Шурпа летняя, по-деревенски

Это не рецепт, в общем то. Это скорее лета пост. Но тем не менее шурпа получилась. И, в принципе, не важно как её назвать - шурпа или, например, чорба, шорпо или сорпа, а то и просто - шулюм. Варится такой суп из овощей на хорошем, наваристом мясном бульоне. И, чтобы соблюсти традиции - это разновидность «кайнатма шурпа», т.е. вареной шурпы. Есть еще «коурма шурпа» - жареная, но это другой разговор.
А почему «летняя»? А как еще ее назвать, если всё, что для супа понадобилось было взято, что называется, «со свого огороду», от котла далеко не отходя.
Про мясо. Свежайшая козлятина была (вернее много костей). Обрезая с лопаток мясо для плова, не стал усердствовать. Оставил мяска на костях. И, забегая вперед…, не прогадал. Ох и сладкие маслы получились!!!
И ещё. Нарезал мяска кусками среднего размера. И очень правильно сделал. Лишним не оказалось. Все так советую.
И ещё. Нарезал мяска кусками среднего размера. И очень правильно сделал. Лишним не оказалось. Все так советую.
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Сложил все мясо в котелок, залил холодной колодезной водицей и поставил на огонь. Сильный.
Как только кипеть начало, сразу пена пошла. Минут около двадцати варилось с выделением пены. Я ее снимал, а она снова … я снимал, а она снова …
Как только кипеть начало, сразу пена пошла. Минут около двадцати варилось с выделением пены. Я ее снимал, а она снова … я снимал, а она снова …
И как пена выделяться перестала, отправил в котел морковку и лук. А еще прибавил луковку неочищенную. Попозже посолить надо.
Картошка. Её даже не копали, а. Что называется, подкопали из под куста. И чистить то особо не пришлось, но отмыть тщательно - обязательно. Мелко резать не надо. Так, чтобы в ложку влезало.
Огонь убавил до довольно умеренного. Отправил в котел картошку и стал варить дальше. Кипеть сильно уже не давал.
Когда перец поварится минут пятнадцать, обязательно пробуем шурпу «на соль» и, если надо – уравниваем, так сказать, вкус.
И добавляем остальные специи и сушеные помидоры.
Из специй, кроме соли я взял вот такой смеси для первых блюд. Там зира, перец, барбарис, бадьян и что-то ещё. Ароматное, острое и очень вкусное.
И добавляем остальные специи и сушеные помидоры.
Из специй, кроме соли я взял вот такой смеси для первых блюд. Там зира, перец, барбарис, бадьян и что-то ещё. Ароматное, острое и очень вкусное.
После этого огонь выводим «на свечку». Накрываем котел крышкой и пусть себе томится. Долго не надо, но хуже шурпа от этого не станет.
Минут за пятнадцать до окончания процесса огонь практически, т.е. совсем убрал и оставил только угли под котлом.
Минут за пятнадцать до окончания процесса огонь практически, т.е. совсем убрал и оставил только угли под котлом.
Ну вот оно … !!!
Варил долго. Часа примерно три. Бульон только варился, томился два часа. А все остальное не «варилось», а именно «томилось». На свечке. Результат … !!! В общем, скажу вам прямо и вполне ответственно. Оно того стоило. Ибо получилось нечто волшебное. Наваристое! Сладкое! Ароматное! И…, кстати, не сильно и жирно!!!
Ангела вам за трапезой.
Варил долго. Часа примерно три. Бульон только варился, томился два часа. А все остальное не «варилось», а именно «томилось». На свечке. Результат … !!! В общем, скажу вам прямо и вполне ответственно. Оно того стоило. Ибо получилось нечто волшебное. Наваристое! Сладкое! Ароматное! И…, кстати, не сильно и жирно!!!
Ангела вам за трапезой.
Авторский пост
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