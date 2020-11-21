«Стюардессу» из омского автобуса убрали на маршрут для «провинившихся»

Вдобавок Наталье и ее водителю дали самый «убитый» автобус.

– Когда первый раз зашла в новую машину, чуть не расплакалась. Грязища кругом. Поставила в угол пакет, аж столб пыли поднялся, – говорит кондуктор. – Я поначалу, 10 лет назад, все чужие автобусы, которые мне доставались чумазыми, отмывала до блеска. А сейчас уже просто нет сил. Из печек ледяной воздух дует. Вот начнутся морозы, не представляю, как буду выживать.

Самодурству руководства ПП № 8 не смог противостоять даже заместитель директора департамента транспорта омской мэрии Игорь Кожухов, который сам часто ездит на маршруте № 109. Лишь после того, как эта дикая история стала достоянием СМИ, в департаменте заявили, что Наталью Перешивку и ее водителя вернут на «родной» 109-й маршрут.

Сейчас автобус, на котором они работали, находится в ремонте – экипаж, вышедший им на замену, уже через три дня попал в аварию.