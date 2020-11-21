Вершители судеб половины земного шара: кто из членов Политбюро ЦК КПСС дожил до наших дней

Раньше их портреты висели во всех учреждениях – чем представители верхушки СССР занимаются сейчас?
Совсем недавно ушел из жизни Владимир Долгих. Те, кто хорошо помнит историю страны Советов, с горечью сказали: «Ушла эпоха – умер последний член ЦК…». Однако дважды Герой – не последний властитель судеб, доживший до наших дней. На самом деле, живы еще 16 представителей.
Однако следует помнить, что Политбюро было разным – между правительством эпохи Брежнева, Горбачева и «проходным двором» времен развала Союза – огромные различия.
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Эпоха Брежнева
Михаил Горбачев. В свое время он стал самым молодым участником Политбюро. В 1985 сам возглавил партию и страну. Однако эпоха гласности столкнулась с экономическими проблемами – в 1991-м Союз распался. Горбачев основал собственный фонд.
Владимир Долгих. Политик, ушедший совсем недавно, еще воевал во времена Второй Мировой. Он боролся и за экономику – дважды получил звание Героя Социалистического Труда. Продолжил свою работу и в новой России – Долгих всегда верил в справедливость.
Эпоха перестройки
Из Политбюро «горбачевского образца» остались в живых четверо – в первую очередь, сам Михаил Горбачев.
Егор Лигачев. Тот самый, который сказал Ельцину сакраментальную фразу «Борис, ты не прав!». Сейчас 99-летний Лигачев чувствует себя не очень хорошо.
Николай Рыжков. В прошлом году отметил 90-летие, а также получил от Владимира Путина Звезду Героя Труда.
Николай Слюньков. Возглавлял компартию Белоруссии, а после был секретарем ЦК. Сейчас живет в Минске, хотя у него есть недвижимость в столице России.
«Проходной двор»
Представителей этого списка много – однако их политическая деятельность перед развалом Союза уже не была такой важной. Хотя некоторые из них стали весьма выдающимися политиками.
В этот список, опять-таки, входит Михаил Горбачев. А также Нурсултан Назарбаев, который стал в итоге президентом Казахстана и занимает важную должность в республике до сих пор. Аяз Муталибов стал первым президентом Азербайджана.
Остальные 10 представителей Политбюро: Петр Лучинский, Иван Полозков, Егор Строев, Альфред Рубикс, Александр Дзасохов, Энн-Арно Силлари, Юрий Прокофьев, Анатолий Малофеев, Григорий Еремей, Михаил Сурков.
Остальные 10 представителей Политбюро: Петр Лучинский, Иван Полозков, Егор Строев, Альфред Рубикс, Александр Дзасохов, Энн-Арно Силлари, Юрий Прокофьев, Анатолий Малофеев, Григорий Еремей, Михаил Сурков.
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Китай посмотрел на предателя Горбачева, и сделал все по-своему.......
Где мы теперь, и где Китай....
Пусть приезжает. Если я смогу до него дотянуться,то моя рука не дрогнет.
С удовольствием убью урода.
Вот как надо: