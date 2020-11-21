«Стюардессу» из омского автобуса убрали на маршрут для «провинившихся»

После того как Наталья Перешивка стала известна на весь город, она почувствовала на себе зависть коллег и самодурство начальства.
Руководство пассажирского предприятия № 8 весьма оригинально отреагировало на появление в рядах сотрудников знаменитости. Кондуктора Наталью Перешивка, работающую в форме стюардессы, с «родного» 109-го маршрута отправили на маршрут № 103, куда ссылают «провинившихся».
Перешивка стала известна на весь Омск благодаря своей опрятности и вежливости. Женщина работает в форме стюардессы и исключительно корректно ведет себя с пассажирами. Когда о Наталье рассказали все омские СМИ, она почувствовала на себе черную зависть коллег. А после возвращения из отпуска – еще и подлость от начальства.
– Нас с водителем Андреем теперь ставят на 103-й маршрут, который идет до онкодиспансера, – рассказала кондуктор «Комсомольской правде в Омске». – На нем никто работать не хочет. Туда ссылают провинившихся в наказание. Я спросила: «Неужели заслужила чем-то такое отношение?». Диспетчер на это мне ответила: «Закрой рот, твоего мнения никто не спрашивал!». Обидно, конечно. Тем более что со многими постоянными пассажирами 109-го маршрута мы уже дружим. Мне одна женщина пишет в мессенджере: «Выходите быстрее из отпуска!». Я пообещала вернуться 15 ноября. И, получается, обманула. А люди меня там ждут, да и я к ним привязалась уже.
Вдобавок Наталье и ее водителю дали самый «убитый» автобус.
– Когда первый раз зашла в новую машину, чуть не расплакалась. Грязища кругом. Поставила в угол пакет, аж столб пыли поднялся, – говорит кондуктор. – Я поначалу, 10 лет назад, все чужие автобусы, которые мне доставались чумазыми, отмывала до блеска. А сейчас уже просто нет сил. Из печек ледяной воздух дует. Вот начнутся морозы, не представляю, как буду выживать.
Самодурству руководства ПП № 8 не смог противостоять даже заместитель директора департамента транспорта омской мэрии Игорь Кожухов, который сам часто ездит на маршруте № 109. Лишь после того, как эта дикая история стала достоянием СМИ, в департаменте заявили, что Наталью Перешивку и ее водителя вернут на «родной» 109-й маршрут.
Сейчас автобус, на котором они работали, находится в ремонте – экипаж, вышедший им на замену, уже через три дня попал в аварию.
Источник:
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Как в ролике одном, про жителей подъезда, которые в жизни г**но последнее, а в чате живут вымышленной жизнью.
На этой у нее теперь уж точно не сложится, раз "сор из избы" посмела выкинуть "налюди".
На АТП у самого микроскопического "начальства" хавальники такого размера, что вариантов правду искать - нет.
Ситуация, когда ты из "обосранной служебки" своими руками и деньгами сделал КОНФЕТУ, а у тебя ее тут же отобрали, любимчику отдали, а тебе снова выдали другую "помойку" - очень мне лично знакома, и не раз......
Это такая "мелкая мстя" начальства, дай Бог из землю стекловатой.