазки...
На днях с дядькой разговаривал, служил в 84-86гг на дальнем востоке.
С питанием не было никаких проблем, мясо было каждый день, рыба, масло, чай со сгущенкой. Старослужащие в еде не обижали, наоборот. Когда икру недосаливали, чтобы не испортилась, отдавали военным - он до сих пор вспоминает, как полную тарелку красной икры с удовольствием кушал.
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5k
driver71 39 секунд назад
ЗабВО, Монголия, Улан-Батор, 89-91. Кормили уже не помню, но вроде норм, первое время реально все время жрать хочется, зато к концу службы такая ряха отъелась, больше такую ни разу наесть не удалось )
А вот сладкого реально хотелось. Банка сгущенки с печеньем, только в лет. Помню в патруль ходили, старший был дед, он опытный уже, с компанов пособирал дань за проход в наш магазин и повел нас в чипок (хотя у нас такого названия не было, как то по другому называлось) и я впервые попробовал творог с джемом и со сгущенкой вперемешку. Большая такая бадья получилась. Уписывали за обе щеки. Ни до, ни после я такое не ел и вряд ли бы захотел.
Ну и чифир впервые в армии попробовал. Хотя думаю это не тот чифир, что на зоне. На трехлитровую банку по моему пара пачек чая и опять же сгущенка. Вкус своеобразный и сердце охреневает.
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1k
Игорь Иванович 4 минуты назад
дмб 86.ввс украина.кормили хреново ,бегали постоянно в дос,там чепок был,но на 7 рублей особенно не разгонишся.ну а первые мясяца вообще думал,что сдохну,впрочем как и все с моего призыва
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954
Nico 6 минут назад
Масло отбирали у молодых. У нас наоборот было принято, что дедушки отдавали масло молодым, взамен должен был дать сигарету с фильтром. Дедушке есть масло вообще считалось не камильфо. А так каша перловка, сечка, хлеб, салат- свекла вареная тертая . гречка , рис по праздникам, винегрет, макароны редко, была вкусная каша- кашка комбинашка- пшено с горохом. ДМБ 2000 Переяслов -Хмельницкий, Вышгород. В Вышгороде часто давали жаренную селедку- пока горячая вкусная.
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5k
Валерий Полчаса назад
Все абсолютно верно. Только годы службы чуток пораньше- 1978-80гг. Кормили сушеной картошкой (клейстером), такой же морковкой, и тухлой капустой, которую в грязной яме одетый в ОЗК солдат давил. По праздникам давали сечку с вареным яйцом, и справедливости ради, надо сказать, что была при полку своя свиноферма, но, когда резали свиней, почти все мясо съедали дембеля дежурившей по столовке роты! И это в полку, который стоял через дорогу от "Брежневской" части, где он служил. Отъелся я только в "войсках", в Монголии, на отдельном полковом полигоне.

Все абсолютно верно. Только годы службы чуток пораньше- 1978-80гг. Кормили сушеной картошкой (клейстером), такой же морковкой, и тухлой капустой, которую в грязной яме одетый в ОЗК солдат давил. По праздникам давали сечку с вареным яйцом, и справедливости ради, надо сказать, что была при полку своя свиноферма, но, когда резали свиней, почти все мясо съедали дембеля дежурившей по столовке роты! И это в полку, который стоял через дорогу от "Брежневской" части, где он служил. Отъелся я только в "войсках", в Монголии, на отдельном полковом полигоне.
