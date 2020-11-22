Беркут: Закрытая территория. Что будет с тем, кто пересёк его владения?

Поговаривают, что в глубоком прошлом человечества были эпизоды, когда весёлые татарские сотники натравливали беркутов и на людей. Поверить в это несложно, ведь и сами беркуты не прочь пустить в сапиенса когти. Одно неосторожное движение, и даже прирученная птица цепляется в человека мёртвой хваткой.



Убить человека беркут не может, но покалечить — легко.