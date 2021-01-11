В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов

По предварительным данным, погибли четыре солдата-срочника.
Сегодня около 15 часов в подмосковном Красногорске на трассе Новая Рига произошло крупное ДТП с военными автобусами.
Как сообщают СМИ, на повороте на деревню Глухово в колонну автобусов въехал грузовик. Один из автобусов пострадал особенно серьезно - его буквально разворотило. По предварительным данным, погибли четыре срочника и еще 10 военнослужащих получили травмы разной степени тяжести.
В Минобороны уже подтвердили информацию о четверых погибших солдатах. По предварительной информации, виновник ДТП - водитель самосвала. Сообщается, что он не справился с управлением - не успел затормозить перед остановившейся колонной.
Автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который занимается подготовкой водителей для Минобороны. Автобусы возвращались с полигона, где солдаты обучались вождению.
По последним данным, в местную больницу уже обратились 20 пострадавших военнослужащих.
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Не дай бог!Пацанам земля пухом.