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В 73 года она рассекала на мотоцикле, а через год её не стало. Валентина Сперантова: как выглядела в молодости и личная жизнь

В 73 года она рассекала на мотоцикле, а через год её не стало. Валентина Сперантова: как выглядела в молодости и личная жизнь (7 фото)

Автор:
22 ноября 2020 17:02
Метки: актриса   биография   роли   
1191
7

Валентина Сперантова на советских экранах появилась в довольно солидном возрасте. Актрисе было около 50-ти, когда она получила роль бабушки главного героя в картине «Алеша Птицын вырабатывает характер».

Затем был образ Татьянушки в передаче "Спокойной ночи, малыши". С этого момента и берет начало настоящая известность и популярность артистки.

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Метки: актриса   биография   роли   
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6  комментариев
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42
Катерина 2 часа назад
Это всё очень интересно, но "всесоюзной бабушкой" была Татьяна Ивановна Пельтцер
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3k
TirAn 2 часа назад
Нп Касаткину похожа
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22k
Сергей Алексеевич 3 часа назад
А сейчас везде одни куски говна вроде Александра Петрова.
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16k
babuby Сергей Алексеевич 2 часа назад
Так в том вина не столько актёров, сколько режиссёров! Хороший режиссёр знает что он хочет, и лепить самое то из талантливого актёра. Если актёр это не тянет - берут другого актёра. А на экранах мы видим тех, чьё исполнение понравилось режиссёру.
Так что подумайте, прежде чем какашками бросаться налево и направо. Чай не обезьяны.
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16k
babuby 2 часа назад
*лепит
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22k
Сергей Алексеевич babuby 2 часа назад
Предлагаете кидаться какашками в режиссёров? Получается что они сами не могут подобрать нужного актёра? Или этих актёров просто нет? Или им не дают выбирать и заставляют лепить из того что предложено партией?
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