В Нижегородской области на берегу Волги стоит радиоастрономическая станция «Зименки», некогда принадлежавшая Научно-исследовательскому радиофизическому институту. Обсерваторию построили в 1947 году, спустя всего два года после окончания войны.
15-метровое зеркало.
Радиоастрономическая станция «Зименки» включала в себя комплекс зданий, среди которых были научные корпуса и жилые дома для сотрудников. И, конечно же, сверхсекретное оборудование.
На территории стоят два радиотелескопа.
В распоряжении ученых также находились ионосферная станция, несколько малых параболических радиотелескопов, радиоинтерферометр, 25-метровый радиотелескоп Крауса и другое оборудование.
Именно здесь советские ученые пытались найти доказательства существования внеземных цивилизаций. Руководил этими работами в «Зиминках» радиоастроном Всеволод Троцкий — первый участник мирового проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, поиск внеземных цивилизаций) из СССР.
Ученые исследовали одиннадцать звезд солнечного типа, расположенных в радиусе 100 световых лет от Солнца и галактики M31 (туманность Андромеды). За каждым объектом наблюдали 10 минут.
Однако, им так и не удалось обнаружить сигналы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Косметический ремонт сделать, а спутниковое телевидение и интернет, видимо есть
Офигеть как пристально наблюдали. Ни одна инопланетная радиомышь не проскочит. По приколу при калибровке приемников "послушали эфир" и дальше продолжили проводить действительно важные исследования.