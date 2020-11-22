Беркут: Закрытая территория. Что будет с тем, кто пересёк его владения?

Нарезающие круги в небесах беркуты выглядят величественно, признаю. Но если понаблюдать за ними подольше, ты увидишь не благородного и эстетичного хищника, а поехавшего на всю катушку панка, готового вырезать всё живое на своей территории за просто так.
Пернатый рокер велик и могуч: при длине тушки до метра, размах его крыльев достигает аж двух с половиной метров. Такие выходные данные позволяют нашему неформалу часами рассекать в небе со скоростью в 200-300 километров в час! При всём при этом птиц ещё и силён — беркут может пообедать даже лисятиной! Пернатый с лёгкостью поднимает в воздух дичь весом в 5 кило.
Субкультура безумных панков разрослась без всякой меры. Под их контролем почти вся Евразия и здоровый кусок Северной Америки. По ту сторону океана орлов кличут золотыми за пафосные перья цвета благородного металла. Нашим ребятам повезло меньше: их скудных сбережений хватило только на окрас из 50 оттенков коричневого.
Свою территорию беркуты люто стерегут. Любой воздушный объект на их владениях — либо еда, либо соперник. Даже бездушные металлические дроны получают по винтам за незаконное пересечение границы. Оттого заснять гнездо птахи — та ещё задачка. Даже наземный хищник, что близко подошёл к месту гнезда, сильно провоцирует орла на агрессию. В таких случаях возможны внезапные подлеты к неприятелю с целью нанести удар когтями. Причём делать это будут оба родителя сразу
Чтобы случайно не вырезать свою же молодёжь, беркутам пришлось придумать особый код: молодые птицы несут на своих крыльях белые пятна — аналог пропуска на закрытую территорию. Пятна говорят о том, что неформал слишком юн, чтобы бороться за землю владельца, поэтому убивать его необязательно. Что, кстати, совсем не мешает птичкам постарше отбирать добычу у молодняка.
Несмотря на всю асоциальность поехавшего рокера, хитрые восточные люди смогли найти к беркуту подход. Жители Центральной Азии научились науськивать его на лисиц, небольших (всего-то до 30 килограммов!) антилоп и даже волков.
Поговаривают, что в глубоком прошлом человечества были эпизоды, когда весёлые татарские сотники натравливали беркутов и на людей. Поверить в это несложно, ведь и сами беркуты не прочь пустить в сапиенса когти. Одно неосторожное движение, и даже прирученная птица цепляется в человека мёртвой хваткой.
Убить человека беркут не может, но покалечить — легко.
Несмотря на деструктивную культуру, построенную на уничтожении всего живого, взаимоотношения с противоположным полом прямо-таки неожиданно нежные. Беркуты принципиально моногамны и хранят верность своей второй половинке до смерти одного из них.
Отношения семейной четы насыщены грубоватой романтикой. Даже живущие много лет вместе птицы устраивают совместные танцы на гнезде, а затем отправляются в парный полёт, изобилующий фигурами высшего пилотажа.
На своей территории беркуты сооружают до 20 гнёзд, между которыми постоянно перемещаются. Для детишек они выбирают одно, наиболее безопасное. Самочка откладывает 2-3 яйца, но до первых полётов доживёт только один ребёнок — слишком уж жестоки не знающие краёв юные панки по отношению друг к другу.
Зато уцелевший птенец имеет все шансы дожить до 50 лет, превратившись в процессе в уважаемую местными легенду.
Источник:
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А вот хер. Только в пике.