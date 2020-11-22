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Беркут: Закрытая территория. Что будет с тем, кто пересёк его владения?

Беркут: Закрытая территория. Что будет с тем, кто пересёк его владения? (10 фото)

Автор:
22 ноября 2020 21:54
Метки: интересно   птицы   факты   
562
10

Нарезающие круги в небесах беркуты выглядят величественно, признаю. Но если понаблюдать за ними подольше, ты увидишь не благородного и эстетичного хищника, а поехавшего на всю катушку панка, готового вырезать всё живое на своей территории за просто так.

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Метки: интересно   птицы   факты   
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5  комментариев
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18k
shevanez 4 часа назад
Беркут: Закрытая территория. Что будет с тем, кто пересёк его владения?
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5k
zulluz 2 часа назад
интересные вещи, иной раз находишь, но неужели исходник тоже таким похабным слогом написан?
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
"Такие выходные данные позволяют нашему неформалу часами рассекать в небе со скоростью в 200-300 километров в час!"

А вот хер. Только в пике.
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15k
Bridge 4 часа назад
Не рассчитал массу и кирдык птичке. Летать он больше не будет. У птиц полые и сожрет его поэтому хрупкие. И теперь сожрет его самого барс.
Ссылка www.youtube.com
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1k
khvatich 4 часа назад
Роберт Шекли, рассказ "Страж птица", в руки вам. Или банальный учебник зоологии для института.
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