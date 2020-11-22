В 73 года она рассекала на мотоцикле, а через год её не стало. Валентина Сперантова: как выглядела в молодости и личная жизнь

У Сперантовой не было главных ролей, но даже появляясь в эпизодах, играя экономок, пожилых соседок, нянечек она запоминалась зрителям своей добротой, искренностью и теплотой.

За это её окрестили почетным званием «всесоюзная бабушка»

Валентина Сперантова появилась на свет в городе Зарайске, в многодетной семье. С детства малышка тянулась к искусству, хотя происходила из самой обычной, далекой от творчества семьи.

Свои первые роли в детском возрасте сыграла на сцене Зарайского театра. Правда позже так и не смогла вспомнить ни названия спектаклей, ни сыгранных персонажей, зато явно запомнила огни рампы и того извозчика, что вёз ее домой, как настоящую актрису, после концерта.