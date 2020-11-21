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Шурпа летняя, по-деревенски

Шурпа летняя, по-деревенски (15 фото)

Автор:
21 ноября 2020 21:17
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: еда   рецепт   шурпа   шурпа кайнатма   шурпа летняя   шурпа по-деревенски   
545
15
Это не рецепт, в общем то. Это скорее лета пост. Но тем не менее шурпа получилась. И, в принципе, не важно как её назвать - шурпа или, например, чорба, шорпо или сорпа, а то и просто - шулюм. Варится такой суп из овощей на хорошем, наваристом мясном бульоне. И, чтобы соблюсти традиции - это разновидность «кайнатма шурпа», т.е. вареной шурпы. Есть еще «коурма шурпа» - жареная, но это другой разговор.
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Метки: еда   рецепт   шурпа   шурпа кайнатма   шурпа летняя   шурпа по-деревенски   
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55k
Александр Ломовицкий 10 часов назад
шурпа летняя . жаль что ноябрь не лето.
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−3
[email protected] 3 часа назад
Хочу щавелевый суп с крапивой.
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11k
Пумба 7 часов назад
Мой экс-тесть большой мастак шурпу варить. В ведре. Оцинкованном. На природе. Из голубей. Голубей сам разводит, поэтому недостатка в "сырье" нет. Состав: голуби, свиное сало, картоха, пшено, лук, морковка, специи. Первый в году выход на природу - шашлыку равных нет. А вот второй и последующие - тут еще бабушка надвое сказала, что лучше - шашлык или шурпа. Под шурпу ведро водки выпить можно - пьянеешь меньше. Ибо дико жирный супец. Но убийственно вкусный. В моем понимании если шурпа не жирная - это не шурпа, а полевой суп.
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2k
evzhur Пумба Час назад
Не понятна роль голубей в супе. Можно было тупо ограничиться салом (часто варят суп из свиных шкур).
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44k
Albert GER 9 часов назад
Шорпа это не по летнему, а по казахски)))
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4k
Ya 9 часов назад
Если ты Ivan-так пиши что это суп. А когда начинается херня -"шурпа или, например, чорба, шорпо или сорпа" это выглядит очень некрасиво, как дешевка прогнулась под нерусскими народами. И в итоге получился просто переваренный суп, в который напихали всё что можно. 5 часов это круто и долго. Ждал когда выкипит вода или получится сплошное разваренное месиво?
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12k
Ivan Автор поста Ya 9 часов назад
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44k
Albert GER Ya 9 часов назад
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11k
Пумба Ya 6 часов назад
Ну, ты не перегибай! Я тоже считаю, что если на поверхности варева слой жира менее 3-5 мм - это не шурпа, а суп. Но зачем вот прямо так на человека наезжать? Ну у него такая шурпа. Можно подумать, что у шурпы есть официальный рецепт...
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