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7k
перевозчик Полчаса назад
служил 88-90 года в Воронежской обл. и в Белоруссии. нормальное питание было. сёмгу не жрали, но все что положено солдату получали
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22k
Сергей Алексеевич 48 минут назад
В 99-м проходил службу, у нас повар был - профессиональный, с образованием, сразу после кулинарного института на срочку его призвали, он из любого говна делал конфетку и никогда рядовых не обижал, у нас офицеры ели вместе с личным составом из одного котла, этого повара в нарядах по кухне слушались все беспрекословно, работали под его началом очень аккуратно - картошку чистили тоненько, подгнившие бока у морковки и свёклы подрезали, а не выбрасывали сразу целиком, он нам говорил "вот как почистите, так и жрать будете, хотите больше порции - значит с 8 мешков картошки должно выйти максимум годного продукта", всегда нарядных по кухне в конце угощал жареной картошечкой с луком и мяском, его в части вообще больше ничем не занимали - он был поваром круглосуточно, и поваром от Бога, ему весь комсостав руку жал при встрече, мы в этой части за первый месяц не похудели, а вес набрали, хотя гоняли нас в хвост и гриву - я не помню ни одной ночи чтобы по учебной тревоге не поднимали и не заставляли марш-броски делать или в химзащите траншеи копать, намного спокойней было в наряде где-нибудь стоять, зато коллеги из соседних частей, которые к нам в часть приходили присягу принимать - все осунувшиеся были, как будто из концлагеря их пригнали, кожа да кости, видать у них не было такого таланта на кухне как у нас, их покормили обедом в нашей части - это надо было видеть их глаза, они просили добавки по три раза, хоть и был перед этим усиленный в 4 раза наряд по кухне и варили всё без остановки - всё равно не хватило, мы, личный состав, отдали свои порции беднягам, мы просто реально видели что они оголодали, за свой поступок мы получили поощрение - вечером нас согнали на поляну, заставили мангалы расставлять и шашлыки жарить, на берегу озера, летом... купались, ели казёный шашлык, любезно купленный нашим комбатом и замаринованный нашим поваром, очень вкусно было.
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4k
ПЕТР 50 минут назад
Служил в Калинграде, 88-90. Попал в учебку Пионерский курорт. Первые дни нос воротили от еды, потом жрать захотелось, лупили все подряд. Но все равно хотелось жрать...особенно сладкого. Я как первый раз дорвался, так сразу банку сгущенки, полкило бисквита, 4 булки с маком и литр молока хлопнул. Когда попал в боевое подразделение, там народа было немного, комбижир сразу выкинули, на свои деньги покупали подсолнечное масло в магазе. Но иногда нам такую шнягу из основной части привозили..клейстер - это пипец - по виду клей для обоев. По названию картофельное пюре. Или сухари в жестянках, по вкусу наверное кусок деревянной доски напоминало. Несколько раз в соленой капусте(говно редкостное) попадалась штукатурка, не мог понять откуда. Потом поехал в часть и увидел))) Там нев.бенная оштукатуренная яма а в ней соленая капуста, прапор берет вилы, надевает сапоги и х.як в эту яму. И нам в бак накладывает вместе со штукатуркой. Больше я эту капусту не ел. А так, гречка, шрапнель, сечка, яйца масло. Да норм было, даже деды свое масло отдавали.
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14k
AlexЕЙ 55 минут назад
Очень зависело ещё и от места службы. Служил в ВВС на Украине - кормили на убой, обильно разнообразно и вкусно. В буфете (слово "чипок" мы не знали) всё стоило копейки, дешевле чем в городе. Сладкая газировка, типа Буратино, Лимонад, Дюшес, на этикетке было напечатано "по заказу МО СССР" стоила 6 коп. без бутылки (12 коп.) сладкая очень. В 79-м полк передислоцировали за Хабаровск (с теми же поварами), вот там была полная задница. Сухая картошка, супы из концентрата, даже крахмал давали. И привозили хлеб мороженый. (ДМБ 77-79)
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14k
Пронька Грезной 56 минут назад
Никто не рассказал про интересный моменнт - столы в солдатской столовой не вытирались (у нас, по крайней мере), а резиновым скребком сгребались остатки пищи и развозюкивались мокрой тряпкой. За нижней кромкой стола всегда было много грязи, и коснувшись штанами стола сразу появлялась жирная полоса повыше колен. Молодые этого не знали (или знали, но не до того им было), и всегда ходили с отметинами спереди. Лавки были не чище, и если хотел боль-менее чистое ХБ, надо было идти в столовую с газетой по задницу.
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3k
Вячеслав Час назад
Все зависело от порядочности командира части и нач.штаба.
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714
Opliut Час назад
КДВО, Приморский край, 1989-1991
Годы службы совпали с тяжёлыми годами для страны. Снабжение было никакое. Выкручивались сами как могли. Свинарник с разной живностью, огород при части организовали. Да и к еде я неприхотлив. Короче я особо не переживал из-за еды.
