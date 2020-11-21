Вершители судеб половины земного шара: кто из членов Политбюро ЦК КПСС дожил до наших дней

Совсем недавно ушел из жизни Владимир Долгих. Те, кто хорошо помнит историю страны Советов, с горечью сказали: «Ушла эпоха – умер последний член ЦК…». Однако дважды Герой – не последний властитель судеб, доживший до наших дней. На самом деле, живы еще 16 представителей.