В 73 года она рассекала на мотоцикле, а через год её не стало. Валентина Сперантова: как выглядела в молодости и личная жизнь

Валентина Сперантова на советских экранах появилась в довольно солидном возрасте. Актрисе было около 50-ти, когда она получила роль бабушки главного героя в картине «Алеша Птицын вырабатывает характер».
Затем был образ Татьянушки в передаче "Спокойной ночи, малыши". С этого момента и берет начало настоящая известность и популярность артистки.
У Сперантовой не было главных ролей, но даже появляясь в эпизодах, играя экономок, пожилых соседок, нянечек она запоминалась зрителям своей добротой, искренностью и теплотой.
За это её окрестили почетным званием «всесоюзная бабушка»
Валентина Сперантова появилась на свет в городе Зарайске, в многодетной семье. С детства малышка тянулась к искусству, хотя происходила из самой обычной, далекой от творчества семьи.
Свои первые роли в детском возрасте сыграла на сцене Зарайского театра. Правда позже так и не смогла вспомнить ни названия спектаклей, ни сыгранных персонажей, зато явно запомнила огни рампы и того извозчика, что вёз ее домой, как настоящую актрису, после концерта.
После революции Валя отправилась покорять Москву – поступать в театральный институт. Осуществить мечту с первого раза не удалось. Сперантова пару лет проучилась в художественном училище, но мечты стать актрисой не оставила. Ей удалось стать студенткой техникума им. Луначарского (ныне – ГИТИС) – в 1925 году она получила свидетельство об окончании заведения.
Первоначально артистка сосредоточилась на театральной карьере. В качестве места работы был выбран детский театр. По стечению обстоятельств, первой её ролью был образ мальчика. Блистательно справившись с задачей, хрупкая, невысокая, большеглазая Валентина превратилась в заложницу этой роли, и вскоре её стали называть «главным мальчишкой СССР».
С возрастом играть озорных и подвижных сорванцов становилось всё сложнее. Несмотря на грим и ужимки, было видно: на сцене – взрослая женщина. Услышав как-то изумленный возглас маленького зрителя: "Какой старенький мальчик", - она поняла, что пора менять амплуа, но пока не понимала, как это сделать.
Переход на возрастные роли дался Сперантовой тяжело. Свою самую известную роль-- тетю Глашу в картине "Большая перемена"--, она сыграла уже на седьмом десятке. Позже актриса делилась, как со слезами на глазах читала все письма телезрителей и представляла себя родной бабушкой каждого написавшего.
Её заслуги перед кинематографом и театром были оценены по достоинству. В 66 лет она получила звание Народной артистки СССР, еще через четыре года была удостоена Госпремии за театральную деятельность.
Уже в почтенном возрасте она взялась за озвучивание мультфильмов: голос, в отличие от внешности, оставался таким же молодым, задорным, как и 20 лет назад. Мультипликационные фильмы, озвученные Сперантовой, знакомы каждому: «Золотая антилопа», «Конек-Горбунок», «Дядя Степа».
В последние годы жизни Валентина Александровна стала жаловаться на здоровье, но всё еще продолжала сниматься. Правда премьеру телеспектакля «Четыре беспокойных дня в Кудиновке», где она сыграла роль Морозихи, лихо рассекающей на мотоцикле по деревне, она уже не увидела.
В начале января 1978 г. на 74 году жизни Валентины Александровны Сперантовой не стало.
Личная жизнь актрисы была не такой насыщенной, но ей удалось дважды познать и женское и материнское счастье. Первый супруг Николай, строитель по профессии, уехав в длительную командировку через 10 лет совместной жизни, больше к жене не вернулся. Полюбил другую. Дочь Оксану Валентина поднимала одна.
Вторым мужем народной артистки стал директор театра Моссовета Михаил Никонов. В этом браке родилась еще одна дочь- Наташа. К сожалению, Михаил прожил всего 54 года, но обе дочери поддерживали маму до конца ее дней.
Спасибо, дорогая, незабываемая Валентина Александровна за прекрасный мир сказок и спектаклей, за ваши фильмы и ваш неповторимый голос. За потрясающий образ матери в картинах "Шумный день" и"Долгое путешествие к морю", за роль школьной вахтерши тёти Глаши в "Большой перемене" за роль прилипучей старушки к молодому милиционеру Морозову в картине "Три дня в Москве". За всё!
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Так что подумайте, прежде чем какашками бросаться налево и направо. Чай не обезьяны.