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Вершители судеб половины земного шара: кто из членов Политбюро ЦК КПСС дожил до наших дней

Вершители судеб половины земного шара: кто из членов Политбюро ЦК КПСС дожил до наших дней (9 фото)

Автор:
21 ноября 2020 13:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: КПСС   Политбюро   СССР   
968
9
Раньше их портреты висели во всех учреждениях – чем представители верхушки СССР занимаются сейчас?
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Метки: КПСС   Политбюро   СССР   
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18  комментариев
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71k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Такую страну просрали...........
Китай посмотрел на предателя Горбачева, и сделал все по-своему.......
Где мы теперь, и где Китай....
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58k
Доктор Джонс 42 минуты назад
Лигачёв - мразь...
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12k
Владислав Грецов Час назад
старички в серых шляпах....прозевали они перестройщика...
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438
Evita 2 часа назад
Ублюдок Ельцин тоже был в политбюро ЦК КПСС? Нда-с...
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3k
Lola 3 часа назад
Вершители судеб половины земного шара: кто из членов Политбюро ЦК КПСС дожил до наших дней
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948
Лёха 3 часа назад
Чмо с родинкой последнее время всё чаще проверяет какое к нему отношение в России.
Пусть приезжает. Если я смогу до него дотянуться,то моя рука не дрогнет.
С удовольствием убью урода.
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29k
Korolev Лёха 3 часа назад
Придётся в очереди постоять...
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494
zeros68 Лёха 2 часа назад
кто крайний?
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253
DjonDalton Лёха 2 часа назад
Приеду поссу на его могилу, если не засекретят захоронение.
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4k
Slv01 DjonDalton Час назад
Не, я ссать не буду... неполиткорректно это как-то... а вот большой дизлайк обязательно оставлю (жаль, что среди стикеров и смайликов нет большой говнокучи)
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4k
Slv01 zeros68 Час назад
у меня есть льгота - я трудовой стаж тоже на комбайне начинал - меня пустите без очереди!
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7k
albedo 3 часа назад
Горбачев, перестройка: иудины дела.
Вот как надо:
Горбачев, перестройка: иудины дела. Вот как надо:
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2k
Владимир 3 часа назад
хреновые "ленинцы"
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