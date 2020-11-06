Нижний Новгород. Заброшенная обсерватория (42 фото+текст)
Чтобы добраться до обсерватории, надо доехать до райцентра Кстово - это небольшой городок ниже по течению Волги. Дальше ходьба пешком и вот она - заброшенная обсерватория, на самом деле путь...