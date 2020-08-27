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Одна опечатка, зато какой эффект

Одна опечатка, зато какой эффект (18 фото)

Автор:
27 августа 2020 09:24
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: опечатка   ошибка   подборка   прикол   юмор   
1022
18

Мастера опечаток во всей своей красе. О тотальных провалах и маленьких провальчиках.

Источник:

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Метки: опечатка   ошибка   подборка   прикол   юмор   
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7  комментариев
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7k
Cornho 20 минут назад
Т.е. к слову "яблоло" вопросов нет?

Т.е. к слову "яблоло" вопросов нет?
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14k
nobody® 2 минуты назад
Насрал под дверь. Приношу свои извинения
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6k
Sterling Malory Archer 12 минут назад
Комментарий к фото
Афтару подучить инглишь, Cofee Brick (coffee break) и Message (Massage) не заметил! И ето прикол 100%
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32k
dima423 21 минуту назад
Приноси свои извинения засранец!
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−67
............ 24 минуты назад
в кабинке туалета кадырка по ходу сидит
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123k
Алексей Полчаса назад
Одна опечатка, зато какой эффект
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3k
chichic1 Полчаса назад
Комментарий к фото
Не факт что это ошибка)
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Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Неожиданные опечатки, над которыми вы будете смеяться до слез Неожиданные опечатки, над которыми вы будете смеяться до слез Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане? Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане? Безграмотность и опечатки, которые заставляют улыбаться Безграмотность и опечатки, которые заставляют улыбаться Порция убойных инструкций, которые составлял сам дьявол Порция убойных инструкций, которые составлял сам дьявол Интересно, что могло пойти не так? О безумцах, наплевавших на ТБ Интересно, что могло пойти не так? О безумцах, наплевавших на ТБ
Никифоридис

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