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4k
Андрей Крылов Час назад
Где командиры не воровали и не давали воровать другим, там кормили отлично. Знаю о чем говорю. Годы службы 1986-88. Сам ездил на склад получать продукты по нормам. Это съесть просто невозможно! Всего много. Значит где-то тырили нещадно, раз там солдаты впроголодь ходили.
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8k
Андрей Иванов Час назад
Ну так то понятно почему новобранцы худеют первые полгода - мамкины пирожки уже выскочили, а местный рацион ещё не усваивается. Но всё меняется к дембелю. 1986-1988 Байканур в\ч 45501 (учебка стройбата). У нас кормили хорошо. Своя свиноферма, повара узбеки (отличные пацаны), каждый день всё чётко по рациону - мясо, рыба, масло, сахар и т.д. Ах да, забыл добавить - очень многое зависит от командования части. Нам повезло, п-к Музыченко дело знал туго.
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603
Сыр Час назад
Кормили, кормят и будут кормить как рабов, ибо вы и есть для них рабы.
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1k
americos Час назад
Встречаются два генерала российский и американский.
Российский генерал гордо сообщает американскому:
- Российский солдат принимает пищу три раза в день и получает 2000
килокалорий!
Американский генерал:
- А американский солдат получает 4000 килокалорий!
Российский генерал краснеет и орет:
- Врешь НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
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2k
Hazanoff Час назад
Ссылка www.youtube.com
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32
Ivan5055 Hazanoff 5 минут назад
Форменный дебилизм.
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1k
Георгий Час назад
Я на срочной оказался в начале 90-го. Иркутская учебка ПВО, помню первый обед. Стол на 12 человек, бадейка с супом, в котором плавает одна здоровая картофелина - как ее поделить на 12 порций? На второе - гороховая каша.
К середине учебки навалилась дизентерия. Огреб из числа первых - месяц лежал в госпитале. Лежал бы и дальше, да количество заболевших увеличилось, стали койки освобождать.
К концу учебки сформировалась группа "хитрожопов", которые предпочитали посещать столовую не с общим строем, а в индивидуальном порядке. И вот в один такой день вся батарея приходит на завтрак, по пути встречаем таких довольных уже позавтракавших хитрожопиков. Возле столовой нас построили, но пока не пускают. Мы постояли, еще постояли и еще немного постояли, потом нас развернули и повели обратно в казарму, мол завтрак пока не готов. А уже в казарме вскрылись подробности: при раздаче завтрака в каше обнаружили вареную крысу. Весь завтрак на свалку и срочно варить по новой.
Надо было видеть этих самых "хитрожопов"...
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28k
Юр21 Час назад
Да, что было - то было, питание было разным, всё зависело от командиров. Нас перекинули в командировку в Коми, там прикрепили к гарнизонной столовой, харч там был даже не отвратительный, а вааще писдец! И это в офицерской столовой, матросы сходили один раз, на второй раз отказались, комбат пошёл на камбуз разбираться, там был неосмотрительно послан нах, пришлось, как в херовых фильмах, вечером встретить "крыс камбузных" и нанести замечание, "кормильцы" не поняли и подняли бучу, сбежалось гарнизонные "аристократы", тогда комбат поднял подразделение и мы перевернули всю эту тошниловку, вывернули все нычки и вызвали особый отдел. Шум был до небес, не буду долго утомять - но кормить стали относительно нормально все три месяца пока мы там жили.
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11k
gavrosh Юр21 Час назад
Поддерживаю, часть части рознь. Служил в 90х на Балтике. В каких то частях кормили хорошо, в других жрать не возможно. Скажу только что моряков почти везде кормили хорошо( исключая корабли), а вот у сапогов реально была проблема.
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28k
Юр21 gavrosh 41 минуту назад
У сапогов видимо это традиция такая была, всяким дерьмом питаться.
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20k
Russo Turisto Час назад
- Раздатчики пищи, встать! Раздать пищу!
- Раздатчики пищи, встать! Раздать пищу!
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3k
uutb Час назад
Юрий был срочником в 1080-1982(с)
----------
Вот это Юра даёт! МакКлауд прям)
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