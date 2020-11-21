Шурпа летняя, по-деревенски

Это не рецепт, в общем то. Это скорее лета пост. Но тем не менее шурпа получилась. И, в принципе, не важно как её назвать - шурпа или, например, чорба, шорпо или сорпа, а то и просто - шулюм. Варится такой суп из овощей на хорошем, наваристом мясном бульоне. И, чтобы соблюсти традиции - это разновидность «кайнатма шурпа», т.е. вареной шурпы. Есть еще «коурма шурпа» - жареная, но это другой разговор.

0 А почему «летняя»? А как еще ее назвать, если всё, что для супа понадобилось было взято, что называется, «со свого огороду», от котла далеко не отходя.

0 Про мясо. Свежайшая козлятина была (вернее много костей). Обрезая с лопаток мясо для плова, не стал усердствовать. Оставил мяска на костях. И, забегая вперед…, не прогадал. Ох и сладкие маслы получились!!!

И ещё. Нарезал мяска кусками среднего размера. И очень правильно сделал. Лишним не оказалось. Все так советую.

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0 Сложил все мясо в котелок, залил холодной колодезной водицей и поставил на огонь. Сильный.

Как только кипеть начало, сразу пена пошла. Минут около двадцати варилось с выделением пены. Я ее снимал, а она снова … я снимал, а она снова …

0 Пока закипало и шла борьба с пеной, подготовил морковку. Тут просто всё.

0 И лук.

0 И как пена выделяться перестала, отправил в котел морковку и лук. А еще прибавил луковку неочищенную. Попозже посолить надо.

0 Картошка. Её даже не копали, а. Что называется, подкопали из под куста. И чистить то особо не пришлось, но отмыть тщательно - обязательно. Мелко резать не надо. Так, чтобы в ложку влезало.

0 Огонь убавил до довольно умеренного. Отправил в котел картошку и стал варить дальше. Кипеть сильно уже не давал.

0 Перцы … сладкие и сочные. Начистим и порежем вот такими кубиками.

0 И когда картошка уже почти будет готова, в котёл их.

0 Когда перец поварится минут пятнадцать, обязательно пробуем шурпу «на соль» и, если надо – уравниваем, так сказать, вкус.

И добавляем остальные специи и сушеные помидоры.

Из специй, кроме соли я взял вот такой смеси для первых блюд. Там зира, перец, барбарис, бадьян и что-то ещё. Ароматное, острое и очень вкусное.

0 А потом добавил пару ложек сушеных помидоров. На помидорных кустах все зеленые ещё висели.

0 Зелень решать не стал. Просто собрал букет. Понемногу укропа, петрушки и кинзы.

0 После этого огонь выводим «на свечку». Накрываем котел крышкой и пусть себе томится. Долго не надо, но хуже шурпа от этого не станет.

Минут за пятнадцать до окончания процесса огонь практически, т.е. совсем убрал и оставил только угли под котлом.