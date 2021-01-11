В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов

Сегодня около 15 часов в подмосковном Красногорске на трассе Новая Рига произошло крупное ДТП с военными автобусами.





Как сообщают СМИ, на повороте на деревню Глухово в колонну автобусов въехал грузовик. Один из автобусов пострадал особенно серьезно - его буквально разворотило. По предварительным данным, погибли четыре срочника и еще 10 военнослужащих получили травмы разной степени тяжести.