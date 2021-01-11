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В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов

В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 января 2021 16:52
Сообщество : Аварии
Метки: Подмосовье   автобус   видео   военные   дтп   колонна   самосвал   
935
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По предварительным данным, погибли четыре солдата-срочника.

Источник:

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Метки: Подмосовье   автобус   видео   военные   дтп   колонна   самосвал   
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Племянник Путина Полчаса назад
водитель убил будущих водителей....ирония
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350
Электрик Племянник Путина 24 минуты назад
Дебил ты, конченный - какая на х.уй ирония в этой ситуации может быть, а? Погибли пацаны молодые, которым ещё жить и жить - в чём, сука, ирония...???
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10k
wilddewill 3 минуты назад
Да уж... Страшно это всё... Видимо очередной "водитель первого класса" который, наверное, даже не знает с какой скоростью ему разрешено ехать на таком транспортном средстве..... полюбому под соточку летел...
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15k
Александр 6 минут назад
чОрт на самосвале синий или нетрадиционной российской национальности или просто дуракблять?
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1k
Anatoly Shestakov 11 минут назад
Почему-то я не удивлён, что замес устроил очередной гонщик на совке. Когда уже эти недоумки научатся сопоставлять массу и скорость?
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3k
tamin 16 минут назад
ппц просто
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4k
кот базилий 17 минут назад
Забыли написать (толерантность), что водитель самосвала ох ...ший киргиз или что то похожее без" прав". Такое повторяется ежегодно.
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8
Hunde Beißer2 41 минуту назад
Вроде уже 5...
Не дай бог!Пацанам земля пухом.
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1k
Fara Zolkin Hunde Beißer2 23 минуты назад
Нет ничего хуже, чем потерять родного и близкого... пусть земля будет пухом.
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