Одна опечатка, зато какой эффект

Мастера опечаток во всей своей красе. О тотальных провалах и маленьких провальчиках.
Какая часть города?
Шта?
Что же там за кран такой... )))
Как собрать слово "флаг" из букв "Г", "Л", "Я", "А"? ^_^
Игорь не растерялся
Самое смешное, что окончание не смущает никого
Буква e превратила интернет в бесплатную жену
Или так и было задумано?
Ладно, опечатка не смертельная, но и не очень приятная...
А вот это уже пахнет позором
Совсем уже производители оборзели... Даже пишут, что подделка
Без буквы "б" намного смешнее
T9, не останавливайся )
Извини пожалуйста, я больше так не буду ;(
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