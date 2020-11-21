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«Стюардессу» из омского автобуса убрали на маршрут для «провинившихся»

«Стюардессу» из омского автобуса убрали на маршрут для «провинившихся» (3 фото)

Автор:
21 ноября 2020 11:15
Метки: интересно   люди   профессии   
1774
3

После того как Наталья Перешивка стала известна на весь город, она почувствовала на себе зависть коллег и самодурство начальства.

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Метки: интересно   люди   профессии   
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1k
uuid 2 часа назад
А чем она лучше других кондукторш? Или она типа одна такая вежливая? На какой маршрут поставили, на таком и работай. То же мне, цаца нашлась. В комфортных условиях любому легко в униформе выпендриваться, а на обычном маршруте с романтикой конечно же трудновато...
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6k
Саша Смирнов uuid 2 часа назад
Эти "комфортные условия" она создавала сама, в отличии от остальных.
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27k
LEPA 16 минут назад
Где на её маршрут можно билет купить? Это мы вместе с другом спрашиваем.
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92
Антон2 23 минуты назад
Ларис .прилетай
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3k
Aleksandr Kovaljov Полчаса назад
Предвкушение бурление масс, но на себя никто не взглянет. 99% людей и есть эти самые завистники.
Как в ролике одном, про жителей подъезда, которые в жизни г**но последнее, а в чате живут вымышленной жизнью.
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92
Антон2 40 минут назад
Женюсь.все решил.женюсь
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355
Gast 43 минуты назад
а ведь так оно и есть. проверяю сталь на состав, трещины, пустоты. 95 % идёт на авто. и тут раз заметил не срастание. заместо никеля мангана выше крыши. оказалось завод подставил. отношение было убейся об стенку.
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27k
LEPA Gast 22 минуты назад
Шо это было? Крик души?
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786
Павел Астахов Час назад
Как не любят тех, кто отличается от серой массы! Девушка моложец, сама создала благоприятный климат на своем маршруте
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5k
радик геннадиевич Час назад
молодец девушка.лучик света в темном царстве.ведь таким искренним и добрым человеком быть на работе никому не стыдно,стыдно в грязной засаленной форме на работе быть.
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3k
DNK Час назад
Да... Вежливость по отношению к пассажирам - это действительно какое-то психическое расстройство...
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691
Денис Ануфриев Час назад
а что не уволили сразу?
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208
Влад 2 часа назад
Одна нормальная из кучи страшного быдла, а кому то завидно стало. А что мешает самим быть лучше и красивее?
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29k
Alex Влад 2 часа назад
ЛЕНЬ
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27k
LEPA Alex 19 минут назад
Вот лень тут совершенно ни при чём. Менталитет,однако.
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Может кто купит свой автобус ей уже?. За такие копейки работать ещё терпеть унижения от начальства
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420
LinkLine 2 часа назад
нихера там у них диспетчерша себя бугром возомнила или начальника за хер держит?! бл.ять вот уж диспетчер это такой же расходник по большому счету и голоса как и права не имеет а рот разевает
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71k
Броненосец Потелкам LinkLine 2 часа назад
Искренне пожелаю Наталье удачного НОВОГО МЕСТА РАБОТЫ
На этой у нее теперь уж точно не сложится, раз "сор из избы" посмела выкинуть "налюди".
На АТП у самого микроскопического "начальства" хавальники такого размера, что вариантов правду искать - нет.
Ситуация, когда ты из "обосранной служебки" своими руками и деньгами сделал КОНФЕТУ, а у тебя ее тут же отобрали, любимчику отдали, а тебе снова выдали другую "помойку" - очень мне лично знакома, и не раз......
Это такая "мелкая мстя" начальства, дай Бог из землю стекловатой.
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93k
БрОдЯгА LinkLine 2 часа назад
Мож она жена директора. Со всеми вытекающими
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420
LinkLine БрОдЯгА Час назад
да какая вообще в жопу разница? никто не имеет права так разговаривать ни с подчиненным ни с начальством, а начальник вообще должен быть образцом вежливости и тактичности! но это как должно быть, по факту у нас все иначе, лично я веду себя с людьми так как они заслуживают, и плевать начальник он или просто рабочий, хамишь? получи тем же
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93k
БрОдЯгА LinkLine Час назад
изначально ты написал не про хамство. Про это я тебе и написал.
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420
LinkLine БрОдЯгА Час назад
да это я понял, я просто к слово дописал что мол кем бы она ни была.. а так все может быть
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